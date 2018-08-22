В Магнитогорске нашлась копия знаменитого «Тоннеля любви»

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-22T15:20:56+03:00

Местный житель наткнулся на него случайно в окрестностях города

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На удивительный участок узкоколейки Денис Пырков наткнулся во время велосипедной прогулки. В тот день вместе с 10-летней дочкой они отправились колесить по северной окраине города.

Пейзаж в тех краях неприглядный. С одной стороны — грунтовой дороги склады и гаражи, с другой — свалка строительного мусора.

Велосипедисты добрались до старой одноколейки и пошли вдоль путей. А через несколько метров попали в длинный зеленый тоннель из деревьев и кустов. Он растянулся примерно на 400 метров...

— Красота непередаваемая! Как-будто рельсы уходят в густую чащу, — рассказывает Денис.

В реальность путешественников вернул гудок. Железнодорожная ветка оказалась действующей. В самом конце зеленого коридора появился тепловоз!

Странно, что раньше это место никто не разглядел. Фото: Денис ПЫРКОВ.

Папе с дочкой пришлось уносить ноги. Однако Денис достал из рюкзака фотоаппарат и успел нащелкать несколько кадров. Он в этом деле толк знает — несколько лет занимается любительской фотосъемкой.

Дома, рассматривая фото, Дениса осенило: а ведь это место удивительно похоже на знаменитый природный памятник «Тоннель любви», что находится на Украине вблизи города Клевань.

Украинский тоннель любви входит в десятку самых необычных дорог мира. Фото: Денис ПЫРКОВ.

ДОСЬЕ «КП»

Украинская достопримечательность длиной в 1 км входит в число самых удивительных железных дорог на планете. Сказочный зеленый коридор называют ботаническим феноменом. Образовался он естественным способом. Непроходимые заросли сплелись над железнодорожным полотном, по которому, сбивая ветки, много раз проезжал поезд. Так сформировалась арочная конструкция.

Это место пользуется большой популярностью у туристов, фотографов и молодоженов. Согласно поверью если влюбленные загадают желание и пройдут через тоннель, оно обязательно исполнится.

Дочь Дениса очень расстроилась, что папа раскрыл их тайну про тоннель. Фото: Денис ПЫРКОВ.

Заметив сходство с украинским «чудом света», Денис Пырков не удержался и выложил свои снимки в соцсети. Правда, точное местоположение тоннеля не указал. Написал, что он находится в окрестностях Магнитогорска.

В сети начался ажиотаж. Многие не поверили и назвали автора обманщиком: «В Магнитогорске нет таких мест!»

— Мне стали приходить десятки сообщений с одним вопросом: «Где это место?». Я молчал, как партизан. А сам удивлялся, как такое чудо никто до сих пор не разглядел. Не скрою, меня переполняла важность сделанного открытия, — говорит Денис.

Среди магнитогорцев нашлись настоящие следопыты. Они разыскали тоннель и рассказали о нем другим.

Когда Денис Пырков в очередной раз приехал в сказочное место, то застал там толпу с фотоаппаратами.

— По узкоколейке один раз в день ходит грузовой состав, как бы, кого не покалечило. А еще охотники за красивыми кадрами вытоптали здесь всю траву.

Но больше всего переживает дочь Дениса:

— Папа, зачем ты всем рассказал об этом? Это бы было наше место, мы бы сюда ездили гулять, — грустно упрекнула девочка отца.

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