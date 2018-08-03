2018-08-03T07:56:18+03:00
Общество

Авторское ателье: где заказать эксклюзивное платье, мужской костюм или школьную форму в Челябинске

Рассказываем о преимуществах индивидуального пошива
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Выглядеть как все сейчас уже не модно. Вот люди и изощряются, стремясь подчеркнуть собственную индивидуальность. Кто-то гонится за именитыми брендами, другие, более расчетливые граждане, давно прибегают к услугам индивидуального портного. Однако не каждая швея сможет взяться и за летнее платье, и за красивую шубку к зиме. А Мария Васильева может! Ее авторское арт-ателье известно многим южноуральцам, которым важно высокое качество сшитой вещи и разумная цена за нее. Своему бизнесу она дала собственное имя, не прячась под вывесками с абстрактными названиями, а это значит, что Мария уверенна в репутации каждой изготовленной вещи. Более того, Мария Васильева даже принимала участие в одном из фестивалей моды «Платье города» в Челябинске.

Что можно пошить в авторском арт-ателье Марии Васильевой, расскажем подробнее.

Когда нужно быть самой неотразимой

Собственная свадьба, торжество или юбилей, а может выпускной — в эти памятные моменты жизни каждая дама желает чувствовать себя самой-самой. И чтобы платье сидело как влитое и было изготовлено в единственном экземпляре: прийти на праздник в одинаковых нарядах — самый страшный кошмар любой женщины.

Тем более свадебное платье! Ведь это не просто красивый наряд, а настоящее воплощение всех девичьих грез и символ рождения новой семьи. Найти то самое платье, которое будет сочетать непревзойденный внешний вид, отличное качество и приемлемую цену, непросто. Конечно же, если речь не идет об авторском арт-ателье Марии Васильевой.

Золотые руки мастеров ателье могут не только «подогнать по фигуре» уже приобретенное платье, но и сшить наряд с нуля с учетом всех пожеланий его будущей хозяйки. Мария Васильева посоветует фасон, удачно подчеркивающий достоинства фигуры, проконсультирует по выбору ткани и даже поможет с выбором материала для наряда.

Обольстительные, красивые, нежные и чарующие торжественные наряды не оставят равнодушными ни одну модницу, причем, платье можно заказать в самом широком ценовом диапазоне. Кстати, готовые наряды для торжества имеются в наличии — приходите и выбирайте платье своей мечты!

Чтобы костюмчик сидел

К Марии Васильевой приходят не только невесты, но и представители сильного пола. Ведь если речь идет о костюме, который и сядет идеально, и служить будет долго, то шить его на заказ просто необходимо. Почему?

Во-первых, даже самые дорогие костюмы шьются по шаблонным лекалам, поэтому их все равно придется подгонять под свою фигуру. Ушить пиджак, укоротить рукава или брюки — это все равно придется делать в ателье. А значит, стоимость затрат на костюм увеличится. Во-вторых, после ушивки купленного костюма может пострадать фасон — ведь шаблонные лекала не могут учесть всех особенностей фигуры. Нередко бывает, что пиджак, ушитый в плечах, начнет давить в груди. Поэтому единственно возможный сценарий обзавестись идеальным костюмом — сшить его на заказ.

Опытные сотрудники ателье Марии Васильевой правильно снимут все мерки (учитывающие даже степень сутулости клиента), построят внутренний каркас костюма и помогут подобрать ткань. А еще здесь работают очень вежливые и приятные мастера — это очень важно, ведь на примерку костюма придется прийти пару-тройку раз.

Поэтому если вам нужен костюм для торжественного мероприятия или бизнес-встречи, отправляйтесь в авторское арт-ателье Марии Васильевой. И помните: сшитый по индивидуальным меркам костюм ощущается как вторая кожа, не сковывает движения его владельца и подстраивается по фигуре. А еще в авторском арт-ателье Марии Васильевой у ответственных мастеров с большим опытом можно заказать по индивидуальным меркам сорочки и даже верхнюю одежду.

