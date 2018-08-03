2018-08-03T13:23:32+03:00
Спорт

Южноуральский хоккеист Артемий Панарин сел в трактор и дал интервью про санкции

Поклонники прорачат ему успешную карьеру тракториста [видео]
Андрей АБРАМОВ
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В родном Коркино Артемий Панарин прокатился на тракторе. Фото: instagram.com/artemiypanarinВ родном Коркино Артемий Панарин прокатился на тракторе. Фото: instagram.com/artemiypanarin
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Нападающий американского клуба «Коламбус» Артемий Панарин проводит каникулы в родном Коркино. Сейчас он в ТОП-7 лучших бомбардиров NHL по итогам трех сезонов и, как говорят эксперты, тащит на себе команду. А на лед он встал, будучи воспитанником СДЮШОР «Трактор». При этом раннее детство провел в шахтерском Коркино, куда продолжает приезжать.

У себя в аккаунте «Инстаграм» Панарин выставил видео с одиноким тегом #коркино. Ролик от 2 августа — День ВДВ. Возможно, поэтому игрок надел тельняшку. В кадре Артемий с безучастным лицом едет по полю за рулем трактора. Голос за кадром интересуется:

— Артемий, как на вас повлияли санкции иностранных компаний?

— Жили как жили, че, — на просторечный манер отвечает игрок, чей контракт по некоторым данным доходит до 10 млн баксов. — Курица есть, корова есть, трактор имею. Курица яйца несет, корова — молоко. Мясо есть. Поэтому поживаем нормально, свое производство имеем. В Челябинской области природа, все нормально. Спрос есть, люди приезжают, записываются. Телефон звонит, разрывается постоянно. У меня два телефона — вот раскладушка, — на этих словах Панарин продемонстрировал древние мобильники.

Подписчики Панарина завалили запись комментариями.

— Молодец, Тема, наш пацан! Первый жених на деревне.

— Вот такие коры мочат у нас в Коркино.

— Красавчик! Как карьеру окончит, приедет на родину, запасная работа есть.

ДОСЬЕ "КП"

Будучи в России, Панарин провел несколько сезонов за подольский «Витязь», а затем в сильнейшем клубе КХЛ — «СКА». Начиная с сезона 2015/2016, играет в NHL. Игрок сборной России с 2013 года.

Своей карьерой Панарин обязан дедушке. Владимир Ильич возил его на тренировке, выбивал по блату коньки

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artemiypanarinartemiypanarin
#коркино
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