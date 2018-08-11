Десять ситуаций, когда без кейтеринга не обойтись

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-10T13:20:41+03:00

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Любой праздник, пусть даже небольшой, всегда повод для радости. Встреча с родственниками или с важными гостями всегда начинается с вопроса: что приготовить и подать на стол. Ведь блюда должны не только обладать отменным вкусом, но и соответствовать формату мероприятия. Вместе с компанией «Дело вкуса» рассказываем о ситуациях, когда кейтеринг — отличная идея.

Вы хотите устроить большой праздник

Поиск интересных рецептов, закуп продуктов, готовка и сервировка — далеко не у каждого эти хлопоты вызывают восторг. Однако юбилеи, крупные деловые завтраки и масштабные праздники никто не отменял. Смело заказывайте кейтеринг.

Фуршеты, банкеты, гала-ужины, шведский стол, барбекю на природе или кофе-брейк — «Дело вкуса» накроет стол на любое количество гостей и при любом бюджете. На сайте компании можно выбрать блюда и закуски, которые приготовят непосредственно перед мероприятием и доставят в любое место, будь то офис или выездная площадка на природе.

Вместо того, чтобы готовить самостоятельно и потом возиться с грязной посудой, просто отдохните и пообщайтесь в непринужденной обстановке с коллегами или деловыми партнерами. Устройте себе и гостям настоящий пир, ведь кейтеринг — это всегда много вкусной и действительно разной еды.

День рождения близкого человека

Зачем откладывать праздник на вечер, если начать его можно прямо с утра? Тем более, что еду и напитки на кейтеринг можно заказатьнакануне, согласовав меню со вкусовыми предпочтениями гостей. Причем, вы заранее знаете, во сколько это все обойдется.

В компании «Дело вкуса» можно обозначить фиксированную сумму заказа, и опытные специалисты выездного обслуживания сами смогут предложить несколько вариантов меню на ваш выбор.

Просто есть уже скучно, хочется чего-то интересного

Если посиделки за праздничным столом вам изрядно поднадоели, удивите гостей яркой повар-анимацией. Что это? На глазах гостей повар готовит различные вкусности и досыта кормит ими каждого.

Ростбиф, блюда фламбе, свинина, курица, овощи, фастфуд, блинчики или просто омлет — вкусное и зрелищное шоу обеспечено.

Желаете присоединиться к приготовлению блюд? Не вопрос! Шеф-повар вместе с гостями приготовит любые блюда итальянской, французской, русской или кавказской кухни любой сложности. Такое шоу можно сделать в виде мастер-класса или в форме соревнования между гостями.

Вам нужно поразить всех чем-то особенным

Изюминка любого мероприятия — масштабный и необычный сюрприз, который поразит всех гостей и подарит незабываемые эмоции. А если он еще и будет съедобным — гарантия того, что он останется в памяти навсегда. «Дело вкуса» не боится сложных задач. На счету компании — блин диаметром в один метр, блинный торт высотой в полтора метра, гигантский петушок-леденец весом 233 килограмма (кстати, его занесли в Книгу рекордов России). Еще «Дело вкуса» изготавливал цифру 5 из карамели весом в 120 килограмм для сети магазинов «Пятерочка», на очереди 20-метровые бутерброд и шашлык.

Тоже хотите прославиться? Обращайтесь в «Дело вкуса» и вместе со специалистами придумайте новый съедобный рекорд.

Вы давно не виделись с друзьями, потому что вечно заняты

Поговорим начистоту. Будни утомляют: рано вставать, часами сидеть в офисе, потом по пробкам добираться до дома, а после — уборка и прочие хлопоты. Договориться о встрече с друзьями, забронировать столик в кафе и, главное, прийти вовремя — в условиях ежедневной суеты практически невыполнимо. Однако есть способ заманить всех в одно место — устроить выездной бар. Вы можете собраться где угодно: дома, в офисе или просто на природе — перед вкусными коктейлями не устоит никто.

Профессиональные бармены приедут и устроят незабываемую вечеринку с коктейлями, а также покажут мастер-класс по их приготовлению. А шоколадные фонтаны и фруктовые пальмы в высоту до двух метров станут приятным украшением к дружеским посиделками с любимыми напитками. Вот тогда можно обсудить последние новости и посплетничать от души.

