«Сначала нужно пройти пешком по небу»: 5 ярких моментов международных учений в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-28T15:26:54+03:00

Через аэродром размером с два жилых квартала сырой ветер доносит истошные вопли . Это ретранслятор воспроизводит тревожное гарканья, чтобы отпугнуть птиц...

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Но прежде старта, чтобы обошлось совсем без инцидентов, пилотов всех стран собрали в спортивном зале. Устроили упражнение «пеший по-летному». На полу расчертили карту будущей миссии. Пешком пилоты проходят по всем точкам, знают каждый поворот, кто где полетит и сколько времени занимает тот или иной маневр.

Вес авиабомбы достигает 500 кг.Фото: Андрей АБРАМОВ

На взлетной полосе рычат остроносые СУ-24. Чтобы оторвать многотонную махину от земли топливо в двигателе взрывается с такой силой, что напоминает рев тысячи диких зверей.

Они отправляются за сотню километров бросать полутонные бомбы на позиции противника. Сегодня он условный, но еще пару месяцев назад эскадрилья челябинских «сушек» в Сирии бомбила реального врага.

Истребитель СУ-24 во время взлета издает громкий рев.Фото: Андрей АБРАМОВ

Справка «КП»

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль и авиабазе Шагол проходит совместное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018».

Участвуют Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Узбекистан. Всего на учениях задействовано более 3 000 военнослужащих и около 500 единиц техники.

2. ДРУЖБА И ОДНА «ОБИДА» НА КАЗАХОВ

Следом на полосе появляются изящные СУ-30. На них прилетели казахи. При взлете многоцелевой истребитель поднимается не плавно по диагонали, а как космолет из «Звездных войн» взмывает вертикально вверх. И демонстрирует стоящим на земле футуристичные воздухозаборники.

Посмотрите, каков технический дизайн низа у СУ-30. Прямо космолет из «Звездных войн»!Фото: Андрей АБРАМОВ

На точку икс выдвинулась авиация, а на земле в самолеты загружается десант: сначала лагерь противника накроют с неба, а добивать его предстоит пехоте.

Казахи оказались очень дружелюбными. Борттехники охотно позировали перед камерами и спрашивали, когда можно будет посмотреть на себя в газете. Потом побежали селфиться с индийцами.

Десантники из Казахстана.Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати, себя казахские ВДВ именуют «аэромобильными войсками». К месту высадки их доставляет CASA C-295 — самолет военного подразделения фирмы Airbus. Из-за него наши слегка обижаются на соседей: казахские полки экипированы российскими самолетами и вдруг забугорный планер. Простые военнослужащие пожимают плечами:

— Так решило высокое руководство…

3. СТИЛЬНЫЕ ИНДУСЫ ИЗ ПАРА КОМАНДОС

Над компактными истребителями возвышается гигант — ИЛ-76 MD. На нем прилетели военные из Индии. Улыбчивые лица, усы-щеточка, открытая улыбка и бейсболки.

Индийские рейнджеры перед вылетом тренируются открывать парашют.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Российская погода — это всегда вызов нашем профессионализму. Поэтому мы внимательно изучаем отчет метеослужбы. Но у нас долгая история отношений с российской техникой. И русская техника нас никогда не подводит, — показывая большой палец вверх говорит полковник Абедит Нене.

Индийский десант называется пара-коммандос. Пара — сокращение от слова «парашютисты». Это одно из старейших в мире десантных подразделений с большим боевым опытом. За их плечами война с Пакистаном и затяжное противостояние с местными сепаратистами. Выглядят командос очень стильно — подстриженные бороды, побритые по моде виски, очки, как у игроков в страйкбол. Индийский рейнджеры, перед тем, тем как загрузиться в самолет издают боевой клич «Угх!», который у них называется «Победа Индии».

У индийский коммандос непривычный имидж для военных.Фото: Андрей АБРАМОВ

4. ЗАГАДОЧНЫЕ КИТАЙЦЫ

Ждет команды на взлет вереница вертолетов китайский ВВС. Пилоты Поднебесной издалека улыбаются нам. Но стоит подойти поближе и навестись на их объектив, в панике машут руками. По аэродрому они ходят строем, не отлучаясь от своей группы ни на шаг.

Китайцы держались особняком.Фото: Андрей АБРАМОВ

Народно-освободительная армии Китая на «Мирную миссию» прилетела на новейших вертолетах Z-10. У него хищный корпус а-ля американские «Команчи», знакомые нам по боевикам 90-х. Изначально разрабатывало машину наше конструкторское бюро, но дорабатывали китайцы.

Вертолеты Z-10 на авиасалонах появились совсем недавно, поэтому в Поднебесной ревностно относятся к своей технике.Фото: Андрей АБРАМОВ

Китайский спецназ из самолета к нам так и не вышел. А очень хотелось посмотреть на подразделения, вокруг которых сложилось столько мифов. Например, говорят, что китайских «драконов» (так они именуют свои подразделения) обучают технике боя под водой. И ежедневно каждый боец колотит руками, ногами и головой мешок с фасолью, чтобы кожа грубела.

Китайские пилоты.Фото: Андрей АБРАМОВ

5. ДВА КОМАНДИРА НА ПОЛСОТНИ СУДОВ

В воздухе одновременно полсотни воздушных единиц. Но столь масштабной группировкой управляют всего два человека — сегодня это руководитель полетами подполковник Дмитрий Кепков и китайский офицер (он командует своими ВВС). Связь с пилотами держат по разным каналам.

В пункте управления полетами.Фото: Андрей АБРАМОВ

— По профессиональной тематике мы понимаем друг друга с полувзгляда. Если что — рядом переводчик. Методы управления полетами у нас не отличаются. С ребятами из Казахстана общаемся на русском, а с индийцами — на английском, — объясняет подполковник Кепков.

За время учений тысячи ракет и бомб испещрили полигон и будь противник не условный, а реальный, от него не осталось бы даже духа. К счастью в мире не так много конфликтов, когда странам приходится проводить совместные операции. Однако опыт той же Сирии показал, что кооперация стран дает большие плоды. А решение действовать самостоятельно без оглядки на коллег, как случилось с западной коалицией, приводит к трагичным последствиям. Поэтому развивать дружбу стран ШОС следует не только в экономике и культуре, но и в делах военных.

Вертолеты Ми-171 ВВС Китая - это экспортная версия Ми-8.Фото: Андрей АБРАМОВ

Бортовые техники из Казахстана оказались веселыми ребятами.Фото: Андрей АБРАМОВ

Китайский истребитель-бомбардировщик Xian JH-7А.Фото: Андрей АБРАМОВ

Десантники Казахстана перед вылетом.Фото: Андрей АБРАМОВ