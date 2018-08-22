Чары дней, или как сделать праздник ярким

СЕГОДНЯ 07:07 2018-08-22T07:08:02+03:00

Среди монотонного потока будней в жизнь время от времени врываются праздники. Но их быстротечность и сумасшедший ритм практически не оставляют следов в памяти. Наряду с обыденностью, праздники становятся однообразными и тусклыми. Однако нет ничего сложного в том, чтобы вернуть радость от праздничных событий. Нужно лишь правильно выбрать развлечения.

Куда идти за чудом?

Во все времена людей привлекало все загадочное и таинственное. Зрелища, способные заинтересовать современного горожанина, по-прежнему пользуются популярностью. В этом ничего удивительного нет, ведь возможность погрузиться в мир магии и волшебства дает возможность хотя бы на время представления убежать от серой действительности.

Дверь в мир чудес в Челябинске открывает Театр магии Андрея Одинцова. Имея колоссальный опыт в своей области, Андрей уверяет, что если в чудеса верить, то они непременно сбудутся и чем сильнее верить, тем быстрее это случится. Иллюзионист должен не только удивлять зрителя, но создать целое шоу, полное искрометного юмора и зрелищности. Театр магии с этими задачами справляется с легкостью, ведь фокусник Одинцов сам создает свои представления, опираясь на опыт собственный и своих коллег по цеху: Андрей состоит в Российской ассоциации иллюзионистов и в Международном братстве магов.

«У тебя скоро праздник…»

Эта фраза, звучащая от коллег, друзей и родственников может ввести в уныние, ведь в голове роятся мысли о том, как же развлечь гостей. Заказ тамады стал банальным, приглашение музыканта искушенные и избалованные гости могут посчитать скучным, артист пародий тоже не удивит взрослую публику. А вот заглянувший на мероприятие иллюзионист — это попадание в десятку.

Современный артист, ориентирующийся на взрослую аудитория, Андрей Одинцов выступает со специальной программой, которая не просто будет интересна искушенным и повидавшим мир, но и заставит гостей «раскрыть рот» от удивления и следить за иллюзионистом во все глаза. Помимо того, что гости праздника смогут окунуться во времена, когда все казалось невероятным и попытаться разгадать секреты трюков, они определенно получат удовольствие от происходящего, ведь Андрей умеет удивлять даже взрослых.

Вместе с тем, Театр магии Андрея Одинцова предлагает шоу в формате шокирующей магии, когда главная цель артистов — пощекотать нервы публике. В программу входят опасные, совсем не детские трюки: вспышки пламени или взрывающиеся зеркала способны впечатлить даже самых бесстрашных гостей. Еще один популярный вид представления — демонстрация экстрасенсорных способностей, умение читать мысли и предсказывать будущее.

Давайте верить в чудеса

Неоспоримым аргументом в пользу приглашения иллюзиониста для взрослых гостей является гибкость программы. Артист всегда подстроится под тематику мероприятия, задействует главных действующих лиц банкета и использует любую ситуацию вечера для демонстрации настоящих редкостей и удивительных, оригинальных номеров. Театр магии Андрея Одинцова предлагает увидеть волшебство своими собственными глазами, прикоснуться к загадке и заглянуть за ширму тайны.

Иллюзионное шоу театра — это программа, включающая крупные номера. Например, «Распиливание человека», «Телепортация», «Освобождение» и другие. Во время представления на сцене из ничего появляются разные предметы, исчезают люди. Кроме этого в программе есть номера, демонстрирующие ловкость рук.

Чудеса крупным планом — программа, основу которой составляет взаимодействие с публикой, у которой появляется уникальный шанс «поймать фокусника за руку» во время исчезновения монет, платков и прочих обыденных предметов, превращающихся в руках иллюзиониста в чудесные вещи.

Ментальные эксперименты — спектакль, во время которого зрители смогу на собственном сознании испытать действие чар, когда маг читает мысли и предсказывает будущее.

Шоу для детей — это яркий иллюзионный концерт с применением яркого реквизита и простых, но эффектных трюков, некоторым из которых ребятишек даже обучат во время выступления.

Говорят, настоящему фокуснику не нужна сцена, ему нужен только зритель и немного пространства. Андрей Одинцов не просто настоящий иллюзионист, он — целый Театр магии, каждое представление которого зажжет в глазах даже самого циничного скептика волшебный огонь потрясающего праздника!

Видео завораживающих магических представлений

Театр магии Андрея Одинцова

Тел.: (351) 250-55-56, 8 951 233 12 96

www.odinmagic.com

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