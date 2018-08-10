В Челябинской области молния сожгла жилье многодетной семьи

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-10T16:07:38+03:00

Без крыши над головой остались пять человек

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Разбушевавшаяся стихия на днях испепелила частный дом в Коркино. Небольшой коттедж, который Первухины строили своими руками 20 лет, сгорел за минуты.

К полыхающему дому с ведрами сбежались соседи, через несколько минут примчались шесть пожарных машин. Пламя тушили не один час, но спасти дом так и не удалось.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Поздно вечером, 8 августа, за окном засверкало, хлынул ливень. Первухины были дома: сыновья спали, родители смотрели телевизор. Ближе к полуночи в комнате моргнул свет: сначала засветило очень ярко, потом резко потемнело. Отец семейства Владимир спустился на первый этаж, чтобы обесточить дом – на всякий случай. Возвращался он уже по задымленной лестнице.

На минимальное восстановление уйдет больше миллиона...

Жена Владимира, Вера, моментально собрала документы и выскочила на улицу. Муж разбудил сыновей: одному 19 лет, другому 24. Мужики стали выносить технику и мебель. Успели вытащить шкаф с одеждой да телевизор. Больше огонь не дал.

– Дом у нас двухэтажный, плюс мансарда. «Выжил» только первый этаж, он полностью бетонный, – рассказал сын погорельцев Михаил Первухин.

Пожарные распустили рукава и начали заливать дом. С огнем боролись до трех часов ночи 20 спасателей.

К

Огонь сожрал почти все имущество...

ТО ВИНОВАТ?

В пресс-службе чрезвычайного ведомства предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание из-за «нарушения правил монтажа электрооборудования». Однако сотрудник МЧС, осматривавший дом на следующий день, выдал другую информацию.

– При ударе молнии коротнул мобильный кондиционер. Молния ударила либо в крышу, либо в столб, от которого запитан дом. Самое интересное, электричество не отключилось, не сработал ни один автомат, а они срабатывают только от короткого замыкания. Значит, короткого замыкания не было, но было перенапряжение, от которого перегорел электроприбор, – объясняет Михаил.

Дружная семья осталась без крова...

НУЖНО СТРОИТЬ ЗАНОВО

Вера сейчас на пенсии. Владимир работает системным администратором, программистом. Младший сын Первухиных учится на математическом факультете в ЧелГУ, перешел на второй курс. Обучение у него платное, 90 тысяч в год. Учебный год на носу, нужно собирать деньги на учебу, а тут такая беда.

Средний сын недавно окончил сельскохозяйственный университет в Троицке и пока в поисках работы. А старший – живет и работает в Челябинске. Он специалист по защите информации.

«ГОД НАЗАД СГОРЕЛ СОСЕДКИЙ ДОМ…»

Дом семья начала строить, когда ребята были еще маленькие. После строительства о страховке даже не думали, руки не доходили.

– Год назад погорели наши соседи. Тогда мама решила страховать, но не успела, – вспоминает сын Михаил.

Родителей сейчас приютили соседи. Парни временно перебрались к знакомым.

– Все нужно строить заново. Есть мысль перекрыть первый этаж и жить так какое-то время. Только на материалы уйдет минимум около миллиона. Отопление, водоснабжение еще 250 тысяч, – говорят Первухины.

КАК ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Сейчас семье Первухиных очень нужна помощь. Требуются и рабочие руки, чтобы помогать восстанавливать дом, и вещи первой необходимости. А еще средства на строительство. Желающие помочь семье, могут пожертвовать деньги на карту Михаилу Первухину, старшему сыну 5469 7200 1333 4095, Сбербанк. Связаться с семьей можно также через Мину по номеру 8(909)746-01-21.