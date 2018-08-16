Юных челябинцев приглашают поиграть в друдлы

СЕГОДНЯ 09:52 2018-08-16T09:52:09+03:00

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Частная детская студия «Андерсен» запускает конкурс совместно с «Комсомольской правдой». Ребятам от трех с половиной лет предлагают поиграть в друдлы. Победители получат абонементы, а все участники скидки на развивающие занятия для детей.

— Друдлы — это абстрактные, непонятные картинки. Каждая картинка является маленькой игрой, в которой вам надо додумать-придумать, что изображено на картинке, или частью чего является эта картинка, — объясняют организаторы конкурса.- Картинку можно переворачивать, располагать как угодно на листе. Цель игры — активировать работу воображения.

Что необходимо сделать?

1. Вступить в группу студии «Андерсен».

2. Поставить + в комментарии к конкурсу

3. Выбрать картинку-друдл в приложенном файле.

4. Рассмотреть ее, покрутить, приклеить к листу бумаги А4 формата в любом положении (вертикально, горизонтально, по диагонали, в центре, в углу…это только решение вашего ребенка).

5. Дорисовать в соответствии с выбранным заданием.

6. Фото работы необходимо прислать администратору группы с вашими данными

— Ф.И. вас и вашего ребенка

— номер телефона

— возраст

— место жительства (район)

— откуда узнали о конкурсе

— чем любит заниматься и чем занимается ваш ребенок.

Задание для детей 3,5-5 лет «Придумайте, что это может быть»:

— выбираем друдл;

— придумываем и дорисовываем.

Задание для детей от 5 лет «Придумайте и нарисуйте сказочного героя» :

— выбираем друдл;

— создаем из друдла сказочного героя или друдл является его частью (ограничений нет);

— рисуем / дорисовываем;

— можно придумать, что это за герой, из какой он сказки и другие интересные факты о нем.

А если вы и ваш ребенок, например, в 4 года готовы придумать сказочного героя, то за это будет дополнительный бонус.

Конкурс стартует 15 августа и завершается 31 августа. Объявление победителя 5 сентября.

Победителей будет трое.

За первое место участник получит абонемент на один месяц занятий (по выбору) в частной детской студии «Андерсен» и бонусом 30% скидку на абонемент на любой второй курс студии.

За второе место участник получит абонемент на три недели занятий (по выбору) в частной детской студии «Андерсен» и бонусом 20% скидку на абонемент на любой второй курс студии.

За третье место участник получит абонемент на две недели занятий (по выбору) в частной детской студии «Андерсен» и бонусом 15% скидку на абонемент на любой второй курс студии.

Все участники смогут приобрести в день объявления победителя и на следующий день абонемент на любой курс студии со скидкой 15%.

Подробности конкурса.

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