Флагман отечественного прицепостроения — ЧМЗАП

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-20T09:42:28+03:00

Низкорамный, раздвижной восьмиосный полуприцеп ЧМЗАП. Предназначен для перевозки техники и самого широкого спектра. На сегодня это самый сложный полуприцеп в своем классе, выпускаемый в России. Фото: предоставлено ПАО «Уралавтоприцеп».

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15 августа 2018 года исполняется 75-лет легендарному флагману, лидеру отечественного прицепостроения, крупнейшему заводу федерального уровня, известному не только в России, но и далеко за ее пределами, Челябинскому машиностроительному заводу автомобильных прицепов — ЧМЗАП!

Вспомним, как все начиналось

Переломный 1943 год — на военный лад перестраивается вся промышленность страны. Быстро эвакуируются существующие и возводятся новые заводы. Для обеспечения металлоконструкциями доменных печей Челябинского металлургического завода появился Бакальский завод металлоконструкций. «Все для фронта, все для победы!» — под таким девизом работали те, кто остался в тылу. За первые три года на заводе прошло четыре тысячи стахановских вахт.

Главный стратегический потенциал любого предприятия — это его люди, и ЧМЗАП не исключение.

ЧМЗАП гордится своими трудовыми династиями! Именно эти люди строили завод, стояли у истоков производства, их семьи поколение за поколением передавали друг другу трудовую эстафету и продолжают трудиться на предприятии:

Династия Громовых: общий стаж — 153 года!

Династия Рейнгардт: общий стаж — 255 лет!

Династия Литке: общий стаж — 121 год!

Династия Никель: общий стаж — 105 лет!

Династия Свирских: общий стаж — 239 лет!

ЧМЗАП в цифрах

• За всю историю завода было разработано более 1200 моделей прицепной техники.

• За все время существования конструкторского отдела завода было получено более 130 авторских свидетельств и патентов на изобретения отдельных узлов и агрегатов прицепной техники! Количество оригинальных решений, технических находок и усовершенствований, примененных в производстве прицепной техники, больше в десятки раз!

• Численность завода — около 600 человек.

• Объем выпуска — около 120 единиц техники в месяц, около 2000 единиц техники в год.

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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души поздравляю вас с 75-летием ПАО «Уралавтоприцеп»

Нам есть чем гордиться!

Многие десятилетия завод производит и совершенствует прицепную технику, решая любую транспортную задачу. Передовые технологии, опытнейшие специалисты, сильнейшая в России конструкторская школа, оснащение цехов лучшими образцами оборудования, постоянное развитие — все это входит в стратегию развития нашего предприятия и является составляющими успеха, обеспечивающими лидерскую позицию ПАО «Уралавтоприцеп» на отечественном рынке.

В основе достижения ПАО «Уралавтоприцеп» — ежедневный труд нашего заводского коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда отличали работников нашей компании. Мы делаем то, что многим не под силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.

В день юбилея завода сердечно благодарю всех работников ПАО «Уралавтоприцеп», ветеранов предприятия за добросовестный труд и преданность предприятию.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Выражаю особую благодарность нашим партнерам. Спасибо за ваше доверие! Мы гордимся партнерствам с вами!

Генеральный директор

ПАО «Уралавтоприцеп»

Филатов Валерий Иванович

Генеральный директор В.И. Филатов. Фото: предоставлено ПАО «Уралавтоприцеп».

ИЗ ИСТОРИИ

1943 год — считается годом основания завода.

1956 год — на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта Бакальский завод передан в подчинение Министерству автомобильной промышленности и переименован в Челябинский завод автомобильных и тракторных прицепов — ЧМЗАП.

1957 год — выпуск прицепов-тяжеловозов для перевозки крупногабаритных неделимых грузов грузоподъемностью 40, 55 и 20 тонн.

1962 год — изготовление опытного образца первого прицепа грузоподъемностью 120 тонн.

1968 год — выпущен уникальный прицеп-тяжеловоз грузоподъемностью 300 тонн.

1975 год — ЧМЗАП первый в стране начинает выпуск полуприцепов-контейнеровозов. На заводе начинается генеральная реконструкция.

1979 год — завод начал выпускать транспортные средства на основе модульных прицепов.

1986 год — было создано транспортное средство модульной конструкции для перевозки космического корабля «Буран».

1991 г. — Челябинский машиностроительный завод преобразован в открытое акционерное общество ОАО «Уралавтоприцеп»

1997 год — разрабатываются новые товарные группы полуприцепов-тяжеловозов с пониженной и повышенной высотой грузовой платформы

2002 год — предприятие начинает выпускать прицепную технику по индивидуальным заказам.

2005 год — завод выпускает 400-тысячный по счету прицеп.

2010 год — ЧМЗАП выпускает новый самосвальный полуприцеп, отвечающий современным требованиям. Самосвал получил бренд «Носорог».

2012 год — на выставке «Строительная техника и технологии-2012» представлен раздвижной семиосный полуприцеп грузоподъемностью 80 тонн, не имеющий аналогов в России.

2013 год — ЧМЗАП празднует 70-летие.

2014 год — выпуск первого и единственного отечественного 8-осного раздвижного полуприцепа-тяжеловоза ЧМЗАП 99908-0000010 с гидробалансирным гусаком и подвеской и принудительной системой рулевого управления всех колес, грузоподъемностью 100 тонн.

2015 год — предприятие применяет на прицепах собственного производства подвеску ряда 2016 год — АО «Уралавтоприцеп» включено в реестр организаций — крупнейших производителей самоходных машин.

2017 год — ЧМЗАП производит и применяет в составе своих машин пневматическую подвеску собственного производства.

2018 год — ЧМЗАП празднует 75-летие.

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