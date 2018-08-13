Анвар Гатиятулин: почему проигрывал «Трактор» и что ждать от Демченко и Сухачева

СЕГОДНЯ 14:49 2018-08-13T14:56:05+03:00

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Лучший молодой коуч КХЛ Анвар Гатиятулин переехал из Челябинска в Питер, чтобы стать частью обновленного СКА. В интервью тренер рассказал о секрете прошлогоднего «Трактора», новых обязанностях в армейском клубе и о том, нужны ли российским хоккеистам медитации и психотерапевты.

— Вы в Питере уже месяц, как прошел переезд?

— В Санкт-Петербург приехал восьмого июля и сразу приступил к работе. До этого весь отпуск провел с семьей, они приедут ко мне ближе к сезону. Сразу втянулся в рабочий ритм. Созданы отличные условия для подготовки: профессиональная атмосфера, коллектив единомышленников, в котором каждый работает на результат.

— Питер иногда называют городом депрессий. Говорят, из-за плохой погоды многие прописываются у психотерапевтов и подсаживаются на антидепрессанты.

— Никогда не страдал метеозависимостью, мое настроение не зависит от погоды. В Санкт-Петербурге часто бывал в детстве, здесь живут мои родственники, ездили с родителями к ним в гости.

Город с историей, красивый. Впечатлил Петергоф. Когда прилетал сюда с командой, времени не было на достопримечательности. Сейчас его тоже нет — очень интенсивная предсезонка. Но как только представится возможность, обязательно съезжу в Петергоф.

Анвара признали лучшим молодым коучем КХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Как, кстати, проходит предсезонка? Начинает ли в раздевалке появляться нужный микроклимат?

— Работы много, сейчас важно заложить фундамент. Тренировки дважды в день, зал и лед. Атмосфера рабочая, ребята стараются.

КАК БУДЕТ ИГРАТЬ СКА?

— В чем сейчас заключается ваша работа?

— Коллективно обсуждаем все вопросы. Больший акцент делаю — на подготовке обороны.

— У вас была хорошая школа!

— Новый сезон — все нужно начинать заново. Важно найти взаимосвязь. И добиться, чтобы ребята понимали наши задачи и то, что мы хотим видеть.

— И что вы хотите видеть от них в новом сезоне? Какой будет игра СКА?

— Работаем над атакующим хоккеем, не забывая об обороне. Задача — выжимать максимум возможностей, создавать больше голевых моментов и реализовывать их, вести плотную игру по всей площадке.

КАК ФАНАТЫ МЕНЯЛИ ХОД МАТЧА

— Давайте вернемся в Челябинск. У микс-зоны экстремально короткий формат. И в ней вы давали максимально сжатые и дипломатичные ответы, но всегда находили время поблагодарить болельщиков. Чем вас покорили челябинцы?

— Большой спорт в первую очередь для болельщиков, и хоккей не исключение. Когда я сам играл, всегда собирались полные трибуны, поддерживали команду. Когда перешел на тренерскую работу, ситуация осталась такой же.

Челябинцы гонят вперед так, что команде это очень помогает. Даже когда игра не идет, такая поддержка может изменить ход матча.

Знаете, я материалист и не верю в волшебство, но с болельщиками была настоящая химия. Не было б их поддержки — не было б и побед.

Хочу еще раз напомнить, мы добились всего вместе в этом сезоне. Да, они требовательные, даже очень, и когда что-то не получается, не стесняются в выражениях. Но при этом они всегда рядом. Постоянно нам устраивали сюрпризы.

Анвар Гатиятулин: «С болельщиками была настоящая химия. Не было бы их поддержки — не было бы и побед».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Что запомнилось до мурашек?

— Очень классно было с Женей Кузнецовым и белыми футболками «Спасибо, Челяба». Зарядила «Темная сторона»… Каждый раз они нас удивляют, и при этом поддерживают везде! Команда выходит на лед в Хабаровске, во Владивостоке, Китае и видит наших на гостевом секторе. Знаю, что они летают с кучей пересадок, тратят массу времени, средств, чтобы поддержать команду. Мы всегда благодарны за это.

— Вы знали, что в прошлом году болельщики ночевали в автобусе, застряв в пурге по дороге на третий и четвертый матч серии?

— Знаю! А потом приехали, чтобы поддержать нас, и мы взяли четвертый матч серии.

