2018-08-06T14:58:17+03:00
Общество

«Окунуться в грязь даже приятно — освежает»: комсомольцы вышли на «Гонку героев» 2018 в Челябинской области

Как команда «Комсомольской правды» преодолела «Эверест» и испытала себя [фото]
Светлана ПЕРВАКОВА
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На прохождение всех испытаний у «комсомольцев» ушло около 2 часов и 30 минут.На прохождение всех испытаний у «комсомольцев» ушло около 2 часов и 30 минут.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рукоход, проползание под Т-72, колючая проволока из «ежей» и переходы по канатам. 4 августа команда «Комсомольской правды» — Челябинск» преодолела 10 км пути и 31 препятствие на «Гонке Героев».

Героев встретил чебаркульский полигон. Десять участников команды «Комсомолки» смогли преодолеть полосу препятствий, разработанную для уникальных тренировок спецподразделений армии России. В качестве награды — заветный металлический жетон на стальной цепочке.

Фото нашей команды до... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото нашей команды до...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На прохождение всех испытаний, в том числе и шестиметрового «Эвереста», у «комсомольцев» ушло около 2 часов и 30 минут. Как признаются сами сотрудники, большинство из которых участвовали в «Гонке» впервые, это отличный шанс испытать свои возможности.

...и после! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

...и после!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Наша задача — не показать лучшее время, а проверить себя, свою стойкость в стрессовых ситуациях и физические качества. Теперь мы поняли свои сильные и слабые стороны, знаем, над чем работать, и уже готовимся к новой «Гонке», чтобы пройти дистанцию достойно, — говорит заместитель директора по рекламе медиахолдинга «Комсомольская правда» в Челябинске Мария Озерова.

Во время забега приходилось несколько раз забираться на рукоход. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время забега приходилось несколько раз забираться на рукоход.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На каждом этапе приходилось выкладываться на все 100. А окунуться в грязевую жижу после очередного испытания было даже приятно — освежает!

Один раз нужно пролезть под танком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один раз нужно пролезть под танком.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Примечательно, что все участники команды пришли на «Гонку» с разным уровнем подготовки. Именно поэтому секрет успешного прохождения дистанции — это командный дух и слаженная работа всех участников. Парни активно подбадривали девушек и в прямом смысле слова вытягивали их на особо сложных препятствиях.

Вскоре на трассе нас настигла грязь! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вскоре на трассе нас настигла грязь!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На мой взгляд, смысл этой гонки — просто отвлечься от офисной работы и получить удовольствие, — делится впечатлениями корреспондент Ирина Карелина. — И хотя бы раз в год нужно отрываться от офисного стула, чтобы пробежать с десяток километров, перелезть через стены, вскарабкаться по канатам и переплыть ямы с грязью.

Окунуться в грязевую жижу после очередного испытания было даже приятно — освежает! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Окунуться в грязевую жижу после очередного испытания было даже приятно — освежает!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотограф Валерий Звонарев и группа поддержки «Комсомолки» подбадривала участников на протяжении всей полосы препятствий.

«Гонка Героев» — это российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Гонка Героев» — это российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, «Гонка Героев» — это российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, проводимый при поддержке Минобороны РФ.

Смысл этой гонки — отвлечься от офисной работы и понять, на что ты способен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Смысл этой гонки — отвлечься от офисной работы и понять, на что ты способен.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все участники команды пришли на «Гонку» с разным уровнем подготовки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все участники команды пришли на «Гонку» с разным уровнем подготовки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забраться на «Эверест» - самое сложное испытание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забраться на «Эверест» - самое сложное испытание.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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