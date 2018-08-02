2018-08-03T07:54:52+03:00
Общество

«И смех, и грех»: в Челябинской области разыскивают Человека-паука, который поджег туалет

Некто в маске супергероя напал на сторожа свалки в Катав-Ивановске
Сергей УФИМЦЕВ
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Со слов сторожа, налетчик был в маске Человека-паука. Фото: кадр из фильма «Человек-паук»Со слов сторожа, налетчик был в маске Человека-паука. Фото: кадр из фильма «Человек-паук»
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Рутинный вечер охранника мусорного полигона вдруг превратился в боевик. Да еще и с фантастическим антагонистом в главной роли! Все началось с того, что из леса к свалке вышел... Человек-паук.

Сторож потом расскажет прибывшим на место полицейским:

— Он был в камуфляжной форме, на голове маска Человека-паука. Стал на меня орать. А затем облил туалет горючим и поджег. А потом сбежал...

Силовики спросили, почему сторож не остановил налетчика.

— Так он ведь с ножиком был, — ответил тот и подписал протокол.

Эта история случилась на днях в южноуральском городке Катав-Ивановск. О ней сообщила местная газета «Авангард». По данным издания, того самого хулигана сейчас разыскивают.

Зачем он поджигал чужой гальюн, да еще и на городской свалке — неясно. Может, мстил коммунальщикам за то, что мусор из города подолгу не вывозят? Не исключено, что все это сам сторож и придумал. Случайно спалил туалет и решил свалить вину на налетчика.

А в соцсетях народ уже подшучивает: «Наверное, силовики весь личный состав поднимают и объявляют план «Перехват», чтобы найти опасного преступника... Нам срочно нужен Шерлок!»

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