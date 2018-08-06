2018-08-06T12:40:45+03:00
Происшествия

Сюжет нового клип Билана «Пьяная любовь» повторился на свадьбе в Кургане

Торжество закончилось кровавой потасовкой со стрельбой [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Стрельба произошла на свадьбе в Кургане. Фото: Иван ВИСЛОВСтрельба произошла на свадьбе в Кургане. Фото: Иван ВИСЛОВ
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Угарный ролик про свадьбу 90-х стал новым мемом. Песню «Пьяная любовь» исполнила певица Polina, которая сыграла невесту, а Дима Билан был в роли жениха.

Интернет в восторге: авторам сего творения удалось блестяще собрать все свадебные клише. В том числе и драку на свадьбе из-за пустяка. На следующий день после выхода клипа в Кургане повторилась его кульминация.

В ВЕЧЕРНИХ НАРЯДАХ ОТМЫВАЛИ КРОВЬ

Банкетный зал «Ассоль» спрятался в одном из спальных микрорайонов. С 4 на 5 августа здесь гуляли свадьбу. Невеста красавица, жених в дорогом костюме. Залитый светом зал хрустальных канделябров, на стенах лепнина и рисунки дворцов с фонтанами. Тамада уже закончила программу, уставшие от танцев гости собирались домой. Мужики опрокидывали рюмочку на посошок, женщины целовали невесту, последний раз трогательно всхлипывая. Но тут на весь зал раздались крики:

— Мужики, вы чего?

Два гостя в возрасте под пятьдесят повздорили. Один из них откинул пиджак и по-гангстерски достал из-за пояса пистолет. Послышались женские «ахи», к стрелку кинулся друг жениха. Хотел скрутить его и забрать ствол. Но тут прогремел выстрел. Оппонент упал.

— Раненного увезли врачи, а стрелок, видимо, отрезвев, сбежал. А перед этим он еще на кухню ломился. Было много крови и стекла битого. Женщины в вечерних нарядах отмывали эту кровь потом. Кто-то из молодых работает в полиции, — рассказала одному из местных сайтов очевидец перестрелки.

Фото: банкетный зал «Ассоль»

Фото: банкетный зал «Ассоль»

НЕ ТАК ПОСМОТРЕЛ

В кафе «Ассоль» с нами говорить не захотели и кинули трубку. Удалось узнать — охраны в кафе нет. Но в этом ничего странного нет: дешевле иметь тревожную кнопку, чем нанимать секьюрити.

«КП» нашли сотрудника заведения, который в ту ночь обслуживал банкет.

— Окна целые, а вот одно стекло в двери выбили. Но не пулей, а рукой. Кто-то из разгоряченных гостей шибанул, — анонимно рассказал он корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск».

Стрелка полицейские отыскали. Пока держат в отделении, потому что обстоятельства неясны. Гости были утомленны, как все происходило толком сказать никто не может. И говорят, причиной конфликта стало не выяснение отноений (чья семья лучше или достоин ли жених руки красавиц), а тридиционное русское «не так на меня посмотрел».

— У гостя был травматический пистолет. Попал в ногу. О каких реках крови на полу о которых пишут журналисты, мы не знаем. Врачи приехали, сделали перевязку и отпустили раненного долечиваться домой. Пока уголовного дела нет, идет проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В МВД добавили, что ни участники конфликта не носят погон, и гостей-полицейских на свадьбе не было, как об этом написали некторые СМИ.

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Дима Билан & Polina - Пьяная любовь (премьера клипа, 2018).

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