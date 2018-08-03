Авторское ателье: где заказать эксклюзивное платье, мужской костюм или школьную форму в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:56 2018-08-03T07:56:18+03:00

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Выглядеть как все сейчас уже не модно. Вот люди и изощряются, стремясь подчеркнуть собственную индивидуальность. Кто-то гонится за именитыми брендами, другие, более расчетливые граждане, давно прибегают к услугам индивидуального портного. Однако не каждая швея сможет взяться и за летнее платье, и за красивую шубку к зиме. А Мария Васильева может! Ее авторское арт-ателье известно многим южноуральцам, которым важно высокое качество сшитой вещи и разумная цена за нее. Своему бизнесу она дала собственное имя, не прячась под вывесками с абстрактными названиями, а это значит, что Мария уверенна в репутации каждой изготовленной вещи. Более того, Мария Васильева даже принимала участие в одном из фестивалей моды «Платье города» в Челябинске.

Что можно пошить в авторском арт-ателье Марии Васильевой, расскажем подробнее.

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Когда нужно быть самой неотразимой

Собственная свадьба, торжество или юбилей, а может выпускной — в эти памятные моменты жизни каждая дама желает чувствовать себя самой-самой. И чтобы платье сидело как влитое и было изготовлено в единственном экземпляре: прийти на праздник в одинаковых нарядах — самый страшный кошмар любой женщины.

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Тем более свадебное платье! Ведь это не просто красивый наряд, а настоящее воплощение всех девичьих грез и символ рождения новой семьи. Найти то самое платье, которое будет сочетать непревзойденный внешний вид, отличное качество и приемлемую цену, непросто. Конечно же, если речь не идет об авторском арт-ателье Марии Васильевой.

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Золотые руки мастеров ателье могут не только «подогнать по фигуре» уже приобретенное платье, но и сшить наряд с нуля с учетом всех пожеланий его будущей хозяйки. Мария Васильева посоветует фасон, удачно подчеркивающий достоинства фигуры, проконсультирует по выбору ткани и даже поможет с выбором материала для наряда.

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Обольстительные, красивые, нежные и чарующие торжественные наряды не оставят равнодушными ни одну модницу, причем, платье можно заказать в самом широком ценовом диапазоне. Кстати, готовые наряды для торжества имеются в наличии — приходите и выбирайте платье своей мечты!

Чтобы костюмчик сидел

К Марии Васильевой приходят не только невесты, но и представители сильного пола. Ведь если речь идет о костюме, который и сядет идеально, и служить будет долго, то шить его на заказ просто необходимо. Почему?

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Во-первых, даже самые дорогие костюмы шьются по шаблонным лекалам, поэтому их все равно придется подгонять под свою фигуру. Ушить пиджак, укоротить рукава или брюки — это все равно придется делать в ателье. А значит, стоимость затрат на костюм увеличится. Во-вторых, после ушивки купленного костюма может пострадать фасон — ведь шаблонные лекала не могут учесть всех особенностей фигуры. Нередко бывает, что пиджак, ушитый в плечах, начнет давить в груди. Поэтому единственно возможный сценарий обзавестись идеальным костюмом — сшить его на заказ.

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Опытные сотрудники ателье Марии Васильевой правильно снимут все мерки (учитывающие даже степень сутулости клиента), построят внутренний каркас костюма и помогут подобрать ткань. А еще здесь работают очень вежливые и приятные мастера — это очень важно, ведь на примерку костюма придется прийти пару-тройку раз.

Поэтому если вам нужен костюм для торжественного мероприятия или бизнес-встречи, отправляйтесь в авторское арт-ателье Марии Васильевой. И помните: сшитый по индивидуальным меркам костюм ощущается как вторая кожа, не сковывает движения его владельца и подстраивается по фигуре. А еще в авторском арт-ателье Марии Васильевой у ответственных мастеров с большим опытом можно заказать по индивидуальным меркам сорочки и даже верхнюю одежду.

Приятный момент для наших читателей: все, кто придет в ателье Марии Васильевой и скажет кодовое слово «Комсомолка», получит 10% скидку на пошив костюма по индивидуальным меркам.

Готовимся к школе

Сейчас школьная форма выбирается индивидуально для каждого класса или учебного заведения в целом. В авторском ателье Марии Васильевой можно заказать форму для девочек и мальчиков по индивидуальным размерам и в соответствии с пожеланиями родителей или классного руководителя. Так как в этой одежде ребенок проводит большую часть своего времени в течение учебного года, она должна быть изготовлена из качественных материалов и по стандартам пошива. Разработать индивидуальный дизайн или сшить форму по эскизам заказчика — все это могут мастера ателье Марии Васильевой. Юбки или сарафаны, рубашки или кардиганы, жилеты или пиджаки, а также форма для кадетских классов — школьная форма, пошитая по индивидуальным меркам, не сковывает движений, а ребенок в ней ходит с удовольствием.

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И в пир, и в мир

Как мы уже сказали, в ателье Марии Васильевой помимо торжественных нарядов можно сшить на заказ повседневные и офисные костюмы и платья, а также верхнюю одежду на все сезоны года.

Кроме того, мастера могут отреставрировать, отремонтировать, ушить или, наоборот, увеличить в размере любую вашу вещь, будь то любимые брюки, пиджаки, пальто и даже шубы. В ателье рады посетителям круглый год! Мастера своего дела работают с разными, даже самыми капризными материалами.

Важный момент: здесь изготавливают на заказ не только мужскую, женскую и детскую одежду, но и рабочую, и спецодежду для персонала кафе, магазинов и других компаний и предприятий. Индивидуальную форму изготовят в фирменном стиле, что выгодно отличит вашу компанию от других.

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Посмотреть готовые изделия и задать вопросы по индивидуальному пошиву одежды в Челябинске вы можете по телефону: (351) 235-60-60 и в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram. Адрес авторского арт-ателье Марии Васильевой: г.Челябинск, ул. Худякова, 7, вход с левого торца.

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