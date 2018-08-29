Поженились! Финалисты проекта «Горько! с КП» прислали фотоотчет со свадьбы

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-29T14:58:19+03:00

Влюбленность, испытания разлукой, долгожданная встреча и роковое решение — финалисты проекта «Горько! с КП» Георгий Желтышев и Валентина Табунова поженились!

Напомним, Георгия и Валентину выбрало экспертное жюри на финальном мероприятии проекта — Кастинге Любви. Им достались подарки от партнеров: услуги от студии эпиляции «Элос», сертификат на пошив костюма жениха и платья невесты от ателье «Корона», мальчишник от кафе-бара «Пион», девичник от ресторана «Белый Кролик», номер в гостинице «Алмаз», свадебная прическа невесты от центра красоты и здоровья «Абсолют МедТар», услуги и подарки от стоматологической клиники «СкрынниковВ», услуги салона красоты «Михаэль», сертификат на проживание от центра загородного отдыха «Лесное поместье», блюда от ресторанов доставки «Шинто» и «Авокадо».

Главным условием было то, что молодожены должны обязательно воспользоваться предоставленными услугами и прислать в редакцию «Комсомолки» фотоотчет.

И вот 21 июля 2018 года наша героиня Валентина стала Желтышевой! Весь коллектив «Комсомольской правды» от души поздравляет пару с рождением новой семьи.

Долгожданный фотоотчет.

Оказывается, будущие молодожены сразу после Кастинга Любви устроили себе пир вместе с ресторанами доставки «Шинто» и «Авокадо».

Свадебная фотосессия предполагает белоснежную улыбку, а потому поход на услуги гигиены полости рта в стоматологическую клинику «СкрынниковВ» пришелся как нельзя кстати.

Веселый девичник в ресторане «Белый Кролик». Тематические наряды подружек и последние деньки незамужней жизни…

А вот и задорный мальчишник в кафе-баре «Пион». Прощай, холостяк, здравствуй, семейная жизнь.

В ателье «Корона» будущие молодожены заказали вечернее платье невесты и брюки для жениха.

Брутальная байкерская свадьба. Кстати, прическу жениха сделали профессиональные мастера салона красоты «Михаэль».

Напомним, Георгий и Валентина говорили, что их бракосочетание будет в оригинальном формате. А в свадебное путешествие они решили отправиться в Абхазию на байках.

Утро после первой брачной ночи в гостинице «Алмаз».

Первый семейный уикенд в центре загородного отдыха «Лесное поместье».

— Мы хотим еще раз поблагодарить «Комсомольскую правду» и партнеров за этот замечательный проект, — говорит Валентина Желтышева. — Не стесняйтесь показывать свои чувства, говорите о своей любви и участвуйте в конкурсах. Победителем может стать каждый!

В свою очередь «Комсомольская правда» заявляет: в следующем году мы вновь запустим наш свадебный проект. Следите за новостями на сайте и принимайте участие в конкурсе «Горько! с КП». Может быть именно вам, сотни тысяч читателей «Комсомолки» крикнут «Горько!»

На правах рекламы.