Челябинская область поборется за проведение Всероссийской агровыставки

2 Авг. 17:11 2018-08-03T13:23:32+03:00

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От агрофирмы «Калининская», что в Брединском районе, до Челябинска почти 500 км. Но это не глухой угол: разведением племенного крупного рогатого скота породы герифорд здесь занимаются давно и успешно. И молодежь не бежит в большие города. Потому что есть и хорошая школа, и садики. И с медициной все хорошо.

Сокровище агрофирмы — племенное стадо. Огромные, больше тонны живого веса, быки и коровы с ажиотажем раскупаются хозяйствами не только в Челябинской области. За ценным товаром приезжают из Оренбуржья, из Казахстана.

ГОРДОСТЬ И БРЕНД

На окружную выставку «Дни уральского района», что 2 и 3 августа принимает поселок Тимирязевский Чебаркульского района, агрофирма «Калининская» привезла четырехгодовалого быка по кличке Демон. Меланхоличное животное совсем не соответствует грозному прозвищу. Жует вечную травяную жвачку да косится на людей карим глазом в длинных ресницах.

Разведение племенных герифордов — особенность животноводческой отрасли сельского хозяйства Челябинской области. Сегодня на Южном Урале сосредоточено до 40% племенного стада этой специализированной мясной породы скота. Наша городсть и бренд.

Окружная выставка — место встречи специалистов множественных отраслей сельского хозяйства. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

Крупный рогатый скот мясной породы герефорд - гордость животноводов Челябинской области.

Челябинскую область выбрали для проведения не случайно. Регион абсолютно самодостаточен в обеспечении себя хлебом и основными продуктами питания. По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, развитие АПК в современных условия невозможно без сотрудничества с наукой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Стратегия развития сельского хозяйства есть, она разработана. Не надо забывать, что Челябинская область расположена в зоне рискованного земледелия. Потому, на наш взгляд, нужно поддерживать высокотехнологичные решения. И мы этим занимаемся. Мы поддерживаем научные разработки, это непременное условие нашего успеха. Уделяем больше внимание техническому перевооружению. Кроме того, Челябинская область встроена во все программы Минсельхоза РФ.

В последнее время регион уделяет большое внимание расширению посевов высокомаржинальных культур и подбору культур, дающих благодатный урожай в непростых условиях уральского климата. В помощь аграриям по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выплачиваются субсидии для компенсации части затрат на приобретение элитных семя. Например, в нынешнем году на эти цели запланировано более 100 млн руб.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ

Несмотря на сложные погодные условия нынешней весны, аграрии Челябинской области намерены собрать не менее 2 млн тонн зерна.

— Мы должны ставить перед собой такую задачу. Высокому урожаю, например, поспособствуют дополнительные площади, введенные в сельхозоборот. Мы принимаем новые технологические решения. Важно заметить, что под словом «мы» я имею в виду, в первую очередь, тех, кто работает на земле. А наша задача — создавать условия, искать и поддерживать лучшее. На нашей выставке «Дни поля» я уже в четвертый раз. Вижу — развитие есть.

В ПОЛЕ ТРАКТОР….

Огромная часть экспозиции под открытым небом занимают образцы сельскохозяйственной техники. И наряду с комбайнами завода «Ростсельмаш», тракторами «Кировец» и сельхозтехникой зарубежного производства на выставке представлены образцы техники уральских заводов. В том числе, работающих в Челябинской области: посевные комплексы и дисковые бороны Челябинского компрессорного заводы, культиваторы и сеялки ООО «Варнаагромаш», прицепные опрыскиватели миасского ООО «Заря».

Продукция этих предприятий по качеству не уступает европейскому и в два-три раза дешевле импортных аналогов.

В Челябинской области началась уборочная страда.

По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области выплачиваются субсидии на техническое перевооружение сельхозпредприятий. В прошлом году их уровень достиг 200 млн руб. Как пояснил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, в совокупности с федеральными льготами на приобретение техники это позволило ежегодно обновлять парк техники на два млн руб. Современная техника позволяет работать в сжатые сроки.

— Отрадно, что машиностроительная отрасль Челябинской области уделяет аграрному сектору все больше внимания. Если говорить об импортозамещении, то вот оно, есть. Я благодарен гостям, принявшим предложение участия в выставке, — сказал Сергей Сушков.

ПОБОРЕМСЯ И ПОБЕДИМ

Уровень южноуральского АПК оценили гости выставки «Дни уральского поля-2018»: заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александр Моисеев, директор департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев, вице-президент РАН Ирина Донник.

Петр Чекмарев заявил, что Челябинская область может принять в 2019 году выставку «Всероссийский день поля». Есть конкуренты, но Южный Урал — сильный соперник.

— Окружные «Дни поля» в Челябинской области — генеральная репетиция Всероссийской выставки. И ваша выставка — одна из лучших в Российской Федерации. Ваш праздник совершенствуется: все больше участников, обилие образцов передовой сельхозтехники, демонстрация успехов научной работы — все говорит о том, что культура земледелия в регионе растет, увеличиваются объемы растениеводства и животноводства. Челябинская область — один из лидеров в России по выращиванию зерна твердых сортов. Потому все предпосылки для проведения Всероссийского дня поля в Челябинской области очевидны, — заявил Петр Чекмарев.

Коллегу поддержала вице-президент Российской Академии наук Ирина Донник:

— Губернатор Челябинской области совершенно верно подметил, что в регионе есть очень серьезный скачок вперед в использовании достижений науки. Связь бизнеса, производства, науки, поддержка государства позволят провести Всероссийский день поля здесь, в Челябинской области.

— Будем бороться и проведем всероссийскую выставку на самом высоком уровне, — резюмировал Борис Дубровский.

Цифры

С 2012 года объем производства аграрного комплекса вырос в денежном выражении в два раза: с 69 до 126 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2018 года Челябинская область занимает второе место в России по производству мяса птицы, четвертое — по производству мяса всех видов и куриных яиц; восьмое — по производству свинины.

В УрФО у Челябинской области самый большой объем посевных площадей — 1,9 млн га. Наша монокультура — пшеница. Южноуральское зерно, как твердых, так и мягких пород, отличает высокое качество.

Урожай зерна с 2012 г. вырос в три раза. В 2017 г. было собрано 2 млн 307 тонн зерна. Это самый большой урожай за четверть века.