Челябинский контрразведчик впервые рассказал об НЛО

СЕГОДНЯ 09:14 2018-08-18T09:14:56+03:00

Кадр с видео: объект рядом с истребителями НАТО в Италии. Читайте о нем в материале на нашем сайте «НЛО едва не начали Третью мировую войну»

А заодно в своем первом и последнем интервью поведал о том, как ловили шпиона в свинарнике

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Никогда прежде мне не доводилось общаться с контрразведчиком. Наверное, я должна была испытывать по меньшей мере чувство дискомфорта. Все-таки представитель такой профессии… Но было ощущение, что меня собеседник боится больше, чем я его. Быть может, потому, что этот удивительный человек встречался с журналистом впервые в жизни...

ГЛАВНЫЙ ПО ТАРЕЛОЧКАМ

Майор запаса Василий Кузьминых ловил шпионов и следил за летающей тарелкой. Челябинский изобретатель, запатентовавший в числе прочего искусственную мышцу и «домашнюю» установку по производству искусственных алмазов, рассказал о своем «чекистском» прошлом.

Третье главное управление. Особый отдел КГБ СССР. Военная контрразведка. В этом подразделении Василию довелось служить много лет. Уроженец Самары окончил факультет авиационного оборудования Даугавпилсского высшего военного авиационного инженерного училища. Проходил обучение по специализации «Система автоматизированного управления полетом летательных аппаратов».

— Василий Михайлович, получается, вы были «главным по тарелочкам»?

— По тарелочкам, не по тарелочкам… Но могу сказать, что с системой управления полетом летательных аппаратов завязано все. Она выполняет роль экипажа. Даже в то время самолеты автоматически выводились на перехват воздушных целей. Летчику оставалось только осуществлять контроль, получать команды с земли на уничтожение и «нажимать на гашетку»...

Система даже сама делала боевой отворот, чтобы не попасть в зону поражения осколков от своих ракет. Мы обслуживали эти системы.

После училища он попал по распределению в Ханкалу, из Грозного отправили в Ингушетию, в Слепцовск. А в 1984 году из Министерства обороны Василия Кузьминых забрали на службу в КГБ СССР. В зоне его внимания было все, что относилось к разделу УК РСФСР «Особо опасные государственные преступления».

Наш герой в молодые армейские годы и сегодня.

ЗАПАДНЯ В СВИНАРНИКЕ

Когда Кузьминых служил в группе войск в объединенной Германии, ему довелось вместе с коллегами из особого отдела ловить оборотней.

90-я гвардейская танковая дивизия в составе 20-й общевойсковой отдельной армии. Опера ежедневно скидывали данные в автоматизированную информационную систему. Дело закончилось захватом и арестом шпиона, которого интересовал пушечно-зенитный ракетный комплекс «Тунгуска».

— Мы вышли на завербованного сверхсрочника, который искал подходы к секретоносителям. Захват шпиона, которому он должен был передать документы, проходил, как в кино, — вспоминает Василий Михайлович. — За пределами воинской части находился армейский свинарник. Там и запланировали встречу. Накануне в темное время суток вырыли яму для вооруженных сотрудников советской спецслужбы, закрыли ее фанерным листом, засыпали опавшей листвой.

Вместо прапорщика на встречу пришел переодетый сотрудник КГБ. Он предложил шпиону выпить. «Нет-нет! Сначала покажи документы», — последовал ответ. Когда папка оказалась в руках, буквально из-под земли появились следователи и контрразведчики. Шпион был вшоке!

— И что потом было?

— Мы его… отпустили. Прежде, конечно, как положено, задокументировали всю его преступную деятельность и сказали: «Ну теперь уже грех не выпить — обмыть нашу успешную операцию». Ему тоже налили стакан коньяка. Наши ребята его потом полиции германской передали. Нельзя было отношения обострять. Шел 92-й год.

Василий Кузьминых с оружием не расставался и на гражданке.

КОМПРОМАТ НА ГЕНЕРАЛОВ

В 1993 году, когда штурмом брали Белый Дом, Кузьминых из органов уволился по принципиальным соображениям: в его распоряжении оказались материалы о незаконных валютных операциях в западной группе войск. Причем задействовано было непосредственное руководство Василия.

— Много генералов тогда забегало. Меня проверяли уже в собственной службе безопасности. Вдруг я с такими настроениями не в Россию поеду, а переметнусь, и мне будет что рассказать? Но когда со мной пообщались, поняли, что угрозы никакой не представляю. А компрометирующие мое руководство уничтожило.

ОБЪЕКТ «НЕНАШЕНСКОЙ» ПРИРОДЫ

— Но вернемся к началу нашего разговора. Про летающие тарелки то вы что думаете?

— Я видел НЛО, когда служил в Азербайджане. Над нашей частью объект пролетал. Диаметр его… Ну разное говорили летчики, которые в воздухе были на параллельных курсах.

Пилоты, которые его издалека видели, утверждали, что он метров 800 в диаметре. А те, кто в непосредственной близости от него пролетали, говорили — метров 80, как стадион. Просто голубой шар, по цвету напоминающий пламя газовой конфорки.

Двигался он со скоростью 700 км/ч, на одной высоте шел. Объяснений тогда так и не нашли. Я сделал вывод, что это явление, выходящее за рамки наших знаний. К слову, летчики, отметили, что турбулентность в атмосфере отсутствовала. То есть ясно: природа «ненашенская».

Помню, мой руководитель, когда получил от меня все документы по этому инциденту, сказал: «Ну и какую резолюция я должен написать на этих твоих бумажках? Короче, я их все рву! Хватит заниматься ерундой! Ищи лучше шпионов».

— Похоже, именно так все и поступают.

— А вы себя представьте на месте военного начальника. Надо же что-то дальше делать, кому-то эти бумажки отписывать…

— Мда… Наверное, тоже бы порвала.

Настоящий Джеймс Бонд.

«СОВСЕМ НЕ ПЬЮ»

Женился Василий Кузьминых, еще проходя службу в Грозном в 83-м году. Когда подал рапорт, отправился на родину жены — в Челябинск.

Работал в банковской сфере, в строительном бизнесе. Но для технического творчества всегда находил время. Изобретательство с детства любил: посещал судомодельные, авиамодельные кружки. Сколько себя помнит — постоянно что-то мастерил.

Василий Михайлович не употребляет спиртное уже много лет. Закодировался? Или страхуется, чтобы язык ненароком не развязывался?.. Оказалось, ни то и ни другое.

— Я всегда в меру употреблял спиртное и никогда не был курильщиком. Отец так сильно дома всегда смолил, что это был перебор. А после пятидесяти… Знаете, жизнь пролетает очень быстро. Не так много осталось, но планов громадье! Зачем же собственному организму вредить? Просто решил не пить. Даже на Новый год.

— Знаете, мне кажется, что вы и сейчас, в принципе, могли бы быть неплохим Джеймсом Бондом!

— Почему «мог бы быть»? Я он и есть (смеется). Нас бывших не бывает.

Р.S. Так случилось, что первый откровенный разговор Василия Михайловича с журналистом оказался последним. 58-летний герой очерка умер прямо за рулем, не дождавшись выхода материала в свет. Остановилось сердце…