2018-08-31T11:21:58+03:00
Телевизор

Жительница Челябинска стала участницей шоу «Пацанки»

На телеканале «Пятница!» запустили новый сезон
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С 23 августа на телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон самого смелого социального эксперимента — реалити-шоу «Пацанки». В этом году героини проекта стали еще жестче, неуправляемее и бескомпромисснее.

Пацанки третьего сезона — не просто девушки из неблагополучных семей. Они — те, от кого отказались близкие и кого боятся собственные родители. Некоторые из участниц зарабатывают на жизнь проституцией и воровством, кто-то недавно вышел из тюрьмы, а кто-то живет на улице. Тринадцать абсолютно не контролируемых оторв, поведение которых шокирует даже самого искушенного зрителя, будут несколько месяцев под прицелами камер проводить напряженную работу над собой. Среди них — жительница Челябинска Анна Михеева.

Создатели проекта утверждают: этим девушкам как никогда нужны сочувствие, сопереживание и соучастие, чтобы измениться. Проект «Пацанки» для них — последний шанс остаться в живых и не стать жертвой опасного окружения и собственного образа жизни. Обозленные на весь мир, они нашли в себе силы обратиться за помощью и попробовать начать жизнь с чистого листа.

С девушками будут работать профессиональные психологи, тренеры и коучи, которые взяли на себя ответственность помочь тем, кого не смогли укротить родители, школа и полиция.

Премьера реалити-шоу «Пацанки 3» каждый четверг в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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