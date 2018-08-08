Лечение позвоночника и суставов в Челябинске: полезные процедуры для каждого

СЕГОДНЯ 07:17 2018-08-08T07:17:15+03:00

Где вылечить спину и колени, сделать массаж и посетить косметолога. Рассказываем все о лечении позвоночника и суставов в Челябинске

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Остеохондроз, грыжи диска, все виды болевых синдромов, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, вегетативная дистония, мигрень — вот далеко не полный перечень недугов, которыми страдает среднестатистический житель мегаполиса. На их появление влияет множество факторов: и наследственность, и особенность региона, в котором живет человек, и образ жизни. Чрезмерное увлечение гаджетами, отсутствие адекватной физической нагрузки и несбалансированное питание приводят к тому, что заболевания опорно-двигательного аппарата у горожан могут проявляться даже в раннем подростковом возрасте. Вместе со специалистами медицинского центра «Практик» разбираемся, что делать, если болит спина и суставы, а еще узнаем, как не допустить развития тяжелых осложнений и улучшить качество своей жизни. Все о лечении позвоночника и суставов в Челябинске — в нашем материале.

Почему таблетки и мази не помогут

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал боль в позвоночнике и суставах. Скажем больше: заболевания опорно-двигательного аппарата одни из самых распространенных в современном обществе.

Самое коварное, что проявляются они не сразу. Поначалу человек может наблюдать небольшую скованность в движениях, особенно по утрам, легкое онемение рук и ног. Обычно это списывают на возрастные изменения и чрезмерное употребление жидкости на ночь.

Все эти досадные симптомы мало кого заставляют обратиться к врачу. Люди пытаются устранить неприятные ощущения приемом анальгетиков или мазей, купленных в ближайшей аптеке. Но таблетки и крема не всегда являются правильным лечением, и заболевание продолжает прогрессировать.

Без своевременного лечения остеохондроз, к которому человек со временем привыкает, осложняется тяжелыми болезнями позвоночника вплоть до появления грыж и протрузий. А с такими бедами самостоятельно уже не справиться. Эти заболевания заметно сковывают, а иногда и вовсе могут парализовать двигательную активность человека.

Андрей Козлов, врач невролог высшей категории, руководитель МЦ «ПРАКТИК»

Кроме того, болезни позвоночника и суставов сказываются на работе внутренних органов и систем человека, провоцируя головные боли, расстройства репродуктивной функции и пищеварения, нарушение зрения, памяти и сна.

Именно поэтому специалисты медицинского центра «Практик» призывают вовремя обратить внимание на свое здоровье и оказывают полный спектр услуг по лечению позвоночника в Челябинске.

Чем помогут доктора

При возникновении первых симптомов, будь то боль в спине, онемение конечностей, ухудшение самочувствия, головные боли и утомляемость, специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к неврологу. Лечение позвоночника и суставов в Челябинске развито на очень высоком уровне.

Причем в медицинский центр «ПРАКТИК» приходят пациенты не только в состоянии ремиссии, но и в периоде обострения, когда из-за нестерпимой боли человек буквально не моет ни вдохнуть, ни кашлянуть. Грамотный невролог тщательно осматривает каждого пациента, составляет план обследований и назначает индивидуальную схему лечения.

Что самое интересное, в медицинском центре применяются все виды лечения заболеваний позвоночника — медикаментозное, лечебные блокады, все виды массажа, иглоукалывание, мануальная терапия и лечебная физкультура. Каждому пациенту подбирается индивидуальный курс определенных процедур, которые назначит врач.

Важно помнить главное: не пытайтесь терпеть боль. Боль — это сигнал, что в организме что-то не в порядке!

Можно ли вылечить сколиоз у ребенка

Если с болями в спине и суставах у взрослых мы немного разобрались, то что делать с детьми? Современная ребятня мало бегает с мячом во дворе: дети предпочитают скрючиться в обнимку с гаджетами. От этого, в первую очередь, страдает осанка, что и ведет к дальнейшим серьезным отклонениям — сколиозу. Это заболевание прогрессирует во время роста тела. По данным разных медицинских источников, сколиотические деформации отмечаются у 5-10% детей и подростков, в основном в период 10-14 лет.

Коварность сколиоза в том, что диагностировать его не просто. В начальной стадии он не подает никаких признаков и не вызывает ни малейшего ощущения дискомфорта. И заметить его можно, когда появляется очевидный визуальный дефект.

Если на сколиоз не обращать никакого внимания, то он может прогрессировать, превращаясь в реберный горб. От этого может произойти сдавливание внутренних органов и нарушения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Именно поэтому при самых первых признаках сколиоза следует обратиться к врачу. Специалисты медицинского центра «ПРАКТИК» для консервативного лечения сколиоза разрабатывают индивидуальную программу для каждого ребенка, включающую комплекс лечебной гимнастики, дифференцированный массаж, мануальную терапию, иглотерапию и ЦЗЮ-терапию.

А лечебная физкультура поможет повысить тонус мышц одной половины спины и релаксацию другой, повышая эффективность лечения. После прохождения всех процедур специалисты центра дадут индивидуальные рекомендации родителям по каждому ребенку.

Родителям важно знать: если вы заметили нарушение осанки, опущение плеча и лопатки с одной стороны, сутулость и выпячивание ребер у своего чада — запишитесь на консультацию к врачу медицинского центра «ПРАКТИК».

Вернуть здоровье, молодость и легкость

Зачастую перенесенные беременности, лишний вес и нарушения в работе опорно-двигательного аппарата негативным образом сказываются не только на самочувствии, но и на самооценке.

Человек ощущает себя будто несущим груз бесконечных хлопот и проблем. Мышечные блоки добавляют скованности в движениях, а застоявшаяся в организме жидкость приводит к отекам и общей слабости.

Чтобы снять мышечный спазм, восстановить циркуляцию лимфы в организме и уменьшить объемы, специалисты рекомендуют пройти курс массажа.

В МЦ «Практик» оказывают услуги по разным видам массажа в зависимости от состояния организма пациента и его проблемы. Это может быть лечебный или лифодренажный массаж тела, антицеллюлитный и медовый массажи, а также массаж Гуаша, который можно делать и детям, и взрослым.

Более того, клиентам центра предлагаются комплексные оздоровительные программы, помогающие победить боль в спине и справиться с мышечными болями, связанными со стрессом и нервным напряжением. Советуем обратиться в МЦ «ПРАКТИК» прямо сейчас, потому что на комплексные программы действует скидка — 25%.

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Как выгадать выгоду при лечении позвоночника и суставов в Челябинске

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