ОТВЕТ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКОМ

— Была история, когда после череды провалов к капитану “Трактора” подошел охранник и довольно жестко попросил прокомментировать серию поражений. Вы с подобным не сталкивались?

— Да, Челябинск — один из хоккейных городов, где многие разбираются в этом виде спорта, или хотя бы немного, но следят за чемпионатом. Еще со времен работы с «Белыми Медведями» сталкивался с подобным, но все это было больше в позитивном ключе.

Люди подходили, искренне переживали, интересовались, почему не получается, желали всего самого хорошего. Негатива никогда не было, только конструктивная критика и поддержка.

НЕУДАЧНАЯ СЕРИЯ

— Почему “Трактор” не смог зацепить ни одну игру в серии с "Ак Барсом"?

— Плей-офф отнял очень много сил. Непростая серия с Нижнекамском вывела из игры нескольких ребят, семиматчевая серия с Уфой вымотала. Многие играли с травмами и повреждениями, выходили и с переломами, на уколах. Все это сказалось.

Но мы не думали об этом. Каждый раз выходили на игру заряженными, старались для болельщиков, очень хотели победить. Но дальше прошел сильнейший. У соперника было больше времени на отдых, подготовку и восстановление. Делали все, чтобы изменить ход серии. Хотелось зацепить хотя бы одну-две игры, но случилось так, как случилось. Не могу ни в чем упрекнуть команду, все без исключения старались.

«ЭТО ЕЩЕ НЕ ХАМСТВО…»

— Только ленивый не обсудил жесткую, а местами хамскую игру подопечных Назарова.

— Для меня не было сюрпризов, это плей-офф. Есть определенная грань, за которую нельзя заходить, и Нижнекамск не перешел ее. Эта серия нанесла немало повреждений, но в то же время сплотила нас еще сильнее и закалила. Этот настрой и единство помогли одержать победу в серии с «Салаватом». А так все было в рамках хоккея.

— «Трактор» прошлого сезона часто хорошо играл первые два периода, а в третьем проваливался. Почему?

— У нас такая ситуация была и в третьем периоде, и во втором. Один пропущенный гол, обидная, необязательная ошибка, и мы теряли инициативу, иногда и очки.

«Я НЕ ПРОТИВ МЕДИТАЦИИ»

— Вы верите в фарт?

— Чтобы добиться результата, многое должно сложиться. Удача тоже имеет место, но это довольно спорный аспект. В жизни ничего не бывает просто так, и на пустом месте фарт не появится. Но если есть упорство, труд, железное намерение и вера, возможно, удача начнет проявлять себя.

Были моменты, когда выходили на игру, не все получалось, проигрывали в счете, игра не клеилась. Если удавалось избежать паники, вселить в ребят уверенность, донести мысли, что счет на табло до финальной сирены ни о чем не говорит, игра могла поменяться.

Сколько здесь фарта, а сколько веры в себя и настроя — никто не считал.

— Может, клубам стоит нанять йога, чтоб научил очищать разум от негатива и медитировать?

— Я не против, нормально к этому отношусь. Но это уж очень индивидуальные и специфические вещи. Знаю, как некоторые ребята готовятся в межсезонье, некоторые делают упор и на это, в том числе.

— Ваш «Трактор» был не самым богатым, но самым боевитым в Лиге. Как вы настраивали игроков?

— С первого дня работы выстраивали отношения на доверии. Тренерский штаб пытался донести, что игроки на многое способны. Удалось создать прекрасную атмосферу в раздевалке. Это то, к чему мы очень стремились, ведь здесь игроки проводят много времени. Немаловажно, что в команде больше местных воспитанников. Потребовалось время, но все же получилось создать хороший микроклимат.

«КАК МЫ СТАЛИ КОМАНДОЙ»

— Некоторые клубы НХЛ сотрудничают с психотерапевтами. А те пытаются понять, впишется ли игрок в коллектив или нет. Как вам такая практика?

— Подобное пытались внедрить у нас... Реалии таковы, что в России все строится на доверительном общении. Со временем узнаешь людей, начинаешь понимать, с кем и как нужно общаться. Дать передохнуть одну-две смены, потом снова в игру.

Когда речь идет о новичках, всегда обращаю внимание, насколько он командный игрок?

На начальных этапах работы тоже есть свои нюансы. Сталкивался с закрытостью даже очень опытных хоккеистов. Но в итоге барьеры были сломлены, команда действительно стала большой, дружной семьей. Ребята играли, сражались друг за друга.