Приятный момент для наших читателей: все, кто придет в ателье Марии Васильевой и скажет кодовое слово «Комсомолка», получит 10% скидку на пошив костюма по индивидуальным меркам.

Готовимся к школе

Сейчас школьная форма выбирается индивидуально для каждого класса или учебного заведения в целом. В авторском ателье Марии Васильевой можно заказать форму для девочек и мальчиков по индивидуальным размерам и в соответствии с пожеланиями родителей или классного руководителя. Так как в этой одежде ребенок проводит большую часть своего времени в течение учебного года, она должна быть изготовлена из качественных материалов и по стандартам пошива. Разработать индивидуальный дизайн или сшить форму по эскизам заказчика — все это могут мастера ателье Марии Васильевой. Юбки или сарафаны, рубашки или кардиганы, жилеты или пиджаки, а также форма для кадетских классов — школьная форма, пошитая по индивидуальным меркам, не сковывает движений, а ребенок в ней ходит с удовольствием.

И в пир, и в мир

Как мы уже сказали, в ателье Марии Васильевой помимо торжественных нарядов можно сшить на заказ повседневные и офисные костюмы и платья, а также верхнюю одежду на все сезоны года.

Кроме того, мастера могут отреставрировать, отремонтировать, ушить или, наоборот, увеличить в размере любую вашу вещь, будь то любимые брюки, пиджаки, пальто и даже шубы. В ателье рады посетителям круглый год! Мастера своего дела работают с разными, даже самыми капризными материалами.

Важный момент: здесь изготавливают на заказ не только мужскую, женскую и детскую одежду, но и рабочую, и спецодежду для персонала кафе, магазинов и других компаний и предприятий. Индивидуальную форму изготовят в фирменном стиле, что выгодно отличит вашу компанию от других.

Посмотреть готовые изделия и задать вопросы по индивидуальному пошиву одежды в Челябинске вы можете по телефону: (351) 235-60-60 и в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram. Адрес авторского арт-ателье Марии Васильевой: г.Челябинск, ул. Худякова, 7, вход с левого торца.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Челябинске бухгалтер детсада похитила 1,3 миллиона рублей из бюджета
Регоператор капремонтов в Челябинске вступил в сговор с управляющей компанией
Челябинская колония открыла огромный цех не потратив ни копейки бюджетных денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по темпам роста ипотечного кредитования в июне
«Нужно больше любви»: урбанисты нарисовали влюбленную пару на будке в центре Челябинска
На Таганае распустились орхидеи
В национальном парке «Зюраткуль» ищут человека
Детский сад в Челябинской области атаковали осы
Афера по-уральски: челябинец взял в Ярославле авто на прокат и продал его
В Магнитогорск в начале августа прилетели снегири
Изношенные трамваи в Челябинске сменят на новые
Американский производитель косметики «увековечил» Челябинск на упаковках с масками и кремами
Молодая челябинка спровоцировала крупное ДТП. Есть пострадавшие
В Челябинске провалился тротуар
В Саду Победы челябинцы отмоют и покрасят танк и зенитки
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Челябинцев приглашают забежать за облака
До трассы «Гонка героев» челябинцев довезет бесплатный автобус
Боец Росгвадии из Челябинска установил на Эльбрусе флаг родного ведомства
Южноуралец пошел по ягоды, а нашел снаряд
На улицах Челябинска просто так раздают деньги
В Челябинске изменят маршрут двух троллейбусов
Челябинцы хотят всем миром восстановить столетний дом
Челябинские кардиохирурги получили возможность увидеть изнутри артерии пациентов
Прокатил молодую: 56-летний житель Чебаркуля пойдет под суд за утонувшую 15-летнюю школьницу
Челябинская область поборется за право проведения Всероссийского Дня поля — 2019
В Челябинской области стартовали Дни уральского поля
Четверо детей пострадали в аварии в Челябинской области
«Взрослые не реагировали»: в Челябинской области 12-летняя школьница спасла тонущего ребенка