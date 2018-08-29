Мини-трактор «Уралец» накормит и принесет прибыль

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-29T12:48:00+03:00

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Гиганты, размером едва ли не с двухэтажный дом, возвышаются над картофельным полем. Грозно урчат, аппетитно поедая солярку. Картофелеуборочные, посадочные и обрабатывающие машины припарковались на краю поля опытного хозяйства и готовы к «бою». Точнее — к демонстрационному показу. Товар надо лицом показать. Ведь сегодня сюда, на поля опытного хозяйства в Свердловской области, где одним из учредителей испытательного участка различных сортов картофеля является и Минсельхоз России, съехались аграрии со всей России — более сотни компаний из 25 регионов страны.

Маленький, да удаленький

Директор Департамента федерального Министерства сельского хозяйства Петр Чекмарев, руководители региональных отраслевых ведомств дают отмашку: заводи, показывай! Гиганты рвут со старта, бороздя картофельные посадки. Кто-то боронит, кто-то убирает, другие опрыскивают удобрениями…

Директор департамента Минсельхоза Александр Чекмарев (на фото — справа) и Владимир Андрющенко на стенде завода «Трактор».

— Цена, цена какая? — этот насущный нынче вопрос то и дело доносится из рядов аграриев.

Звучат внушительные факты и цифры: отличная техника, производительная, надежная. Цены тоже заставляют пощупать кошелек. От 2 до 5 миллионов рублей и выше.

— Да, не слабо, — чуть ли не одновременно чешут затылки селяне.

За махинами уютно припарковались и пыхтят дизелем наши «Уральцы». Их и не заметишь, когда вокруг столько народа. Но как можно пройти мимо таких маленьких, да удаленьких красавцев! Мини-трактора с различными навесными и прицепными устройствами, после того как они бодро и быстро обработали участок картофельного поля,сразу облепили со всех сторон.

— Роторный плуг, пожалуйста. В одном лице четыре орудия: отвальный плуг, фреза, сажалка, ботвоудалитель, картофелекопатель. Здесь же — картофелекопалка навесная. Простая, эффективная, надежная, долговечная. Есть навесной опрыскиватель. Хоть удобрения, хоть воду для полива. Прицепляй хоть к «Ниве», хоть в «уазику». Нагрузка на почву нулевая… Запатентованные разработки наших уральских ученых и специалистов, — рассказывает в микрофон директор завода «Трактор» .

Навесное и прицепное оборудование завода — особая гордость.

Директор департамента Александр Чекмарев не первый год знаком с еманжелинскими производителями. Поэтому берет с места в карьер.

— Это уникальные, единственные в России производители таких мини-тракторов для подсобных крестьянско-фермерских хозяйств, — подходит к «Уральцам» Александр Чекмарев. — Здесь производят не только сами трактора, но и массу навесного и прицепного оборудования. Вот, к примеру, уникальный роторный плуг. Он очень хорошо размягчает почву, удобен для сбора картофеля. Хороший агрегат. Вот мне директор завода подсказывает — единственный в мире столь компактный, мобильный и высокопроизводительный. Для высокоскоростной — от 10 км/час — обработки почвы и уборки урожая.

Сел и поехал

А сколько стоит такой красавец? Почем навесное к нему? Комплектующие — российские или импортные? Какие водительские права? С такими вопросами спецы тут же набрасываются на Владимира Андрющенко. Директор не пугает миллионными цифрами.

— Сегодня стоимость «Уральца», в зависимости от количества лошадиных сил в движке — от 18 до 24, и того или иного привода на колеса — от 270 до 300 тысяч рублей. Навесное оборудование, к примеру, картофелекопалка, — от 25 тысяч, роторный плуг — порядка 70 — 75 тысяч, навесной опрыскиватель — тоже около 70 тысяч. Мы производим и продаем культиваторы, бороны, бороны, ковши, оборудование для заготовки сена, есть задненавесные экскаваторы, хорошим спросом пользуются прицепы, в том числе и самосвальные… Трактор на 68 — 78% производится из российских комплектующих — на наших предприятиях-партнерах. Двигатель — производства КНР. Очень надежный, проверенный. Экономичный: за рабочий световой день съедает не больше 10 литров дизельного топлива. МТЗ за такой же промежуток времени — в десяток раз больше! Кстати, китайцы взяли за основу нашу, еще советскую разработку. Да, водительские права обычные — категории «В». Сел и поехал.

Завод «Трактор» выпускает больше 50 наименований различного оборудования.

Такая небольшая «культпросветительская» лекция, похоже, произвела впечатление.