Каждый день все шли на арену с удовольствием. Взаимосвязь укреплялась, мы выстраивали игру с пониманием сильных и слабых сторон. Учились проявлять свои лучшие качества. Не с самого начала сезона это получалось, потребовалось время. Но уже ближе к плей-офф ребята оправились от травм, с которыми столкнулись в начале сезона, и стала появляться в полной мере та самая химия «Трактора».

ДЕМЧЕНКО БУДЕТ НОМЕР «ОДИН»!

— Начало сезона было не просто скомканным, из первых 13 игр — девять поражений. Плюс слухи об увольнении. Как справлялись с давлением?

— Слухи были и в том году. Перед началом сезона, в полном составе команда собралась буквально за два дня до старта.

С первой игры чемпионата нас стали преследовать травмы. Молодежи нужно было время, чтобы понять, что они могут вести команду за собой. Было трудно. В такие моменты главное честно делать свою работу, не опускать руки, искать выходы. Стрессовые ситуации выматывают и при этом мобилизуют.

Мы сплотились и потихоньку начали выравнивать ситуацию. Поймали свою игру, которая стала приносить результаты.

«Молодежи нужно было время, чтобы понять, что они могут вести команду за собой».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Готов ли Вася Демченко стать полноценным номером один?

— Да, готов. Он профессионал и своим отношением к хоккею показывает это. Думаю, в этом сезоне он будет выглядеть еще стабильней и уверенней.

— Много разговоров о том, как растет и прогрессирует Влад Сухачов. Почему он не получил игрового времени в «Тракторе»?

— Знаю Влада давно, еще со времен молодежки. Талантливый парень, видно, что у него есть цель и есть все, для ее достижения.

Планировали дать сыграть ему… Если бы ровнее прошли чемпионат, дали бы шанс проявить себя. Но так сложились обстоятельства, что для нас важно было занять место как можно выше, иметь преимущество своего поля. Но то, как Влад работает, говорит за себя. Так что возможность следить за его прогрессом у болельщиков обязательно представится.

«КРАВЦОВ? ПУСТЬ ПОИГРАЕТ В КХЛ»

— Еще один талантливый проспект — Виталий Кравцов. Ожидали, что он будет задрафтован под девятым номером?

— Ожидал, что высоко задрафтуют, он очень прибавил за сезон. По ходу сезона было видно, как он возмужал и окреп. Было заметно по игре, что человек уже не боится ошибиться. Появилась уверенность.

— В НХЛ более жесткий хоккей, нужно ли Кравцову еще немного окрепнуть для такой игры?

— Да. Я считаю, что ему не помешает провести еще один сезон в КХЛ, стать более стабильным…

— Весной Леша Кручинин в шутку сказал в интервью, что нужно приглядывать за молодежью, чтобы у них не закружилась голова от успеха. Следите за моментами звездной болезни?

— Бывает, возникает что-то подобное. Я бы не сказал, что успехи кружат голову. Скорее, немного дестабилизируют и дают небольшую почву для того, чтобы снизить к себе требования. Все решается разговорами. Когда выстроено взаимопонимание — слежка не нужна! Задача тренерского штаба — уловить такие моменты, объяснить человеку, что он сбавил и что нельзя расслабляться. Впереди много работы, упоение текущими успехами может привести к стагнации. А любой талант можно развить только за счет работы и характера.

«ЗАЧЕМ ПУСТИЛИ СЫНОВЕЙ В ХОККЕЙ?»

— Травмы, нагрузки, бесконечные стрессы… Как вы вообще пустили сыновей в хоккей?

— Папа был примером, поэтому выбор пал на этот вид спорта. Илья и Артем занимаются с огромным желанием и удовольствием, хотят достичь результата в хоккее. Никогда не принуждал их к тренировкам и спорту, это их самостоятельный выбор, отношусь к нему с уважением.

— Что, помимо опыта работы в «Тракторе», Челябинск оставит в вашем сердце?

— Вся моя жизнь связана с Челябинском. Здесь мои родители, близкие. Здесь я начинал и как хоккеист, и как тренер. Этот город всегда будет в моем сердце. Как и команда, и болельщики… Спасибо им еще раз, что всегда были рядом с нами, результат этого сезона — наша общая заслуга.