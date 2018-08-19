Чем заняться в дождливый день: ТОП-5 безумных идей от южноуральцев

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-17T14:00:21+03:00

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Для кого-то ливень — это повод уютно закутаться в плед с чашечкой чая и слушать, как капли барабанят по карнизу. Но некоторые жители Челябинской области только и ждут такой погоды, чтобы устроить настоящее веселье. Вспомним избитую, но очень подходящую в данном случае фразу. Итак, челябинцы настолько суровы, что…

1. Жарят шашлык под зонтом

Фото: стоп-кадр из видео @vlakseeya

Челябинцев позабавило видео, выложенное в соцсети в августе: горожанин жарит шашлык прямо под дождем. Никакой беседки или хотя бы навеса. Только мангал, веер для раздува огня и… зонтик. Мужчину неподходящая погода, кажется, совершенно не смущает. Сидит себе у дороги между многоэтажек, жарит. А супруга снимает его на видео из окна. Неужели так сильно захотелось жареного мяса, что «всякая погода — благодать»?

— Сначала погода была хорошая. Пока собрался, пошел дождь. А отменять уже не захотелось, — пояснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» герой видеоролика Сергей Никитин.

2. Плавают в лужах

Аквапарк в Копейске. Фото: vk.com/chel_kop

Ничего необычного. Просто мальчик плавает в луже на надувном матрасе. Площадь перед ТРК «Слава» в Копейске превратилась в настоящий аквапарк. Фото выложили в группе «Копейск [В]Теме» в «ВКонтакте». Справедливости ради добавим: в комментариях пишут, что этому снимку пара лет, сейчас площадь перед кинотеатром не затапливает.

И на море ехать не надо! Фото: стоп-кадр из видео на YouTube

Помните, какой ливень прошел в 2 августа? Машины плыли. А в соцсетях люди шутили: «Настоящий День ВДВ!» Так вот в прошлом году в этот же самый день была точно такая же погода. Житель Челябинска устроил заплыв в огромной луже на ул. Доватора. Сначала он греб на спине, потом с криком «Плывем!» пошел брасом. В соцсети видео попало с ироничным названием «Суровые челябинцы плавают в огромных лужах». Только за один день оно набрало больше 100 тыс. просмотров.

3. Укладывают асфальт во время ливня

И так сойдет! Фото: Григорий Вэйсман

30 июля город просто тонул в потоках воды. Но суровые челябинские асфальтоукладчики решили, что лучшего момента для работы просто не будет. Житель микрорайона «Парковый» сфотографировал, как на пересечении улиц Шмакова и Головницкого мужики невозмутимо «размешивают» асфальт в лужах.

4. Устраивают водные гонки на велосипедах

Покатушки на великах по луже-реке.

Вот кому точно лужи в кайф, так это детям! В Миассе августовские дожди налили такие лужи, что автомобили плавали. А компания из пяти пацанов вытащила велики и давай гонять по воде. Видео: Ульяна Кошелева.

В Копейске местная ребятня и без великов по лужам гоняет:

За буйки не заплывать! Фото: Любовь Каймаева.

— За буйки не заплывать! — шутят горожане в комментариях к фотоснимку, выложенному в соцсети.

5. Катаются по лужам на вейкборде

Суровый вейкбординг. Фото: стоп-кадр из видео на YouTube

Экстремальные челябинские лужи прекрасно подходят для экстремальных видов спорта. Это доказал горожанин на вейкборде (доска такая для катания по воде). Обычно его привязывают к катеру. В нашем случае — к автомобилю. И погнали!

А КАК У НИХ

Фотосессия в лужах помогла отремонтировать дороги

Тайская модель, возмущенная ужасным состоянием дорог в провинции, устроила фотосессию в лужах на проезжей части. Местные женщины последовали ее примеру. Получился настоящий флэшмоб. Сотни фотоснимков купающихся в лужах таек попали в соцсети. И ведь сработало! Дороги починили.

В прошлом году эту акцию решили повторить в Саратове. Местная модель снялась большой в луже на надувном розовом фламинго. Чем закончилось дело, история умалчивает.