В Челябинске влюбленные наняли на свадьбу троллейбус #сочныеновости
В суровом Челябинске живут романтичные люди. На свадьбу они заказывают не лимузины, а троллейбусы! Большие машины, украшенные воздушными шариками алого цвета, смотрятся очень эффектно.
В минувшую субботу, 25 августа, свадебный троллейбус подвез к ЗАГСу в Металлургическом районе «брачующуюся» пару — Михаила и Надежду.
Фото веселого троллейбуса выложили в группе Челябинский транспорт на сайте «ВКонтакте». Самих молодоженов на снимках нет.
Под постом пишут, что женятся сотрудники предприятия ООО «ЧелябГЭТ», которое ведает в городе электротранспортом.
— Ну, как не помочь товарищу сыграть свадьбу оригинально, — наверное так подумали на предприятии и организовали… троллейбус.
Украшенная машина наделала много переполоха на улицах района. Прохожие снимали необычный свадебный транспорт на мобильники и выкладывали фото в Интернет.
Троллейбус позитива. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
Оригинальная задумка вызвала восторг челябинцев. Они оставляют отклики.
Владимир: «Красота-то какая! Не знал, что можно троллейбус заказать на свадьбу».
Татьяна: «Супер! Свадьба мечты!».
Анастасия: «А что, так можно было? Играем свадьбу с мужем повторно!».
Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» связались с офисом ООО «ЧелябГЭТ».
Салон украшен шариками. Но вот молодожены себя на фото не выложили. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
— Кого замуж выдавали? Кто женился?
— Да мы и не знаем, у нас эта услуга давно уже существует. Можно троллейбус, можно автобус, можно трамвай заказать (см. видео - прим. ред.)...
— И сколько стоит эта услуга?
— Ну это в зависимости от времени... Точно вам не скажу. Еще ведь надо шариками украсить.
P.S. «Комсомолка» разыскивает веселых молодоженов, которые сыграли свадьбу в троллейбусе. Позвоните нам (351)265-80-66, 8-902-616-06-06. Или напишите kp.74@ya.ru
Сочные новости.
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Свадьба в Челябинске на трамвае.
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