Девушка из Златоуста повторила судьбу героини популярного американского романа

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-10T15:49:57+03:00

Родная сестра стала для нее донором костного мозга, пожертвовав для этого своей мечтой…

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Никогда Ольга Письменная из Златоуста ничем серьезным не болела. Даже простуды случались крайне редко.

— Оля у нас крепыш, — хвастались родители перед друзьями, Иммунитет у нее крепкий.

А в 35 лет как гром серди ясного неба…Все началось с небольшого отека на шее.

— Да, ерунда, продуло, — не придала значения Ольга.

И вскоре отек исчез. Но потом опять появился. А думать об этом было некогда. Днем работа, вечером семья…

«У ВАС — РАК…»

К врачу Ольга пошла только через полгода, когда лимфатические узлы на шее стали твердыми.

Терапевт сразу отправила пациентку к хирургу без очереди. Осмотры, анализы и… Оля впервые услышала пугающее название — лимфогранулематоз. Рак, который последовательно поражает всю лимфатическую систему.

Ольга была инженером по работе с секретными документами на машиностроительном заводе. Пришлось уволиться…

Решила дать болезни бой!

18 курсов химиотерапии, десять сеансов облучения. На лице — восковая бледность. Волосы выпадали прядями. Аппетита нет...

Но рядом всегда был муж и пятилетний сынишка Артем, которому ничего о болезни не сказали. Ради них Ольга говорила себе каждое утро: «Я сильная. Я все смогу».

Семья очень поддерживает Ольгу и дает надежду.

Даже, когда врачи объявили, что лечение не дает никакого результата, она выдержала этот удар достойно. Вытерла ладонью невольные слезы и стала мониторить Интернет.

Там нашла информацию про исследовательский центр им. Алмазова в Санкт-Петербург. Купила билет и поехала в город на Неве.

— Я сильная. Я все смогу…

РОМАН В РУКУ

Совпадение, или знак свыше: незадолго до болезни Ольга купила роман американской писательницы Джоди Пиколт «Ангел для сестры». По нему еще в Голливуде снят фильм с Камерон Диас в главной роли.

— Этот роман стал моей любимой книгой, — рассказывает Ольга.

Главная героиня 18-летняя девушка больна раком. Спасти ее может только пересадка костного мозга. Чтобы не потерять дочь родители рожают еще девочку, и она становится идеальным донором для старшей сестры.

— Я читала книгу на одном дыхании. Ревела над каждой строчкой. И кто бы мог подумать, что через несколько лет я и моя родная сестра Лена окажемся в подобной ситуации.

Питерские врачи обнадежили: шанс на выздоровление все-таки есть. Но нужна пересадка костного мозга.

— У вас есть родная сестра? — спросили доктора. — Она была бы лучшем донором для вас.

Две сестренки.

«МЫ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ…»

— Моя сестре Лена младше меня всего на два года. Но внешне и по характеру мы абсолютно разные. Я шатенка — она блондинка. Я шустрая — могу десять дел одновременно делать, а Лена степенная — все у нее по полочкам, — рассказывает Ольга. — В детстве дрались, конечно, но всегда мирились. Сейчас у каждой своя семья. Общаемся, что называется, по праздникам. И, наверное, с каждым годом все стали бы удаляться друг от друга, погрузившись в личную жизнь. Но беда нас сплотила. Лена сразу согласилась мне помочь. Теперь я понимаю истинный смысл слова «родные».

Сестры...

С ДОЧКОЙ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ…

Донору нужно отказаться от всех прелестей жизни. Не переедать, не есть сладкого, не пить кофе. Все для того, чтобы подготовить организм к операции. Это понятно. Однако Лене в ближайшие годы запретили иметь детей, ведь старшей сестре в любое время может понадобиться кровь младшей сестры. А беременным и кормящим кровь сдавать нельзя

У Лены уже есть два сына 6 и 18 лет. Но с мужем они очень хотели дочку. Это была их мечта. Однако Лена решила про месту пока забыть и подарить шанс на здоровую жизнь старшей сестре.

«МЫ ОБЕ РИСКОВАЛИ»

Больше всего сестры переживали за результат совместимости. По статистике даже родные братья и сестры подходят друг другу в качестве доноров только в трети случаев. Если бы она не подошла, генетического двойника для Ольги пришлось бы искать через банк доноров, а это долго и очень дорого.

Анализ крови показали генетическое сходство всего на 50%. Операцию делать можно, но гарантия на положительный результат пропорционально уменьшается.

— Мы обе рисковали. Человеческий организм очень индивидуален и реакции могли быть разные. Самые высокие риски были у меня, — объясняет Ольга. — Врачи предупредили: иммунная система может отторгнуть костный мозг донора. А при пересадке и восе можно умереть от осложнений.

Перед трансплантацией у младшей сестры забрали стволовые клетки. Эта процедура похожа на чистку крови. Сначала назначают препарат, который вызывает выброс в кровь стволовых клеток. После чего из одной руки берут кровь, отделяют от нее стволовые клетки, и возвращают кровь в вену через другую руку.

Фото до болезни и в медцентре...

КЛЕТКИ ДОГОВАРИВАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ

Операция прошла успешно. Деньги на нее выделили в Минздраве Челябинской области. После операции Лена еще несколько дней лежала в больнице под наблюдением врачей.

Самыми опасными и непредсказуемыми считаются первые сто дней после операции. Сейчас Ольга находится на отметке — 90 дней.

— Все это время мои клетки договаривались с клетками сестры о том, кто будет в доме хозяин. Очередная пункция костного мозга показала, что он состоит из донорских клеток сестры и это отлично! Обследования подтвердили: в моем организме больше нет онкологических очагов, — радуется Оля.

Но сестры пока не спешат праздновать победу. Диагноз врачи снимают только по истечении пяти лет.

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРОФЕССИЮ

Главная героиня романа «Ангел для сестры» после пересадки костного мозга полностью выздоравливает и становится преподавателем танцев. Оля за время болезни научилась вышивать картины и тоже планирует поменять профессию на более творческую.

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