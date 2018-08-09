Бой Дениса Лебедева в Челябинске 2018: назначена дата следующего поединка суперчемпиона мира WBA

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-09T14:32:24+03:00

Турнир пройдет в ледовой арене «Трактор», бой Дениса Лебедева в Челябинске будет 34-м в его карьере

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Соперника для легендарного российского атлета пока не нашли. Но уже известно, что против Дениса Лебедева выйдет один из бойцов, входящих в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации. Это будет главный поединок международного турнира. Бой Дениса Лебедева в Челябинске пройдет 7 сентября 2018 года в ледовой арене «Трактор».

Денис Лебедев в свои 38 лет еще дает жару. В прошлом году он в уже в восьмой раз защитил чемпионский титул. А всего за карьеру более двух десятков раз посылал соперников в нокаут. Кстати, одним из тренеров суперчемпиона мира WBA был легендарный Костя Цзю.

Лебедев знаменит тем, что на свои поединки выходит в форме десантников — в тельняшке и голубом берете. Хотя сам Денис не служил в ВДВ, но говорит, что среди его друзей много десантников, и он частенько приезжает в гости в одну из воинских частей. Поэтом десантура считает его своим и не обижается на такой «маскарад». Лебедева даже официально приняли в «Союз десантников России».

Лебедев знаменит тем, что на свои поединки выходит в форме десантников. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уже известно, что в других поединках вечера встретятся Заур Абдуллаев из Екатеринбурга и американец Генри Ланди. Абдуллаев будет защищать пояс чемпиона мира WBC Silver.

На турнире выступят и бойцы из Челябинска: экс-обладатель титула чемпиона Европы по версии WBO и PABA Алексей Евченко и Евгений Павко. Алексей Евченко за последние пару лет выиграл все свои поединки. В активе Евгения Павко 16 побед в 19 боях.

Всего рамках международного турнира пройдет девять поединков. Главным будет бой Дениса Лебедева. Организаторы отмечают, что явных фаворитов во всех встречах явно не будет. Поэтому сражения, наверняка, будут очень зрелищными и бескомпромиссными.

ДОСЬЕ «КП»

Денис Лебедев

38 лет, рост 180 см. Прозвище — «Белый лебедь». Выступает в первой тяжелой весовой категории (до 90,8 кг). Женат. Воспитывает троих дочерей.

За свою спортивную карьеру в 33 поединках одержал 30 побед, 22 из которых нокаутом. В марте 2017 года он в восьмой раз защитил титул суперчемпиона мира, одержав победу над австралийским боксером Марком Флэнаганом. Однако, из-за отказа участвовать во Всемирной боксерской суперсерии Денис считается чемпионом в отпуске.