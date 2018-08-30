«Ремонтировать нечего»: директор челябинской школы с дырявым забором ответила на возмущение родителей

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-30T13:25:45+03:00

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Челябинская школа №6, по мнению родителей и общественников, не готова принять учеников в День знаний. Возмутила взрослых школьная территория: разорванная местами сетка рабица, убитая дорожка, еще и мусор у забора. Сотрудники «замаскировали» проблему — дыры в ограждении стянули острой проволокой, а в лужи и грязь возле входа бросили доски.

Напомним, общественники из «Гражданского патруля» пожаловались в мэрию. Но для чиновников школа по всем параметрам соответствует нормам: ограждение ремонтируется, дорожки во дворе в порядке, деньги на ремонт выделяются регулярно. Проверку к новому учебному году учреждение прошло.

«Комсомолка» связалась с руководством школы, и они объяснили ситуацию.

«ВСЕ В УДОВЛЕТЕВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ»

Жалобу по поводу дороги и забора администрация школы получала. Обращалась местная жительница, ее ребенок в этой школе не учится.

— Ограждение находится в удовлетворительном состоянии. Его ремонтируют своевременно по мере необходимости, сейчас тоже идут работы. Сквозных отверстий не будет. Сетку нам рвут местные жители, и это уже не в первый раз, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор школы Галина Ахметова.

Так выглядит забор сейчас. Фото: СОШ №6.

По ее словам, пешеходные дорожки и тротуары на территории школы в удовлетворительном состоянии и безопасны для учащихся. Дороги от калиток до крыльца заасфальтированы. А доски, о которых говорят местные жители, лежат в проходе, который проходом-то и не является.

— Этот путь создан искусственно населением. Люди просто вырвали сетку и стали здесь ходить. Мы доски убрали, а забор восстановили и заварили, — объяснила Галина Анатольевна.

В лужи и грязь бросили доски. Фото: Гражданский патруль.

«Этот путь создан искусственно населением». Фото: СОШ №6.

Также вход в школу согласован с ФСБ, МЧС и Росгвардией. А территорию, по словам директора, каждый день осматривает сторож и завхоз. И никаких бомжей, которые могли бы пролезть в дырку в заборе, в школьном дворе нет.

Центральный вход в школьный двор. Фото: СОШ №6.

Ограждение вокруг школы. Фото: СОШ №6.

Еще были жалобы на мусор возле школы.

— Где-то в мае «ГорЭкоЦентр» поставил неподалеку от нашего забора мусорный бак. Жители, как это обычно бывает, стали мусорные пакеты не внутрь бросать, а ставить рядом. Некоторые и к нашему забору. Мы убираем, но на расстоянии в двух метрах от ограждения, как положено по закону. У нас дворник работает с 6 утра и каждый день прибирает двор к приходу детей, — говорит директор.

Руководство школы отправляло письмо в «ГорЭкоЦентр» с просьбой перенести мусорку. К ней приходят бомжи, едят здесь, спят. Ответа из ведомства так и не получили. А в начале августа директор обратилась в полицию и попросила отвадить от территории бродяг, и заодно разобраться с теми, кто портит школьное ограждение.

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