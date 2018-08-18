2018-08-18T08:20:59+03:00
Общество

Айтишник из Челябинска сделал из унылого двора лучший двор района

Инструкция для тех, кто устал жить на асфальтированном пятаке, заставленном машинами
Андрей АБРАМОВ
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Дмитрий Шуляков сам сделал эту мельницу.Дмитрий Шуляков сам сделал эту мельницу.Фото: из архива героя публикации

Семь лет назад инженер-программист Дмитрий Шуляков женился и ответ на квартирный вопрос нашел в строящемся Парковом.

Молодые заехали в дом на Скульптора Головницкого, 32. Панельки выкрашены в сочные цвета, а кругом грязь как на танковом полигоне, даже трава сорная не растет. Так было два года: строители не облагораживали двор, а водители продолжали утюжить дикие газоны.

Так двор выглядел в 2012-м. Фото: из архива героя публикации

Так двор выглядел в 2012-м.Фото: из архива героя публикации

Потом наконец положили асфальт.

— С соседями решили защитить газон, чтобы его не превратили в парковку. Скинулись на бруски, сделали колья и вместе забили. Так появился огороженный кусок чернозема, который выглядел немногим привлекательнее грязи. Попросил у мамы-садовода цветочков. Она поделилась ромашкой, чубушником, сиренью, розами, лилиями, шиповником. Высаживали с соседом Михаилом, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» Дмитрий.

Газон огородили от машин. Фото: из архива героя публикации

Газон огородили от машин.Фото: из архива героя публикации

В то же лето газон ожил, зазеленилась травка, распускались цветы.

Соседи сначала принимали 30-летнего мужчину в камуфляже за дворника (у Дмитрия после службы в армии осталась полевая форма). Хвалили, но сдержано. А детишки с удовольствием прибегали посмотреть за работой Садовника. Такое прозвище Дмитрий и получил среди соседей.

Высадили траву и первые цветы - стало симпатичнее. Фото: из архива героя публикации

Высадили траву и первые цветы - стало симпатичнее.Фото: из архива героя публикации

КАК «ФЕНИКС» ЗАЖЕГ СОСЕДЕЙ

В следующий год все должно было стать еще лучше, но зимой появились строители. Разрыли газон, чтобы проложить коммуникации к строящемся по соседству домам.

Вот что с газоном сделала очередная стройка. Фото: из архива героя публикации

Вот что с газоном сделала очередная стройка.Фото: из архива героя публикации

— После этого никто не хотел сажать растения, опасаясь, что газон снова раскопают. Да и мне было обидно. Но куда деваться — жить нужно дальше. Тогда решил: сделать такое, чтобы люди вдохновились. И сделал, что теперь весь район наш двор знает.

Из реек Дмитрий смастерил мельницу. Поставил ее на газоне и назвал его поэтично «Феникс» — в честь возрождения.

Мельница стала известным в районе ориентиром. Фото: из архива героя публикации

Мельница стала известным в районе ориентиром.Фото: из архива героя публикации

— Жена Надежда не верила, что она простоит. Но с ней все было прекрасно, даже лопасти крутились. В этом году только сорванцы отломали часть. Было очень обидно. Тогда устроил голосование в группе дома в соцсетях. Соседи проголосовали: надо чинить. Так и сделал. Вскоре доделаю рядом еще одну композицию, которая так же будет радовать людей.

Аллея сирени. Фото: из архива героя публикации

Аллея сирени.Фото: из архива героя публикации

«Феникс» зажег энтузиазм в жителях. Во дворе появились десятки молодых деревцев. Их высаживали уже вместе. Так и познакомились с соседями.

Клены тоже прижились. Фото: из архива героя публикации

Клены тоже прижились.Фото: из архива героя публикации

— Есть аллеи лиственниц, сирени, яблонь. Есть газон «Три дуба». Посреди двора был газон в виде треугольника, через который люди постоянно ходили и вытаптывали траву. Тогда соседи, семейная пара Елена и Сергей посадили молодой дуб. Но люди все равно ходили по газону, просто обходили деревце. Тогда подсадили еще два деревца и обнесли их заборчиком. Пока они еще маленькие, но прижились и растут вместе с нашими детьми.

Газон «Три дуба». Фото: из архива героя публикации

Газон «Три дуба».Фото: из архива героя публикации

Лиственницы медленно, но верно тянутся вверх. Сажали их 10 см малютками. Теперь они уже по полметра. Фото: из архива героя публикации

Лиственницы медленно, но верно тянутся вверх. Сажали их 10 см малютками. Теперь они уже по полметра.Фото: из архива героя публикации

НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ДВОР ЛУЧШЕ

По словам Дмитрия, управляющая компания особого участия в озеленении не принимает, но хотя бы не мешает. Зато хорошо убирают и поддерживают начинания жильцов.

— Каждый вечер ходим с семьей гулять во двор. Перед этим в жаркую погоду обязательный ритуал: 10-15 минут поливаем газон. Моим детям 5 и 3,5 года, но они стремятся помогать, им нравится выкапывать ямы, сажать цветочки, потом их поливать и видеть, как они распускаются и цветут. Думаю и другие дети, видя это, уже не станут крушить мельницу и портить газон.

Вместе с детьми Дмитрий ухаживает за газоном. Фото: из архива героя публикации

Вместе с детьми Дмитрий ухаживает за газоном.Фото: из архива героя публикации

Напоследок еще два лайфхака от Дмитрия. Извечная проблема — козырек в бычках. Вместе с соседом активист очистил поверхность и нанес вот такое послание. Лучше всего на бетоне держится резиновая краска. Результат был, окурков стало появляться гораздо меньше.

Раньше было так... Фото: из архива героя публикации

Раньше было так...Фото: из архива героя публикации

Теперь стало так. Фото: из архива героя публикации

Теперь стало так.Фото: из архива героя публикации

За домом Дмитрия машины превратили тротуар в дорогу. Дошло до того, что сигналили пешеходам, «мешающим» проезду. Тогда челябинец сделал бетонные кубышки. Рецепт изготовления нашел в интернете. На материалы потратил 1 000 руб. Любопытно, что по закону, такое могла сделать и УК по просьбе жильцов. Однако для этого надо общедомовое собрание. Поэтому решили плюнуть на формальности и сделали сами. Никто не жалуется, а только благодарят.

Дмитрий с товарищем стал сделал эти ограждения. Теперь автомобилисты не наглеют. Фото: из архива героя публикации

Дмитрий с товарищем стал сделал эти ограждения. Теперь автомобилисты не наглеют.Фото: из архива героя публикации

Переезжать из Паркового Дмитрий не хочет. Если и будет расширять жилплощадь, то только здесь и в этом же дворе, куда вложил кучу сил. А еще рядом лес, где поют птицы и можно спать с открытыми окнами, не боясь зловонного смога.

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