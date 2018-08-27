Наркоманы облюбовали места для "закладок" под боком у полиции в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-24T14:37:15+03:00

Камер они не боятся и вовсю передают через них "приветы"

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К сожалению, многим челябинцам довелось видеть девчонок и пацанов, которые средь бела дня шерстят землю на обочине дороги. Или заходят в ваш подъезд и начинают осматривать лифт, лезть в щиток и почтовые ящики. Конечно, всегда есть вероятность, что это просто странные типы, но на деле они чаще ищут закладки с наркотиками. Или сами раскладывают их.

Жильцы дома на Скульптора Головницкого, 32 в "Парковом" уже не знают, куда деваться от закладчиков. Абсурдность ситуации придает тот факт, что в доме находится офис участковых и первый в Челябинске пункт наблюдения за районом. Его открывали с помпой, и идея действительно хорошая: оператор круглосуточно сидит у мониторов и видит каждый подъезд, каждый закуток двора. Так в "Парковком" неоднократно предотвращали драки, находили преступников.

— Теперь этот пункт наблюдения не работает! Запись идет, но человека у мониторов нет. Если не верите, то как объяснить это? — пожаловался в редакцию житель микрорайона.

В группе дома в соцсетях выкладывают подобные видео.

С этими словами собеседник присылает ворох видеороликов про то, как парни «на спорте» обшаривают подъезд. Мерзавцы отдирают наличники лифта, крушат горшки с растениями. Апогеем происходящего становится мужик, который, разгромив подъезд, машет в камеру.

Этот парень сначала обшарил весь подъезд, а затем помахал в камеру. Формально, предъявить ему нечего.Фото: кадр с видео

— Это записи с камеры одного из соседей. Он сам поставил свою камеру. Та, которую делал застройщик, не работала долго — украли оборудование. Правда, сейчас починили. Но толку? Думаю, если бы на месте был оператор, он бы заметил, что громят подъезд. Говорят, когда проверка приезжает, туда сажают человека.

Жильцы говорят, что стабильно пару раз в месяц кто-то приходит с обыском и устраивает погром.Фото: кадр с видео

Челябинец отмечает, что он замечал лишь тех, кто приходит искать, а вот закладчика нет...

— Специально отсматривал целый день, кто приходил и уходил, только соседи, никого левого. Еще днем раньше просмотрю, то же самое, никого подозрительного. Склоняюсь к версии, что закладчик оставляет закладку за три-четыре дня до того, как потом приходят искать.

К старшему участковому микрорайона у жильцов претензий нет. Парковый охраняет одна из лучших сотрудниц челябинской полиции Яна Кириллова.

— Мы ей все записи передаем, но она одна и просто физически не справляется с таким большим районом. Но куда смотрят другие участковые? Как-то я принес им видео: компания подозрительных парней заходит в подъезд, а потом спускается с сумками. Участковый сказал: «Дети балуются, наверное, к другу приходили». Тогда мы пошли к Кирилловой и она выяснила, что это были квартирные воры!

Последствия поиска закладок. Фото жильцов

К сожалению, если в вашем подъезде пусть и подозрительные, но люди просто осматривают щиток, в этом ничего запрещенного нет. Не пойман — не вор. Формально привлечь их не за что. В УМВД по Челябинску сообщили, что оператор камер наблюдения никуда не делся. Кроме того, по сменному графику сотрудницы работают сутки через трое.

— Мы призываем жителей немедленно сообщать в полицию, если они стали свидетелями разрушений в подъездах или видят, что кто-то может делать «закладки». Оператор физически не может уследить за всеми камерами в районе. Ведь их сотни: в подъездах, на домах. Сразу звоните в полицию для незамедлительного реагирования, — сообщили в пресс-службе.

— Действительно, оператор работает сутки через трое, но он... один! — рассказал нам источник в полиции. — По сути ее работа приходить пыль сдувать. Камеры, она конечно смотрит в свою смену, но вызывать наряд просто из-за того, что какой-то человек ходит по подъезду, она не может. Раньше действительно было четыре оператора, потом им зарплату урезали и никто работать не хочет.