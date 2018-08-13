В Челябинске троих детей могут оставить без квартиры из-за долга по ипотеке

СЕГОДНЯ 20:51 2018-08-13T20:56:02+03:00

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Житель поселка Дубровка под Челябинском Алексей Березин трем своим детям теперь и папа, и мама. На его руках — мал мала меньше: пять, шесть и тринадцать лет.

Со своей супругой Алексей развелся еще до того, как жена взяла ипотеку. А два года назад его бывшая супруга умерла. Остался ипотечный кредит — около полутора миллионов рублей — и три малолетних наследника квартиры. Если не платить кредит, они останутся на улице.

Большая часть суммы — 900 тысяч рублей — была погашена. Но сейчас по ипотеке у Березиных просрочки. Вовремя и банку платить, и содержать детей отец не в состоянии.

Банк обратился в суд. Суд постановил: и долги погасить, и квартиру за нарушение условий договора отдать.

А как же страхование от несчастного случая, которое обязательно при заключении ипотечного договора? Оказывается, его нужно продлять каждый год. Видимо, многодетная мать решила сэкономить и не перезаключала договор. Иначе сейчас долг гасить было бы не нужно…

Далекий от юридической казуистики многодетный отец жил, словно в обрушающихся стенах. Тогда кто-то подсказал ему написать письмо к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой. В Москве письмо прочли и попросили челябинского обмбудсмена Маргариту Павлову помочь семье.

К делу подключился известный челябинский общественник и юрист Вячеслав Курилин.

— Я намерен помочь Алексею Березину заключить с банком мирное урегулирование спора: новый договор о погашении кредита с фиксированием размера платежа и процентной ставки, — рассказал он корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Если же банк не согласится, мы обратимся в Арбитражный суд с заявлением о введении процедуры реструктуризации долга. И если мы выиграем дело, то избежим продажи квартиры с молотка и выселения детей на улицу. А долг сможем погасить без пени и штрафов.

Пока же ближайшее судебное заседание по делу Березиных назначено на пятницу, 16 августа. Отец хочет оспорить решение суда первой инстанции.

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