— Хороший трактор, очень интересная линейка оборудования. Можно, как говорят, и пахать и сеять, окучивать и убирать. Роторный плуг вообще уникальный. Получается три-четыре орудия «в одном флаконе». Для селян, для небольших фермерских хозяйств, личного подсобного хозяйства такая тема довольно интересна. Все начинают уходить от тяпки и лопаты. Нужно механизировать свой труд. Это выгодно, эффективно. Все окупается быстро. Уверен, они будут покупать такую технику. Сейчас ведь для всех главный вопрос — это цена. Она у «Уральца» вполне адекватная, — размышляет вслух менеджер отдела продаж одной из специализированных компаний Сергей Ладыгин.

О продовольственной безопасности

Участок поля в несколько гектаров в одном из районов соседней Свердловской области на пару дней стал главной выставочной площадкой страны, по размерам сравнимой с небольшим поселком!

Всероссийский день картофельного поля проводится ежегодно в одном из регионов страны. Кстати, не исключено, что в следующем году он пройдет на Южном Урале. Нашим овощеводам, производителям картофеля, семенного материала, средств защиты растений тоже есть что показать и чем гордиться. Тем более что картофель в России был и остается главной культурой в общем объеме потребления овощей. Это порядка 65 — 70 процентов.

К «Уральцу» — особое внимание и у детей и у взрослых.

По словам Александра Чекмарева, главная цель государственной программы — это обеспечение продовольственной независимости России, ее продовольственной безопасности. Сегодня часть картофеля поступает в Россию из-за границы. Это в большей степени касается семян. Дабы оградить себя от такой импортозависимости в стране, и работают подобные семеноводческие хозяйства. Россия сегодня должна производить не менее 3 млн тонн собственного семенного картофеля. Пока мы не дотягиваем до этого показателя. Но, если, как говорят, поднажмем, соберем волю и силы в кулак, тогда и никакая заграница нам не указ.

Уникальный, инновационный

Один из главных разработчиков линейки навесного оборудования для мини-тракторов Михаил Мухаматкуров на полевом стенде завода «Трактор» вместе с директором — самыепопулярные люди. За полдня, пока мы работали на выставке, они ответили на десятки вопросов. Кое-кто, узнав, что в России есть такие мини-трактора, такое уникальное оборудование, готовы были тут же оплатить покупку или оформить заказ.

— На самом деле те, кто разбирается в технике, прекрасно понимают, что цена для таких агрегатов вполне разумная. Тем более она действительно окупается за сезон. У нас есть опытный участок примерно 1,5 гектара. Возделываем, сеем, убираем. Так что цифры окупаемости, как говорят, не с потолка взяты. Наша техника за сезон может комфортно обрабатывать участки и по 5 и по 10 гектаров, — отмечает Владимир Андрющенко.

Кандидат технических наук, ведущий инженер кафедры Южно-Уральского государственного аграрного университета Михаил Мухаматкуров также популярно объясняет преимущества такой «лошадки с телегой»:

— Роторный плуг может убирать картошку вместе с ботвой. Зелень сваливается вбок, а корни, то есть плоды, поднимаются наверх. Это действительно уникальный, инновационный комплекс, разработанный и опробованный в Уральском испытательном центре сельхозмашин и оборудования и защищенный семью патентами. То же самое могу сказать и про уникальный картофелекопатель, другое оборудование от завода «Трактор».

«Уралец» с роторным плугом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Андрющенко, директор завода «Трактор»:

— Сегодня до 75 процентов всего картофеля в России производится в небольших хозяйствах, на подсобных участках. Правильно говорят: картошка- второй хлеб.

И на этой выставке действительно собрались те, кто хорошо разбирается в овощеводстве, знает цену затратам, знает, как можно получить прибыль. Есть хороший интерес, и притом у представителей хозяйств самого различного направления — от производителей, до научных, селекционных центров.

Все начинается с малого. Сегодня ты покупаешь мини-трактор, оборудование. Начинаешь зарабатывать. Если необходимо — расширяешь хозяйство. Понятно, что крупные кредиты сегодня тяжело потянуть, а небольшие вложения довольно быстро можно окупить.

Дайте хорошему хозяину такой трактор, и он будет развиваться, кормить себя и зарабатывать на возделывании своего участка.

ДЛЯ СПРАВКИ

Завод «Трактор»

*Производство, реализация, гарантийное и сервисное обслуживание мини-тракторов. Гарантия — 2 года на трактор и 1 год на орудия. Предприятие входит в ассоциацию «Росспецмаш». Производит мини-трактора более 18 лет. Разработано и пущено в производство более 10 моделей, более 80 наименований навесного и прицепного оборудования. Сотрудничает почти с десятком стран ближнего и дальнего зарубежья (подробнее на kp.ru).

ООО «Трактор»: Челябинская область, Еманжелинск, ул. Ленина, 10, тел. 8 (35138) 2-41-04, www.уралец.рф, Минитрактор.рф, e-mail: minitractor@mail.ru

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