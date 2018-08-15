Этап Кубка России в Миассе: сложнейшая трасса кросс-триатлона готова к штурму

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-15T13:08:59+03:00

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18 августа в рамках Кубка России в Миассе состоится кросс-триатлон «Тургояк». Трасса включает в себя заплыв на полтора километра, 30-километровый веломаршрут и бег на 10 километров. Спортсмены будут плыть на открытой воде чистейшего озера Тургояк, ехать и бежать по лесным и горным тропам, по заболоченным участкам.

Стартуют триатлетыс пляжа лагеря имени Зои Космодемьянской. Здесь пройдет водный этап. Спортсменам необходимо проплыть два круга по 750 метров в одну сторону вдоль буйков, не выходя из воды. С финиша водного этапа триатлеты попадают в транзитную зону, оттуда — на старт велосипедного этапа.

Большая часть веломаршрута проложена по дороге вокруг озера. В районе 7-гокилометра грунтовая дорога заканчивается и начинаются техничные участки: подъемы, грязь, скоростные каменистые спуски. С десятого по двенадцатый километр — заболоченная Мухоринская курья, затем снова несколько каменистых участков, два небольших брода, рядом с последним -овраг. Переломная точка маршрута — гора Липовская. Это самый сложный подъем на трассе. А впереди — почти пять километров спуска.

На 20-ом километреспортсмены возвращаются на бетонную дорогу общего пользования. Это почти пять километров твердого покрытия с разнообразным рельефом. За лыжероллерной трассой дорога снова уходит в лес. На этом участке будет несколько важных поворотов.

После 26-го километраспортсмены пересекают поселок Тургояк и по улице Туристов выходят на финиш веломаршрута.

Здесь начинается беговой этап. Примерно до трех километров он совпадает с веломаршрутом, затем после базы вейкбордингау озера Инышко маршрут резко уходит вправо и начинается подъем в гору.

На дистанции в 200 метров триатлеты поднимутся на 50 метров вверх, затем побегут по лесным тропам, вдоль ЛЭП, и снова резко в гору. А на дистанции в 300 метров необходимо подняться на 60 метров по каменистой местности. На смотровой площадке Лысой горы откроется вид на озера Тургояк и Инышко. Это одна из красивейших точек маршрута. Остается меньше пяти километров. Из них километр вниз, потом небольшие холмы. И на восьмом километре трасса выходит на финишный асфальт.

Во время всего маршрута триатлетов будут координировать волонтеры и организаторы.

Стать участником может любой желающий, являющейся спортсменом-любителем в индивидуальной или эстафетной гонке. Приз за первое место в абсолютном зачете — 50 тысяч рублей, общий призовой фонд — 300 тысяч рублей.

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