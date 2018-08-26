2018-08-26T21:02:59+03:00
Общество

В Челябинске влюбленные наняли на свадьбу троллейбус #сочныеновости

«Рогатую» машину украсили шариками и голубками
Инна КУМЕЙКО
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Сели, поехали! Горько! Фото: Челябинский транспорт/vk.comСели, поехали! Горько! Фото: Челябинский транспорт/vk.com
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В суровом Челябинске живут романтичные люди. На свадьбу они заказывают не лимузины, а троллейбусы! Большие машины, украшенные воздушными шариками алого цвета, смотрятся очень эффектно.

В минувшую субботу, 25 августа, свадебный троллейбус подвез к ЗАГСу в Металлургическом районе «брачующуюся» пару — Михаила и Надежду.

Фото веселого троллейбуса выложили в группе Челябинский транспорт на сайте «ВКонтакте». Самих молодоженов на снимках нет.

Под постом пишут, что женятся сотрудники предприятия ООО «ЧелябГЭТ», которое ведает в городе электротранспортом.

— Ну, как не помочь товарищу сыграть свадьбу оригинально, — наверное так подумали на предприятии и организовали… троллейбус.

Украшенная машина наделала много переполоха на улицах района. Прохожие снимали необычный свадебный транспорт на мобильники и выкладывали фото в Интернет.

Троллейбус позитива. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Троллейбус позитива. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Оригинальная задумка вызвала восторг челябинцев. Они оставляют отклики.

Владимир: «Красота-то какая! Не знал, что можно троллейбус заказать на свадьбу».

Татьяна: «Супер! Свадьба мечты!».

Анастасия: «А что, так можно было? Играем свадьбу с мужем повторно!».

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» связались с офисом ООО «ЧелябГЭТ».

Салон украшен шариками. Но вот молодожены себя на фото не выложили. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Салон украшен шариками. Но вот молодожены себя на фото не выложили. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

— Кого замуж выдавали? Кто женился?

— Да мы и не знаем, у нас эта услуга давно уже существует. Можно троллейбус, можно автобус, можно трамвай заказать (см. видео - прим. ред.)...

— И сколько стоит эта услуга?

— Ну это в зависимости от времени... Точно вам не скажу. Еще ведь надо шариками украсить.

P.S. «Комсомолка» разыскивает веселых молодоженов, которые сыграли свадьбу в троллейбусе. Позвоните нам (351)265-80-66, 8-902-616-06-06. Или напишите kp.74@ya.ru

Сочные новости.

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Свадьба в Челябинске на трамвае.

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