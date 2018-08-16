В Челябинской области заканчивается строительство лыже-биатлонного комплекса

16 Авг. 13:00 2018-08-17T06:50:27+03:00

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Физкультурно-спортивному движению Челябинской области исполнилось 100 лет. Бал Чемпионов, на который пригласили выдающихся спортсменов, тренеров, педагогов приурочили ко Дню физкультурника. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел прием олимпийских чемпионов. Ранее главой региона заявлялось о строительстве новых спортивных объектов.

ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ ВЛАСТИ

Первая спартакиада на территории нынешней Челябинской области прошла в 1920 году. Вот, кажется: не самое благоприятное время для соревнований, нужда, гражданская война. А тренд на здоровый образ жизни, на развитие физкультуры и спорта был задан уже тогда. И на Балу олимпийских чемпионов губернатор Борис Дубровский заявил, что развитие физическое культуры и массового спорта, равно как и развитие в регионе олимпийских видов спорта — приоритет работы региональной власти.

— Мы развиваемся, и очень серьезно. Нашу отрасль физической культуры и спорта воспринимают не по остаточному принципу, а как средство формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений. Недавние майские указы президента РФ Владимира Путина говорят о системном развитии физической культуры и спорта, чтобы активный образ жизни вели не менее 50% россиян, — рассказал на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев.

В минувшие выходные в Миассе прошел финал областного праздника движения ГТО. Праздник открыл губернатор Борис Дубровский. Впрочем, Борис Александрович и сам всегда участвует в сдаче нормативов. В Челябинской области открыто 52 муниципальных сертифицированных центра тестирования ГТО и один частный, на базе ММК. Центры укомплектованы необходимым оборудованием, подготовлены опытные тренеры и судьи. Центры готовы принимать всех, кто желает сдать нормативы. И центров тестирования больше не надо. Задача региональной власти — вовлечь в движение как можно больше южноуральцев.

СДАТЬ НОРМАТИВЫ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

— Проверить состояние здоровья в центре тестирования ГТО намного полезнее, чем на больничной койке, — говорит Якушев. — Сейчас 220 тыс жителей Челябинской области зарегистрированы в автоматической системе ГТО. Порядка 25 тыс южноуральцев, или 11%, от общего количества выполнили нормативы на знак отличия ГТО. Это — средний показатель по России, по данным федерального минспорта наша область занимает 28 место в списке.

— Губернатор Борис Дубровский поставил задачу перед региональным министерством физической культуры и спорта: войти в Топ-10 федерального рейтинга ГТО.

— Совершенно верно. И мы к этому стремимся.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ СМОГУТ ВСЕ

— Но для того, чтобы южноуральцы совершенствовали свою физическую форму, чтобы занимались физкультурой на постоянной основе, нужна инфраструктура — спортивные комплексы, открытые уличные площадки с современным оборудованием. На Балу Чемпионов губернатор Борис Дубровский анонсировал завершение строительства лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте имени олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой…

— Совершенно верно. По поручению губернатора Челябинской области спортивные комплексы, существующие и строящиеся, предназначены не только для тренировки профессионалов, но и занятий физкультурой рядовых граждан, семей.

Лыжно-биатлонный комплекс им. Ишмуратовой в Златоусте будет сдан в 2019 году. Это масштабный объект не только по объемам, но и по вложению. Он строится по принципу софинансирования, с участием средств областного, федерального и местного бюджетов.

Лыже-биатлонный комплекс в Златоусте предназначен и для профессионалов, и для любителей. Фото: mega-u.ru

— В Челябинске строится спортивные комплекс про шорт-треку, объекты строятся в Миассе, ряде других территорий. Достаточно ли нам спортивных объектов?

— Есть норматив обеспечения спортивными сооружениями. В Челябинской области обеспеченность — 46%, или 7500 объектов. По количеству объектов Челябинская область — девятая в РФ. Чтобы поднять обеспеченность на один процент, нужно в регионе построить 140 объектов. Установка губернатора: нужно строить новые, модернизировать имеющиеся и грамотно их эксплуатировать.

— Во время визита в Миасс губернатор осмотрел спортивные объекты, строящиеся на базе местного стадиона. В малых городах стадионы, спортплощадки, ФОКи сегодня востребованы?

— Конечно. Спортивные объекты — центр притяжения для активного отдыха. В государственной программе Челябинской области по развитию системы физической культуры и спорта включены специальные мероприятия по строительству и реконструкции с предусмотренным финансовым сопровождением.

ПОЛМИЛЛИАРДА В ГОД

— В последние годы по строительству новых спортивных объектов в Челябинской области проходит настоящая революция. Еще пять лет назад финансирование этой отрасли составляло 9 млн руб в год, и на эти средства можно было проводить только поддерживающие мероприятия, то, например, в 2017 г, по распоряжению губернатора Бориса Дубровского, из бюджета области и муниципалитетов направлено 500 млн руб. На эти средства можно строить серьезные спортивные сооружения, благоустроенные и оснащенные современным оборудований. Наша задача — обеспечить комфортные условия. Как итог: в прошлом году в Челябинской области был построен 31 спортивный объект.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

— Как развивается детский спорт?

— Тема на особом контроле губернатора. На развитие системы детского спорта работает как министерство образования Челябинской области, так и министерство физической культуры и спорта. И последние два года система развивается, переходя на новые программы спортивной подготовки. На новые программы подготовки в Челябинской области из 133 детских спортшкол перешли 77 учреждений. С детьми и подростками в Челябинской области работает 3,3 тыс квалифицированных специалистов.

Наши уникальные мастера подготовили за век южноуральского спорта более тысячи спортсменов, завоевавших призовые места на чемпионатах мира и Европы. 192 южноуральских спортсмена стали участниками Олимпийских игр. Ими завоевано 35 золотых медалей, 17 серебряных и 21 бронзовую. Челябинская область дала России 22 олимпийских чемпиона и 21 призер.

БУДЕМ ИГРАТЬ, БУДЕМ БОЛЕТЬ

— Наши брендовые спортивные школы известны во всем мире. Например, хоккейная школа «Трактор» дала мировому хоккею уникальных игроков. Челябинская область — хоккейный регион. Потому в нынешнем году Челябинской области было доверено право проведения Чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский — председатель попечительского совета хоккейного клуба «Трактор». По итогам прошлого сезона КХЛ «Трактор» завоевал третье место. Команда у нас сильная, блестяще стартовала на Кубке губернатора, которые предшествует новому сезону. Буем играть и будем болеть.