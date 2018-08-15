«Сбросили по 10 кг»: На челябинском заводе топ-менеджер организовала бесплатный фитнес-марафон для заводчан

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-15T08:10:29+03:00

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Директор по персоналу завода «Трубодеталь» Ольга Хотнянская предложила своим коллегам восемь недель поработать над собой до седьмого пота. Именно на такой срок рассчитан ее проект для похудения.

Улучшить свою фигуру пожелали 46 заводчанок и два заводчанина. К концу интенсива несколько участниц сбросили по 10 килограммов. И уже останавливаться на этом не собираются.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) мы поговорили с Ольгой Хотнянской и выведали у нее секреты стройного тела.

Ольга Хотнянская в студии радио «Комсомольская правда».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Ольга, как появился Ваш проект?

— Наша компания поддерживает некоммерческие организации и волонтерские проекты сотрудников. На заводе я являюсь организатором это проекта. Вот и подумала, а почему бы мне не создать личный проект? Я давно занимаюсь фитнесом и танцами. Да и сама когда-то искала способ похудеть навсегда, да так, чтобы это было в удовольствие и без всяких ограничений.

Мой проект волонтерский и занимал много времени. Но мне было в кайф, поэтому я все успевала. Плюс у меня были две помощницы.

Ольга давно занимается фитнесом и танцами. Фото: Ольга Хотнянская.

— Как проходили тренировки?

— Занимались мы дистанционно и очно. Тренировки были функциональные. Три раза в неделю участники получали инструкции для самостоятельных часовых тренировок. Кто-то занимался этим дома. Кто-то ходил в тренажерный зал. А по воскресеньям я проводила очную тренировку в спортзале. Еще обязательно перед работой мы устраивали 15-минутные «утроворки» (разминки - прим. ред.).

— Сколько шел марафон, и были ли те, кто не выдержал и слился?

— Марафон длился восемь недель. Мы стартовали в мае. Было у нас два парня. Один дошел до конца, это был мой супруг, поэтому он и не сдался. Из девчонок большинство выдержали.

Еще были «техушницы», которые не отчитывались о результатах, об их успехах мы узнали только на награждении. В целом, 15 % от общей численности точно дошли до конца, похвалились фотографиями «До и после».

В финале были девять человек. Трех победителей, кто похудел больше всех, мы наградили, сертификатами на обновление гардероба, остальным подарили поощрительные призы.

Марафон длился восемь недель. Фото: Ольга Хотнянская.

— Помог марафон отношениям в коллективе?

— Безусловно. У нас была одна девушка с тяжелым характером. К финалу она стала более открытой, общительной, полюбила себя.

Сотрудницы на работу приходили заряженные, с улыбкой. Особенно радовались, когда начали появляться первые результаты. У них был такой прилив энергии, такая работоспособность, что они могли на работе горы свернуть. Плюс мы были в диалоге, многие перезнакомились между собой и теперь общаются.

НЕ НРАВИТСЯ БЕГАТЬ, ГУЛЯЙ С ДЕТЬМИ

— Дайте совет для тех, кто решил поменять свою жизнь и заняться собой.

— Любая физическая нагрузка должна быть в удовольствие. Нравится плавать — плавай, нравится бегать — бегай. Не нравится ничего — больше ходи по улицам, играй с детьми, прибирайся дома.

Что касается питания, главное не допускать возникновения чувства голода. Потому что тогда мы готовы съесть слона и начинаем переедать. А постоянные переедания входят в привычку.

Этого правила мы придерживались в марафоне. Носили с собой контейнеры на работу для того, чтобы питаться несколько раз в день небольшими порциями

Еще очень важно подстроить систему похудения под свой распорядок дня. Были у нас девчонки, которые работали и в день, и в ночь. Они говорили: «Я не могу делать тренировку с утра». Так сделай ее накануне, перед работой. Важно подстроить программу под свой ритм жизни, чтобы он не нарушал твоих привычек.

Интенсив помог отношениям в коллективе. Фото: Ольга Хотнянская.

ХОЧЕШЬ ЭТО СЪЕСТЬ, СЪЕШЬ!

— В вашу программу входил еще уход за собой...

— Да, вообще вся система была рассчитана на любовь к себе. Мы добавляли процедуры, причем такие, от которых получаешь удовольствие, расслабляешься — маски, обертывания и прочие. У нас не было категорических запретов на продукты. Не было такого, что мы совсем не ели шоколад на протяжении восьми недель. У нас была «воскресная вкусняшка». В воскресенье позволялось есть все, о чем ты грезила всю неделю: чипсы, жареную картошку — хоть что. Но ключевое правило — съесть «вкусняшку» нужно с удовольствием. Тема срывов во время диет присутствует, у нас позволялось съесть то, что сильно захотелось, не ругая себя потом.

Самых результативных наградили сертификатами на обновление гардероба.

— А как закрепить результат? Если тренировки бросаешь, можно же быстро растерять форму...

— На самом деле мы дальше продолжаем вести группы и чат проекта, поддерживаем девчонок. За эти восемь недель им удалось перестроить свой образ жизни, но просто пройти марафон не достаточно. Моя цель была дать участникам такую программу питания и тренировок, чтобы она стала для них образом жизни. Именно поэтому в проекте было четыре системы питания, выбирай любую, какая тебе удобна.

— Какое время самое лучшее для тренировок?

— Тут подстраиваешься под себя. Я жаворонок, с утра встаю и бегу. Кому-то наоборот комфортнее заниматься вечером. Поэтому здесь важно найти свое время, когда тебе удобно, комфортно и хочется потренироваться.

Ольга слушателям радио: "Живите ярко!"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А как на счет правила не есть после шести?

— Я считаю, это не работает. Все равно бывают какие-то вечерние посиделки с друзьями, или ты работал до восьми... Я вот, например, ем последний раз в девять вечера, а ложусь в одиннадцать. Мне комфортно.

— А как узнать свои противопоказания?

— Я не врач, я сразу попросила участниц сходить в больницу и проконсультироваться с доктором. У меня всегда есть замена упражнениям, например, у кого больны колени, тем лучше не бегать, не прыгать, я заменяю им упражнение на шаги. Но прежде за консультацией лучше обратиться к терапевту.

Беседовала Лидия Андреева.

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