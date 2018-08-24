2018-08-24T11:07:47+03:00
Общество

10 лучших фото с соревнований спецназа в Челябинске

На турнир приехали бойцы из соседних регионов
Андрей АБРАМОВ
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Такая форма в виде сердечка мешает обзору.Такая форма в виде сердечка мешает обзору.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Схватить 16-килограмовую гирю, протащить ее несколько метров, после чего выхватить из кобуры пистолет и положить девять мишеней. Все это с противогазом на лице. Бойница в форме сердечка, через которую предстоит вести огонь, выглядит, как ироничная подколка.

Снимать лица без масок категорически запретили. На турнир съехались действующие сотрудники спецподразделений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снимать лица без масок категорически запретили. На турнир съехались действующие сотрудники спецподразделений.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полигон под Челябинском усыпан тысячами отстрелянных гильз. Восемь команд спецназа приехали на соревнования. ГУФСИН Челябинской области позвал коллег из спецподразделений почтить память погибшего сотрудника профессиональным турниром.

По желанию участников. на некоторых этапах можно было стрелять из АК или пистолета. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По желанию участников. на некоторых этапах можно было стрелять из АК или пистолета.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девять лет назад на Северном Кавказе убили Евгения Ряховского. Он служил в отряде спецназначения «Урал», который регулярно отправляли в Чечню. Там наши бойцы охраняли правительственные здания. Вместе с двумя товарищами Евгений отправился в военторг. По дороге к магазину боевики заложили взрывчатку и подорвали заряд, когда спецназовцы были рядом. Ряховский принял удар на себя.

И вновь обратите внимание на форму бойницы для стрельбы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И вновь обратите внимание на форму бойницы для стрельбы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждая команда прошла по четыре испытания, в которых продемонстрировала умение владеть оружием, а также скорость и качество стрельбы. Самым зрелищным стал этап под названием «Дуэль». Лучшие стрелки от подразделений должны были быстрее оппонента поразить шесть мишеней.

Красная мишень - заложник, за которым скрывается истинная цель. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Красная мишень - заложник, за которым скрывается истинная цель.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первое место заняла команда ОМОНа, второе — пограничники, третье — УФСИН по Тюменской области.

Сначала преодолеваешь полосу препятствий в полной экипировки, а далее ведешь стрельбу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сначала преодолеваешь полосу препятствий в полной экипировки, а далее ведешь стрельбу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Приехали подразделения с других регионов: Екатеринбург, Тюмень, Сургут. Любые соревнования идут в плюс к общей тренировке. На состязаниях присутствует мандраж. Чем-то это схоже с ощущениями при работе в реальной опасной обстановке, — рассказал начальник штурмового отделения, ветеран отдела специального назначения «Урал» Алексей Владыко.

Рывок и короткая пробежка 16-килограммовой гирей сбивает дыхание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рывок и короткая пробежка 16-килограммовой гирей сбивает дыхание.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Во время тренировок на домашних базах командиры отсматривают лучших бойцов, формируют команду и приезжают к нам. Пока спецназовцы не подойдут к рубежу перед началом этапа, они не знают, какое будет задание. Эффект неожиданности опять же приближает к боевым условиям, — поделился начальник отделения профессиональной и служебной подготовки отдела кадров, майор внутренней службы Рустам Набиуллин.

Важно не просто поразить мишени, но и сделать это в максимально короткий срок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Важно не просто поразить мишени, но и сделать это в максимально короткий срок.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приезжали восемь команд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приезжали восемь команд.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Были групповые этапы, где в зачет идут показатели всей команды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Были групповые этапы, где в зачет идут показатели всей команды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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