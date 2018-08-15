Челябинский чиновник предложил людям ходить в лаптях и спать на соломе

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-15T11:01:14+03:00

Та самая клумба. Тут дело даже не в покрышках. За такие клумбы чиновников надо увольнять! Фото: "Гражданский патруль".

Изменить размер текста: A A

Устройство русского чиновника мы все хорошо знаем. В его мозгу обычно мало места для полета фантазии, все занято циркулярами. А та самая фантазия пригождается ему только для того, чтобы с помощью этих циркуляров послать граждан с их просьбами. И при этом закон не нарушить.

Но в глубинах Челябинской области нашелся новый тип бюрократа. Он посылает просителей, не опираясь на подзаконные акты, а исключительно с помощью художественного слога и отличного знания статистики.

— Жители Миасского сельского поселения Челябинской области пожаловались чиновникам на клумбу в самом центре населенного пункта, украшенную старыми автомобильными покрышками, — рассказывает активист общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — По сути, это промышленные отходы четвертого класса опасности, которые при распаде выделяют вредные вещества. Люди попросили их убрать и сделать газон с нормальными бордюрами.

Вот тут и проявился художественный талант заместителя главы местной администрации Анатолия Андриянова. Он взялся за перо (не иначе!) и составил ответ, который мы приводим здесь почти дословно.

— Информирую вас о том, что в селе Миасское зарегистрировано 2706 автомобилей, на которых эксплуатируется более 10 тысяч покрышек, плюс 3000 колес зимней резины и более 3000 колес на транзитном транспорте. Очевидно, что 16 тысяч и 7 штук на газоне не сравнимы. И семь покрышек разрушить экологию в селе Миасское не могут. Может быть, вам стоит решить эту проблему в масштабах страны или всей планеты Земля? Обратитесь в Автопром, предложите вернуться к деревянным колесам, отказаться от производства каучука, ведь ходить в лаптях и спать на соломе очень экологично.

Нет, каково! Какой слог, стиль, какое знание предмета спора. Сколько же времени понадобилось на составление этих виршей? Может быть. легче было вызвать дворника и попросить его убрать злополучные покрышки?

Тот самый ответ...

Ах да, Андриянов не успокоился, он посоветовал общественникам придумывать новые поводы для жалоб, так как «бумага все стерпит».

И верно, чем еще занять себя литературному гению в чиновничьем кресле? Ну не покрышки же убирать…

Конечно же, общественников такой ответ не устроил. Они пошли в прокуратуру: пусть там приведут чиновника в чувство и потребую привести клумбу в надлежащий вид.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы дозвонились в администрацию Миасского поселения, хотели услышать точку зрения господина Андрианова, но секретарь ответила, что он уехал и когда будет, не известно. И все же, мы не оставляем надежды на то, что он свяжется с нами и объяснит, почему предпочел дать людям такой (на наш взгляд) хамский ответ вместо того, чтобы просто убрать колеса с газона? Тел. редакции: (351) 265-80-66, 264-77-04.