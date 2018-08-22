Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» г.Ялуторовск: здоровье из сердца Сибири

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-21T14:27:37+03:00

Санаторий — профилакторий «Сосновый бор» находится в 80 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту в чистом сосновом лесу, и имеет в своем распоряжении все для полноценного отдыха, профилактики заболеваний и лечения недорого для пациентов всех возрастов. Санаторий имеет региональное значение и с 2018 года он включен в «Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации»

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Из скважины, глубиной 1378 м. поступает лечебная, хлоридно — натриевая йодо — бромная вода. Температура воды в уникальном источнике +38 °С. Универсальность минеральной воды позволяет применять ее для лечения заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы.

ЛЕЧЕНИЕ

Основным направлением работы санатория-профилактория «Сосновый бор г. Ялуторовск» является медицинское оздоровление отдыхающих. Наши профессиональные врачи подберут для Вас различные лечебные программы и услуги:

• Гидропатия — души Шарко, циркулярный, восходящий.

• Ванны жемчужные: пенно-солодковые, противовоспалительные, антиартритные, антиостеохондрозные, активизирующие, седативные, скипидарные, хвойные: пихтовые, сосновые.

• Массажи — ручной массаж, подводный душ массаж, массаж на аппарате «ORMED-relax», массаж стоп «Марутака»

• Физиотерапевтические кабинеты:

• Магнитолазерная терапия (Матрикс, Матрикс Уролог)

• Цветолечение, магнитотерапия (Полюс, Алимп, Диамаг)

• ДДТ, СМТ, ультразвук, Д’Арсонваль, Луч, УВЧ, транскраниальная электростимуляция, электрогрязь

• Спелеотерапия, ингаляторий

• Сухие углекислые ванны,

• Озонотерапия

Кедровая фитопаробочка поможет при лечении заболеваний нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудов, поможет решить проблему лишнего веса, оказывает выраженный косметологический эффект, прекрасно снимает стресс.

ПРОЖИВАНИЕ

Вам будут предложены на выбор комфортабельные двухместные номера или коттеджи оборудованные телевизором, холодильником, санузлом, душевой кабиной.

На выбор:

• 7 деревянных коттеджей

• Лечебный главный корпус с 62 двухместными номерами (две кровати, холодильник, шкаф для одежды, стол, телевизор, санузел)

На базе санатория возможно проведение различных конференций, семинаров и т. д. В главном корпусе оборудованы две учебные комнаты площадью 60 кв. м. каждая.

ПИТАНИЕ

Для полноценного питания разработано сбалансированное 14 дневное меню.

В стоимость путевки входит четырех разовое питание. Для людей, страдающих сахарным диабетом, предлагается диета № 9, с проблемами желудочно-кишечного тракта диета № 5.

ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ

Путевки с лечением

Это вариант подходит для тех, кто хочет приехать по программе оздоровления с санаторно — курортной картой. Опытные врачи составят индивидуальную программу медицинских процедур. Есть специальные комплексные программы: «Здоровые легкие» и «Здоровый позвоночник и суставы».

Путевка выходного дня

Этот вариант для тех, кто хочет отдохнуть недалеко от Тюмени в чистом сосновом лесу, подышать свежим воздухом, посетить термальный источник, баню. Особо активные могут поиграть в волейбол, футбол или теннис. Есть места для приготовления шашлыка.

Более подробную информацию по ценам можно посмотреть на нашем официальном сайте в разделе цены на 2018 год с лечением.

Санаторий «Сосновый бор» — это отличная возможность для отдыха с семьей и друзьями. Отдохнуть от шума города, прогуляться по тропинкам. На территории санатория оборудованы спортивные площадки: волейбольная, футбольная, тренажерная, теннисный корт. Имеется и отличная банька всего за 600 рублей на полтора часа.

В культурно-развлекательный комплекс санатория-профилактория входят настольный теннис, шахматы, шашки, нарды. Любителям чтения предоставляется художественная и публицистическая литература, также вы можете посмотреть различные фильмы на экране в формате 3D. По желанию возможны экскурсии по памятным местам г. Ялуторовска.

В санатории работает программа лояльности.

Более подробно ознакомиться с информацией о санатории вы сможете на нашем официальном сайте www.yalsosbor.ru или по телефонам: 8 (34535) 3-96-95, 3-91-30.

E-mail: yalsosbor@yandex.ru

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