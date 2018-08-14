Челябинская область отметила век физкультурно-спортивного движения

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-14T12:42:32+03:00

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Знаете ли вы, что в Челябинской области проводили собственные Олимпийские игры? Да-да, в далеком двадцатом году прошлого столетия прошли первые спортивные состязания — Спартакиада народов Урала. Кажется, время тогда не особенно располагало к спортивным мероприятиям: Гражданская войны, разруха, нужда. Но власть понимала, что массовый спорт и физкультуру нужно развивать.

Нынешний август — знаменательный месяц для системы физической культуры и спорта. Челябинска области отмечает век спортивного движения. За это время регион дал стране и миру столько звонких имен, что навсегда вошел в историю. Некоторые рекорды наших земляков до сих пор не побиты. Их именами называют школы олимпийского резерва, спортивные стадионы.

В честь громкой даты губернатор Челябинской области Борис Дубровский пригласил олимпийских чемпионов-земляков сначала в резиденцию, на дружеский разговор. А потом в честь 100-летия физкультурно-спортивного движения Южного Урала был дан большой прием в конгресс-холле «Малахит».

«ТРИ ТЭ УСПЕХА»

Олимпийцы — люди с потрясающим чувством юмора. Разговор ветеранов большого спорта с губернатором за чашкой чая в резиденции получился очень живой, пересыпанный шутками и смехом.

«Комсомолка» взяла на себя смелость опубликовать часть стенограммы. Никакого протокола, готового сценария!

Борис Дубровский: Что тут делали, пока меня ждали?

Ветераны (хором): Медали подсчитывали, у кого больше.

***

Борис Дубровский: Я тоже в свое время очень активно занимался спортом, но на Олимпиаду не попал…

Лидия Скобликова: Значит, не попали к нужному тренеру. А вообще рецепт успеха прост. Я называю его три «Т»: «талант», «тренер», «труд».

Ольга Фаткулина (из-за допинговой шумихи не участвовала в зимней Олимпиаде, но смогла отстоять свое честное имя в спортивном арбитражном суде в Лозанне): А как же «терпение»?

Леонид Одер, министр физкультуры и спорта Челябинской области: Да, после того, что с Ольгой произошло, любой мог бы руки опустить.

Борис Дубровский: Это и есть уральский характер — четыре «Т» (обращается к Ольге). Все ваши главные награды еще впереди!

***

Борис Дубровский (улыбается): Мы скоро в Златоусте достроим комплекс, носящий ваше имя…

Светлана Ишмуратова: Спасибо, биатлонисты этого очень ждут.

***

Борис Дубровский: «Трактор» будет чемпионом в этом году (пауза)!

Ничего себе заявление!

(Молчание, не понятно, шутит губернатор или всерьез. Обращается к Равилю Гусманову). Только скамейка у нас короткая…

Равиль Гусманов: Ну, есть немного.

Борис Дубровский: Награждал в прошлом году наших ребят. Выходят — все перевязанные, хромые, «живых» — процентов двадцать. Ничего себе, думаю. Но, конечно, огромные молодцы. Весь Челябинск гудел, как улей, в прошлом сезоне, когда играли в плей-офф.

Лидия Скобликова: Я вот тоже хочу высказаться о хоккее. Какой он сейчас стал грубый! Так интеллигентно вытолкнуть соперника за борт, как это делал когда-то Александр Рагулин, никто из современной российской молодежи не может.

Леонид Одер: Лидия Павловна, так все борты сейчас — застекленные!

Лидия Скобликова: Все равно. А вот в Канаде хоккеисты вежливее друг к другу относятся.

(Всеобщий хохот.)

***

Леонид Одер: Вот наш прославленный биатлонист, Александр Иванович Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, родом из Уйского…

Александр Тихонов: Сосед Фаткулиной!

***

Борис Дубровский: Какой вес у тебя сейчас, Мансур?

Мансур Исаев (стесняется): Восемьдесят шесть.

Борис Дубровский: А когда выступал, сколько было?

Мансур Исаев: Семьдесят три.

Борис Дубровский: А зачем?

(Всеобщий хохот.)

Леонид Одер: Он у нас сейчас в тренерском штабе сборной…

Мансур Исаев: Борис Александрович, я пообещал вам в прошлом году личный подарок. И свое обещание сдержу (дарит губернатору именное кимоно, выдерживает паузу). Все, кимоно есть, теперь можно школу открывать…

Именное кимоно от Мансура Исаев. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

(Всеобщий хохот.)

Борис Дубровский: Я знал, что ты не удержишься. Мы вами гордимся! Поэтому будем чаще встречаться на наши мероприятиях и немножко вас эксплуатировать.

