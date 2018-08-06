2018-08-06T14:58:17+03:00
Общество

Сталин всплыл под Челябинском: на Урале вытащили памятник, утопленный во времена разоблачения культа личности

В Кусе собираются отреставрировать железобетонного Кобу и установить на главной улице
Сергей УФИМЦЕВ
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Памятник пролежал на дне около 60 лет. Фото: Станислав Стафеев.Памятник пролежал на дне около 60 лет. Фото: Станислав Стафеев.
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Железобетонная голова вождя показалась из воды неподалеку от берега. Бабки перекрестились, увидев знакомые с детства усы. А через пару часов мужики уже доставали фрагмент памятника из обмелевшего пруда.

В южноуральском городке Куса недавно понизили уровень воды в городском пруду для капитального ремонта плотины. Тут-то и всплыл Сталин в прямом смысле слова. Памятник пролежал на дне примерно 60 лет. Его сбросили в водоем в конце 50-х, когда Хрущев выступил с докладом о культе личности генералиссимуса. Местные жители разбили монумент и топили его по частям в разных прорубях. Видимо, чтобы легче было тащить до воды.

Когда-то памятник стоял в городском парке, но сейчас это место находится в плачевном состоянии. Фото: газета "Жизнь района".

Когда-то памятник стоял в городском парке, но сейчас это место находится в плачевном состоянии. Фото: газета "Жизнь района".

— Мы нашли верхнюю часть железобетонного памятника и еще два фрагмента. Не хватает руки и нижней части. Поэтому поиски продолжаются, — рассказал местный общественник Станислав Стафеев.

Горожане уже судачат, что памятник Кобе надо отреставрировать и установить где-нибудь на видном месте. Но местные чиновники не спешат с громкими заявлениями. Все-таки, Сталин — фигура неоднозначная. А вдруг «наверху» не поймут? Поэтому в администрации пока дипломатично говорят, что памятник можно передать в музей.

Найденные фрагменты памятника отмоют и отдадут на реставрацию. Фото: Станислав Стафеев.

Найденные фрагменты памятника отмоют и отдадут на реставрацию. Фото: Станислав Стафеев.

— Мы будем требовать референдум. Чтобы кусинцы сами решили, куда ставить памятник. Раньше он находился в городском парке, однако сейчас это запущенное место. Можно было бы установить монумент на главной площади. Там сейчас стоит памятник Ленину, но и он в плачевном состоянии. Если отреставрировать и Сталина, и Ленина — почему бы им не красоваться на площади вместе? — рассуждает Стафеев.

Не рады находке только местные сборщики металлолома. В городе ходили легенды, что памятник был бронзовый. Все это время кусинские искатели спали и видели, как находят эту бандуру и сдают ее в прием цветмета.

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