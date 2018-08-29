«Промконструкция-О»: от каждого по способностям, каждому по потребностям!

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-29T13:21:21+03:00

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ООО «Промконструкция-О» образована в мае 2016 года.

Сферой деятельности являются следующие направления:

- малоэтажное домостроение;

- ремонтно-отделочные работы;

- оптовая и розничная торговля

- другое.

Нашей целевой группой являются компании крупного, среднего и малого бизнеса, различной формы собственности, а также государственные учреждения, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Нами успешно выполнены и выполняются надлежащие услуги (работы) для государственных учреждений, Министерства обороны Российской Федерации, коммерческих организаций, граждан России (народа).

За время работы компании главным преимуществом выделяем особый подход к каждому клиенту, партнёрам и сотрудникам. Осознавая ценность каждого человека, «Промконструкция-О» надлежащим образом встретит людей, кто обратится с каким-либо вопросом или предложением. Также среди основных преимуществ необходимо выделить качество предоставляемых услуг, по совести.

Специалисты компании профессионально ответят на все ваши вопросы, по строительству и ремонту, произведут расчёт стоимости услуг и материалов, а также подготовят индивидуальное предложение.

Выполняя оперативные задачи, «Промконструкция-О» параллельно и последовательно выполняет стратегические задачи, реализуя добросовестный и человечный девиз: от каждого по способностям, каждому по потребностям!

Компания «Промконструкция-О» постоянно расширяет горизонты собственных возможностей в интересах каждого человека и Родины.

Чтобы отдать свой голос за компанию ООО «Промконструкция-О», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

ООО «Промконструкция-О»

г.Челябинск, пр. Ленина, 83, оф. 411;

Контакты:

8 (351) 776-09-21 (отдел по работе с клиентами),

776-12-60 (отдел снабжения),

776-71-30 (отдел кадров);

e-mail: info-stroi13@yandex.ru

Режим работы: пн. – сб. с 9.00 до 20.00

промконструкция-о.рф

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