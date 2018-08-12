Как 77-летняя пенсионерка из Челябинска стала успешной фотомоделью

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-10T16:48:25+03:00

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Еще несколько лет назад Нина Никанорова ничем не отличалась от своих ровесниц. Она, как и положено любой среднестатистической бабушке, занималась внуками, полола в огороде грядки и солила на зиму огурцы.

БЫЛА ЭНЕРГЕТИКОМ

Все изменилось после того, как Нине Ивановне исполнилось 74. В одном из журналов она случайно наткнулась на объявление. Организаторы модного проекта «Пора быть счастливым» приглашали пожилых людей принять участие в фотосъемках.

— Почему бы и нет! Что я по подиуму не смогу пройти! — подумала Нина Ивановна и позвонила по указанному номеру.

Профессия Нины Ивановны ничего общего с модельным бизнесом не имеет. По специальности она энергетик. Много лет отработала в Челябинском теплотехническом институте. Исколесила чуть ли не всю страну, проводя исследования и проверяя на пригодность различные узлы и детали на электростанциях.

Начальство и коллеги ее ценили. На пенсию не отпускали до 70 лет. А потом умер муж и она сама ушла с работы.

Фото: Маруся МАХМУТОВА.

Я СЕБЯ КРАСАВИЦЕЙ НЕ СЧИТАЮ

На съемочной площадке Нина Ивановна оказалась самой старшей. Пока остальные стеснялись, она смело позировала. Яркий макияж для нее был не привычен но наряды примеряла с удовольствием.

— Организаторы сказали, что у меня необычная внешность. Для меня это было удивительно, потому что о пенсионерах не принято думать, как о красивых людях. Да и я себя красавицей не считаю, немножко обаятельной и все, — рассказывает о себе Нина Никанорова.

С первых съемок пожилую фотомодель заприметили модные рекламные агентства. Нина Ивановне покорила своей особой красотой самых лучших фотографов города. Ей стали поступать приглашения на съемки от рекламных агентств, журналов и медицинских центров. Пенсионерку пригласило участвовать в своих проектах модельное агентства «Олдушка», специализирующееся на съемках пожилых людей. Сейчас она нарасхват. Съемочный график, как у настоящей топ-модели — от трех до восьми фотосессий в месяц. Каждый день расписан по минутам.

Фото: Юлия ОТРОШЕНКО.

ПОРА ЕХАТЬ В ПАРИЖ

Перед фотокамерой пенсионерка будто бы забывает о своем возрасте и ничуть не боится объектива. Родные и близкие Нины Ивановны, говорят что она никогда не была такой активной, как сейчас. Ее преображение сделало счастливой всю семью.

Нина Ивановна всю жизнь следила за фигурой и никогда не делала пластических операций. Она вообще ярая противница накачанных губ и уколов красоты.

— Многие боятся старости и думают, что вместе с красотой и шармом уходит смысл жизни. Я своим примером пытаюсь доказать обратное, — говорит пожилая фотомодель.

Есть у Нины Ивановны одна заветная мечта — побывать на съемках в Париже. Пенсионерка уверенна, что она обязательно сбудется, ведь после 70-ти жизнь только начинается.