Вам надо поразить партнеров по бизнесу

Отличиться в выгодном свете, удивить партнеров по бизнесу и заставить завидовать конкурентов — та еще задача. Конечно, можно позвать всех в какой-нибудь ресторан и устроить вечеринку с аниматорами. Но все это будет стоить недешево, да и неизвестно, до скольки затянется мероприятие.

Ситуацию спасет услуга выездного кофе навынос. Гостей можно пригласить в любой зал, даже в ваш офис, они смогут попробовать различные виды кофейных напитков, а вам не придется тратить время на составление меню и переживать, что что-то пойдет не так.

Бариста привезет профессиональную кофемашину, сливки, сахар, различные сиропы, а также посуду.

А чтобы такой формат запомнился гостям надолго, логотип вашей компании нанесут на кофейную пенку.

Нужно накормить много гостей на выездном празднике на природе

Как известно, на свежем воздухе разыгрывается дичайший аппетит. Хочется съесть много, всего и вкусного. Решение простое — закажите услугу полевой кухни.

К вам на праздник приедет огромный военный прицеп, похожий на пушку, но только с едой. А приготовить в ней можно все, что угодно: наваристый борщ и ароматный плов, полевую кашу или походную уху, а также множество других блюд, которыми можно накормить всех присутствующих.

Другой вариант — баран на вертеле. На ваш праздник привезут огромный мангал с вертелом, на котором жарится баран целиком и подается с разными соусами, маринованным луком и зеленью. Не нравится баранина? На вертеле можно приготовить кабанчика.

Колоритно. Вкусно. Незабываемо.

Нужно устроить нескучные посиделки на даче и разнообразить свои соцсети

Устали смотреть на фото томных котиков и селфи своих друзей? Приглашайте друзей на дачу и делайте новыефотопобеды, устроив копченую вечеринку. Повара компании «Дело вкуса» прямо на месте закоптят мясо, рыбу, сало и любые колбаски. Все это безумно вкусно, а запах пробуждает такой аппетит, что можно съесть слона. И не забывайте делиться фотографиями в соцсетях с хэштегом #дело_вкуса. Вкуснейшая еда на фоне природных пейзажей гарантированно соберет много лайков. И себе приятно, и гостям в радость.

Вам нужно решить вопрос с питанием работников

Кадры — важная составляющая любого рабочего процесса. Будь то производство или офис — в условиях восьмичасового (а то и более) рабочего дня персоналу просто необходимо вкусное, разнообразное и сбалансированное питание. Однако удается это не всегда.

С приближением обеденного перерыва раздумья и разговоры о том, куда пойти поесть могут нарушить рабочий процесс. А поедать на ходу холодные бутерброды значит не получать удовольствия от пищи, как при полноценном питании. Ко всему прочему такие перекусы чреваты нарушениями работы пищеварительной системы и уходом сотрудника на больничный.

Работодатели, которые ценят своих сотрудников, могут организовать полноценное питание в офисных условиях, обратившись в «Дело вкуса». Разные комплексы меню позволят каждый день пробовать что-то новенькое, получать удовольствие от пищи и питаться разнообразно. А после хорошего обеда и работа идет гораздо лучше.

Вам просто лень готовить

И это нормально. Воскресенье — последний шанс как следует отдохнуть перед очередной рабочей пятидневкой и пообщаться с друзьями. Этот день хочется провести как угодно, но только не потея у плиты. Заказ блюд на дом — идеальная альтернатива ударному кухонному труду. А еще в конце не придется мыть посуду.

Эту статью мы написали вместе с компанией «Дело вкуса», которая уже более девяти лет занимается кейтерингом и проведением выездных фуршетов в Челябинске. Здесь вам предложат полный комплекс услуг по организации выездного обслуживания, будь то вечеринка на природе или фуршет в офисе.

Заказать услуги кейтеринга можно по телефону 8 (351) 777-57-20, по e-maildelo@dv-catering.ruили прямо на сайте.

www.dv-catering.ru

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