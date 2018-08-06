Челябинец нашел клад, который охранял тарантул

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-06T14:59:17+03:00

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О своей встрече с тарантулом рассказал челябинский блогер Anonymus Chel. В минувшие выходные он с товарищами отправился в путешествие на восток Челябинской области. Заприметили на степной дороге красивого орла. Решили сделать остановку, чтобы сфотографировать птицу. Но стоило путникам выйти, как орел улетел.

— Орлы довольно редко сидят на земле. Обычно они так трапезничают, поэтому я решил взглянуть на то место, где сидел орел. И там действительно «бегала» еда — огромный рыжий тарантул, — рассказал блогер газете «Комсомольская правда» — Челябинск».

Паук размером со спичечный коробок лениво ползал по травке и даже поворачивался разными сторонами, словно давая натуралистам себя заснять. Оказалось, что это молодая мать: если приглядеться, то заметно, что на теле ползают крохотные паучишки.

Путешественникам попалась довольно крупная особь. Фото: Anonymus Chel

— В отличие от орла, она абсолютно не желала уходить с насиженного места. Как оказалось, не зря — охраняла «кошелек». «Кошелек» — на сленге это место, где на небольшом участке закопано много монет. Тут невольно поверишь в сказки про клады, охраняемые опасными животными, — продолжает блогер.

В кладе лежало 12,5 копеек: «масон», «царицв полей» и Николай I. Вот что рассказал про них собеседник:

Те самые монеты. Фото: Anonymus Chel

2 копейки — это «царица полей». Очень распространенная монета, ее найти можно в любом поле. Даже в Челябинске, если копнуть в огороде. Ее сравнивают с пивной пробкой, так часто она попадается. Стоимость ее — цена меди, из которой она состоит.

Полкопейки тоже ничего не стоит — слишком повреждена.

10 копеек — именуют «масоном». Монета интересна тем, что на ней изображен орел крыльями вниз, как у масонского орла. Любопытная монета, но в очень плохом качестве, а значит, ничего не стоит. Максимум, 100 руб. Но найти «масона» — это как взять очередной разряд в спорте. Хоть и не мечта каждого, но просто очередное достижение.

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