Лидия Скобликова: Это хорошая эксплуатация!

«ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ КАК НА КРЫЛЬЯХ»

А позже, в корнгресс-холле «Малахит», все сверкало от имен гостей торжественного приема. В зале были наши, родные звезды мировых спортивных арен, тренеры, педагоги. Герои праздника радостно приветствовали друг друга, обнимались. Где же еще увидеться спортсменам разных поколений, если не на родной земле?

Сияя, идет элегантная, стройная Светлана Ишмуратова, прославленная биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года. Светана Ирековна — заслуженный мастер спорта России. С февраля 2016 года работает заместителем начальника ЦСКА. Полковник ВС России.

— Светлана, радостно дома побывать?

— Конечно! Получив приглашение, летела в Челябинск как на крыльях. Южный Урал — место моей силы, моя юность, упорные тренировки, подготовка к победам. Я здесь всегда отдыхаю. А Москва — это работа.

— Когда винтовку последний раз в руках держали?

— Ой, наверное, на своей золотой Олимпиаде 2006 года. С тех пор не удается: захватила административная работа. Но я физкультурой занимаюсь постоянно, хожу в тренажерный зал.

— Губернатор обещает скоро достроить биатлонный комплекс в Златоусте вашего имени. Может, и соревнования учредить имени Светланы Ишмуратовой?

— Нужно обдумать, хорошее предложение. Наша главная задача — работать с детьми, формировать команду тех, кто совсем скоро будет бороться за честь страны на мировых первенствах.

«МОЙ РОДНОЙ ЛЕД НУЖЕН МНЕ, КАК ВОЗДУХ»

Серьезен и собран «звездный» челябинский хоккеист, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов. Сейчас он играет за океаном, в НХЛ, в команде «Вашингтон Кэпителз». Евгений — обладатель Кубка Стэнли и лучший бомбардир плей-офф.

По завершении сезона с женой и маленькой дочкой прилетел в Челябинск.

— Я без родного города не могу. Мне нужно здесь побывать обязательно, встретиться с друзьями и, главное, выйти на родной лед. Я тренируюсь в ледовой арене «Трактор», я буду на открытии Кубка губернатора через несколько дней. Для меня хоккейная школа «Трактор», родной клуб — это как воздух, должны быть, и все.

Легендарная конькобежка, прославленная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова на торжественный прием пришла в ослепительно белом наряде.

— Лидия Павловна, как вам идет платье! Да еще белого цвета!

— А я сегодня уже несколько раз наряды сменила. На «посиделки» к губернатору — в алом, на бал чемпионов — в белом. Когда я дома, в Челябинске, для меня каждый день — праздник, — озорно смеется потрясающая женщина.

Красавица Ольга Фаткулина пришла на бал Чемпионов в модном «проклепанном» платье цвета хаки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Конькобежка Ольга Фаткулина пришла на прием в модном «проклепанном» платье цвета хаки. Оттенок наряда оттенял цвет глаз олимпийской чемпионки.

— Готовлюсь к следующей олимпиаде. Трудности минувшего периода характер только закалили. Все впереди, — улыбается Оля.

КТО ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

На торжественном открытии Бала чемпионов вступительное слово взял губернатор Борис Дубровский:

— Рад приветствовать в этом зале элиту российского и южноуральского спорта. Поздравляю всех вас с вековым юбилеем физкультурного движения. Челябинская область подарила стране и миру множество славных спортивных имен. На счету южноуральских спортсменов десятки тысяч наград национального и мирового достоинства. Некоторые наши населенные пункты стали известны в море только лишь по тому, что вы там родились.

Губернатор напомнил, что звезды большого спорта зажигаются на обычном стадионе, в массовом спорте. И власти его поддерживают всегда.

— Сегодня вы — кумиры, которые приводят детей в спортивные секции. Не каждый станет профессиональным спортсменом. Но спортивный характер помогает человеку жить и добиваться успехов, — обратился к героям события Дубровский.

На торжественном приеме Борис Дубровский наградил «Лучших спортсменов столетия»:

— единственную в истории конькобежного спорта шестикратную олимпийскую чемпионку, двукратную абсолютную чемпионку мира, рекордсменку мира «Уральскую молнию» Лидию Скобликову;

— четырехкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира, биатлониста Александра Тихонова;

— двукратного олимпийского чемпиона, 8-кратного чемпиона мира по хоккею Сергея Макарова;

— двукратную олимпийскую чемпионку, 5-кратную чемпионку мира в эстафете, двукратную чемпионку мира по летнему биатлону Светлану Ишмуратову;

— двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы, обладателя Суперкубка мира по гандболу Валерия Гопина.