2018-08-10T16:07:38+03:00
Происшествия

В Челябинской области молния сожгла жилье многодетной семьи

Без крыши над головой остались пять человек
Валентина ВАГАНОВА
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Сгоревший дом...Сгоревший дом...
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Разбушевавшаяся стихия на днях испепелила частный дом в Коркино. Небольшой коттедж, который Первухины строили своими руками 20 лет, сгорел за минуты.

К полыхающему дому с ведрами сбежались соседи, через несколько минут примчались шесть пожарных машин. Пламя тушили не один час, но спасти дом так и не удалось.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Поздно вечером, 8 августа, за окном засверкало, хлынул ливень. Первухины были дома: сыновья спали, родители смотрели телевизор. Ближе к полуночи в комнате моргнул свет: сначала засветило очень ярко, потом резко потемнело. Отец семейства Владимир спустился на первый этаж, чтобы обесточить дом – на всякий случай. Возвращался он уже по задымленной лестнице.

На минимальное восстановление уйдет больше миллиона...

На минимальное восстановление уйдет больше миллиона...

Жена Владимира, Вера, моментально собрала документы и выскочила на улицу. Муж разбудил сыновей: одному 19 лет, другому 24. Мужики стали выносить технику и мебель. Успели вытащить шкаф с одеждой да телевизор. Больше огонь не дал.

– Дом у нас двухэтажный, плюс мансарда. «Выжил» только первый этаж, он полностью бетонный, – рассказал сын погорельцев Михаил Первухин.

Пожарные распустили рукава и начали заливать дом. С огнем боролись до трех часов ночи 20 спасателей.

К

Огонь сожрал почти все имущество...

Огонь сожрал почти все имущество...

ТО ВИНОВАТ?

В пресс-службе чрезвычайного ведомства предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание из-за «нарушения правил монтажа электрооборудования». Однако сотрудник МЧС, осматривавший дом на следующий день, выдал другую информацию.

– При ударе молнии коротнул мобильный кондиционер. Молния ударила либо в крышу, либо в столб, от которого запитан дом. Самое интересное, электричество не отключилось, не сработал ни один автомат, а они срабатывают только от короткого замыкания. Значит, короткого замыкания не было, но было перенапряжение, от которого перегорел электроприбор, – объясняет Михаил.

Дружная семья осталась без крова...

Дружная семья осталась без крова...

НУЖНО СТРОИТЬ ЗАНОВО

Вера сейчас на пенсии. Владимир работает системным администратором, программистом. Младший сын Первухиных учится на математическом факультете в ЧелГУ, перешел на второй курс. Обучение у него платное, 90 тысяч в год. Учебный год на носу, нужно собирать деньги на учебу, а тут такая беда.

Средний сын недавно окончил сельскохозяйственный университет в Троицке и пока в поисках работы. А старший – живет и работает в Челябинске. Он специалист по защите информации.

«ГОД НАЗАД СГОРЕЛ СОСЕДКИЙ ДОМ…»

Дом семья начала строить, когда ребята были еще маленькие. После строительства о страховке даже не думали, руки не доходили.

– Год назад погорели наши соседи. Тогда мама решила страховать, но не успела, – вспоминает сын Михаил.

Родителей сейчас приютили соседи. Парни временно перебрались к знакомым.

– Все нужно строить заново. Есть мысль перекрыть первый этаж и жить так какое-то время. Только на материалы уйдет минимум около миллиона. Отопление, водоснабжение еще 250 тысяч, – говорят Первухины.

КАК ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Сейчас семье Первухиных очень нужна помощь. Требуются и рабочие руки, чтобы помогать восстанавливать дом, и вещи первой необходимости. А еще средства на строительство. Желающие помочь семье, могут пожертвовать деньги на карту Михаилу Первухину, старшему сыну 5469 7200 1333 4095, Сбербанк. Связаться с семьей можно также через Мину по номеру 8(909)746-01-21.

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