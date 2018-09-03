2018-09-03T07:49:06+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предложил предпринимателям бизнес-копилку с доходом до 4% годовых

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Банк УРАЛСИБ запустил бизнес-копилку с услугой «CashBack» для малого бизнеса. Новый продукт позволяет откладывать средства на регулярные бизнес-платежи на счета с услугой «CashBack» и получать доходы на остатки по этим счетам до 4% годовых.

В рамках бизнес-копилки с услугой «CashBack» предприниматели имеют возможность, получая процент на остаток, копить на четыре цели:

• На оплату налогов

• На выплату заработной платы сотрудникам

• На расчеты с избранными партнерами в 2-х из следующих категорий: реклама, транспортные услуги, аренда офисов и помещений, коммунальные услуги, интернет и телефонная связь.

Для того, чтобы воспользоваться возможностями нового продукта, клиенту банка — ООО или ИП необходимо открыть новый счет с услугой «CashBack» в рублях в любом отделении Банка УРАЛСИБ. Открытие и ведение счета — бесплатно. Начисление процентов на остаток проводится ежедневно. Выплаты процентов осуществляются в первый рабочий день следующего календарного месяца.

Если вы еще не являетесь клиентом Банка, необходимо открыть расчетный счет в рамках одного из пакетов услуг. Счет с услугой «CashBack» подключается как дополнительный.

Более подробно о бизнес-копилке можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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