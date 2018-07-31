2018-08-01T09:04:42+03:00
Спорт

Часть билетов на матчи челябинского «Трактора» подешевели

Сколько стоит попасть на игру, где купить проходки и когда начнутся продажи
Алексей МИКУШИН
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Первый матч «Трактор» сыграет в Челябинске 2 сентября с ЦСКА.Первый матч «Трактор» сыграет в Челябинске 2 сентября с ЦСКА.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В челябинском хоккейном клубе озвучили билетную программу на новый сезон КХЛ 2018/2019. Средняя стоимость билетов не изменилась по сравнению с прошлым годом. А вот часть «проходок» на отдельные места и сектора (А, В, С) существенно подешевела — с 300 до 200 рублей.

Эти сектора всегда были недорогими из-за удаленности по краям от центра площадки, но также пользовались спросом у болельщиков. И таких билетов будет в продаже значительно больше. Об этом заявил замдиректора ледовой арены «Трактор» Денис Телих.

— Мы учли пожелания болельщиков. Они просили нас сделать билеты подешевле, и мы пошли на этот шаг. Максимальная стоимость единовременных проходок возросла с 950 до 1050 рублей, но только на два «топовых» домашних матча — с магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Цена сезонного абонемента стала несколько дороже, но только из-за того, что «Трактор» сыграет на три домашних матча больше, чем в прошлом сезоне, — отметил Денис Телих.

СКОЛЬКО СТОИТ АБОНЕМЕНТ

Сезонный — от 8,6 тыс. до 21,7 тыс. руб., в зависимости от сектора и места на арене.

В продаже также есть наборный абонемент: болельщик сам выбирает матчи, но не менее 16 игр. А еще есть семейный: скидки от 15 до 50%.

КОГДА НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ АБОНЕМЕНТЫ

С 3 августа. Но до 19 августа абонементы смогут выкупить или бронировать только те, кто приобретал их в прошлом сезоне. С 20 по 27 августа абонементы поступят в свободную продажу.

Руководители «Трактора» также сообщили, что для тех, кто приобретал сезонные абонементы в прошлые годы, клуб приготовил эксклюзивные подарки. Каждому вручат сувенир — фирменный шарф или шайбу «Бронзовый сезон 2017-2018. Спасибо за поддержку».

Кстати, в этом сезоне клуб предоставляет рассрочку по оплате сезонных проходок. Первый взнос — 40% от стоимости, и через каждые два месяца еще по 30%.

КОГДА НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ

С 29 августа начнется продажа билетов на первую домашнюю серию и часть игр регулярного чемпионата. Напомним, первый матч «Трактор» сыграет в Челябинске 2 сентября с ЦСКА.

КСТАТИ

Кубок Стэнли покажут 15 августа

С 3 числа начнется продажа билетов на матчи традиционного Кубка губернатора, который пройдет в Челябинске с 14 по 18 августа. Цена билетов на матчи с участием «Трактора» — от 100 до 200 рублей.

А 15 августа, когда «Трактор» сыграет с магнитогорским «Металлургом», стоимость «проходок» поднимут до 500 рублей. В этот день в ледовой арене будет выставлен Кубок Стэнли. Его привезет воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов.

НА ЗАМЕТКУ

Где купить билеты

Официальный сайт ХК «Трактор» — hctraktor.org

касса ЛА «Трактор»

касса ДС «Юность»

касса ДС «Трактор», (ул. Савина, 1)

Сайт городских зрелищных касс www.chel.kassy.ru

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