В центре Челябинска собираются построить еще одну гигантскую развязку

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-23T12:49:16+03:00

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23 августа в Челябинске проходили общественные слушания по вопросу планировки территории в районе перекрестка Воровского-Курчатова. Это район бывшего магазина «Грезы». На слушаниях не было заявлено никаких конкретных вопросов, однако общественники решили все же посетить их.

— Мы были шокированы! На перекрестке воровского и Курчатова хотят построить трехуровневую развязку. Строительство уже одобрено и дополнительных слушаний на этот счет не будет, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» активист Георгий Акмен.

Мы отыскали постановление о будущей стройке. Про три уровня развязки там не сказано. Однако вообще строительство оной запланировано. Также упоминается эстакада, под которой планируется стоянка машин. Значит будет уже минимум два уровнь. Представьте этот большущий гаражный кооператив в центре города!

— Говорят, что еще один уровнь может быть подземным. Сейчас наши юристы изучают документы. Пока что мало информации. Будем разбираться и выстраивать диалог с властями. Слухи об этой развязке ходили давно. Но здесь чиновники поступили подло: никаких слушаний, никаких обсуждений. Сегодня на слушаниях они просто поставили всех перед фактом, — говорит лидер челябинского отделения «Гражданский патруль» Семен Воронин.

Одно можно сказать уже сейчас: огромных развязок в центре города нет нигде. Центр — это территория пешеходов и общественного транспорта, а мы превращаем его в автобан. Сейчас стоимость тех элитных домов, что на перекрестке просто рухнет — никто не захочет иметь под окнами трехуровневая развязку.

КСТАТИ

В Челябинске заканчивают третий уровень развязки у цирка. Чиновники говорят, что это избавит перекресток Кирова-Кашириных от пробок, увеличит скорость, а значит будет меньше выбросов. Общественники выступают с резкой критикой проекта.

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