Студенты ЧГИК вскроют капсулу времени 1 сентября

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-30T09:38:30+03:00

В этом году Челябинскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет

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1 сентября 2018 года в ЧГИК состоится самый долгожданный праздник для всех первокурсников — День Знаний.

Откроет праздник возле второго, исторического корпуса института торжественная линейка, на которой вчерашние абитуриенты, а ныне студенты 1 курса ЧГИК начнут знакомство с вузом. Преподаватели и старшекурсники во главе с ректором Владимиром Яковлевичем Рушаниным торжественно поприветствуют первокурсников.

В этом году праздник будет посвящен 50-летию вуза. В честь золотого юбилея, по инициативе ректора института Рушанина В.Я, перед историческим корпусом института пройдет церемония открытия закладного памятного камня. В нем будет храниться капсула с посланием выпускников 2018 года. Послание было подписано ректором 30 июля 2018 года на Театральной площади на церемонии вручения дипломов золотому выпуску студентов ЧГИК.

Гостями праздника станут заместитель Губернатора Челябинской области В.М. Евдокимов, Министр культуры Челябинской области А.М. Бетехтин и председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Е.А. Ямпольская.

Далее праздник продолжится в Учебном театре «Дебют», где пройдет театрализованное представление «Летучий корабль». Новоиспеченные студенты отправятся в плавание и узнают о важных правилах и широких возможностях обучения в институте, произнесут клятву и получат долгожданные студенческие билеты.

Праздник «День Знаний» пройдет 1 сентября 2018 г. в 10.00 — площадь у Второго корпуса и в Учебном театре Челябинского государственного института культуры (Орджоникидзе, 36а, корпус 3).