2018-08-30T16:04:50+03:00
Общество

С многоэтажки в Челябинской области демонтировали новую крышу после капремонта

Жители стали заложниками конфликта двух компаний
Ольга АНТОНОВА
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Металлочерепицу с крыши увезли в неизвестном направлении. Фото: группа "Говорит Озерск" vc.comМеталлочерепицу с крыши увезли в неизвестном направлении. Фото: группа "Говорит Озерск" vc.com
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В канун сезона холодных осенних дождей в Озерске демонтировали новую кровлю жилого дома по ул. Ленина. Жильцы стали заложниками «междоусобной войны» подрядчика, выигравшего конкурс Регионального оператора Фонда капремонтов по замене крыши, и субподрядчика, который и взялся за сложные работы.

«ЕЩЕ ОДНА ВЕСЕЛАЯ ЗИМА ВПЕРЕДИ»

В группе «Говорит Озерск» социальной сети ВКонтакте возмущенные горожане пишут: «Крышу разбирают и увозят материал. Еще одна «веселая» зима впереди. Когда прекратится этот беспредел? За какой капремонт мы платим? В какой стране мы живем? Занавес».

И тут же снимки: рабочие грузят в автомобиль листы металлочерепицы, крупным планом снят номер грузовичка.

«ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. МЫ СООБЩИЛИ В ФСБ»

— Мы — не сторонники конфликта, но предупреждали конфликтующие фирмы, что так делать нельзя: нельзя оставлять дом без кровли из-за внутренних споров. Мы оперативно сообщили о демонтаже в полицию, ФСБ и прокуратуру. Региональный оператор капремонтов в курсе, — сообщил пресс-секретарь администрации Озерска Сергей Зюсь.

Директор Регионального оператора Фонда капремонтов Вадим Борисов обьяснил, что счет подрядчику оплачивается только тогда, когда работа прошла все положенные проверки качества и по ней нет нареканий.

Жильцы снимали происходящее из окон квартир. Фото: группа "Говорит Озерск" vc.com

Жильцы снимали происходящее из окон квартир. Фото: группа "Говорит Озерск" vc.com

— В прошлом году был заключен контракт с компанией «Проектный дом», которая должна была выполнить работы в Озерске по капитальному ремонту кровли на многоквартирном жилом доме. Кровля была готова, и на 31 августа был назначен визит приемочной комиссии. Однако незадолго до обозначенной даты мы получили письмо от субподрядчика «Проектного дома» о том, что кровлю они планируют демонтировать, так как их работа не оплачена генподрядчиком. Мы немедленно поставили в известность администрацию города и правоохранительные органы, — заявил Вадим Борисов.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Регоператора, сейчас генподрядчик в самые сжатые сроки будет обязан восстановить кровлю. Изымет ли он демонтированные материалы, закупит ли новые — его проблемы. Главное, что работы оплатят только после того, как их примет контрольная комиссия. Интересы жителей не пострадают.

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