2018-08-13T14:53:23+03:00
Общество

Челябинская область отметила век физкультурно-спортивного движения

В честь золотого века южноуральского спорта губернатор дал бал в честь чемпионов-земляков
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский дал бал в честь южноуральских чемпионов разных времен. Фото: Пресс-служба губернатора.Губернатор Борис Дубровский дал бал в честь южноуральских чемпионов разных времен. Фото: Пресс-служба губернатора.
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Первая спартакиада народов Урала прошла в 1920 году. Непростое время: Гражданская война, нужда. Но о здоровье нации думали и тогда, и сейчас и весь минувший век власти региона всегда уделяли огромное внимание развитию физической культуры и массового спорта. Потому что на спортплощадках во дворах, в районных спортшколах и секциях и начинают впервые блистать будущие звезды российского и мирового спорта.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил выдающихся спортсменов региона со 100-летием физкультурного движения. В честь знаменитых спортсменов разных поколений в Челябинске был дан большой бал.

— Рад приветствовать в этом зале элиту российского и южноуральского спорта. Поздравляю всех вас с вековым юбилеем физкультурного движения. Челябинская область подарила стране и миру множество славных спортивных имен. Некоторые наши населенные пункты стали известны в море только лишь по тому, что вы там родились, — подчеркнул губернатор.

В честь 100-летия физкультурного движения в регионе Борис Дубровский наградил «Лучших спортсменов столетия»:

— единственную в истории конькобежного спорта 6-кратную олимпийскую чемпионку, 2-кратную абсолютную чемпионку мира, рекордсменку мира «уральскую молнию» Лидию Скобликову,

— 4-кратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира, биатлониста Александра Тихонова,

— 2-кратного олимпийского чемпиона, 8-кратного чемпиона мира по хоккею Сергея Макарова,

— 2-кратную олимпийскую чемпионку, 5-кратную чемпионку мира в эстафете, 2-кратную чемпионку мира по летнему биатлону Светлану Ишмуратову,

— 2-кратного олимпийского чемпиона, 2-кратного чемпиона мира, чемпиона Европы, обладателя Суперкубка мира по гандболу Валерия Гопина.

Легенды южноуральского cпорта проучили специально изготовленный мастерами Златоуста приз из натуральных уральских камней — кварцита и горного хрусталя.

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