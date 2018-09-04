«Им интересовались в НХЛ, а он получал зарплату дубленками»: в Челябинске умер знаменитый хоккеист Павел Лазарев

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-04T13:04:18+03:00

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Павел Лазарев был звездой хоккея в лихих 90-х. В последнее время тренировал молодежь и старался не пропускать игры родного челябинского «Трактора». Сегодня, 4 сентября, стало известно, что легендарный хоккеист скоропостижно скончался.

Еще 2 сентября Павел был на матче открытия нового сезона КХЛ, когда челябинский «Трактор» встречался с ЦСКА, а на следующий день его не стало. Причина смерти в клубе не называется. Сообщается лишь, что бывший хоккеист, а ныне тренер спортшколы «Мечел» 48-летний Павел Лазарев скончался скоропостижно. По неподтвержденной информации, у него оторвался тромб.

— Это тяжелая, неожиданная утрата, мы также приносим свои соболезнования, — заявили в пресс-службе ХК «Трактор».

Павел Лазарев — воспитанник спортшколы «Трактор». Начинал играть за главную команду в 1990 году. Он провел за челябинский клуб 12 сезонов — 523 игры. Перед матчем «Трактора» со «Слованом» 4 сентября память Павла Лазарева почтят минутой молчания.

«БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР КОМАНДЫ»

Сын Павла Лазарева, 28-летний Антон продолжил отцовскую спортивную традицию. Сейчас он выступает в чемпионате КХЛ за подмосковный «Витязь».

— Паша очень хотел, чтобы его сын тоже увлекся хоккеем. Очень гордился, когда сын сначала попал в Молодежную хоккейную лигу, стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, а потом продолжил карьеру в КХЛ. Антон, когда еще в садик ходил, звонил отцу во время турнира и говорил: «Папа, я на тебя смотрел, я тебя люблю». Павел, помню, говорил, что раньше он помогал Антону расти, развиваться, а теперь вот сын помогает отцу… У Паши недавно появилась новая семья, родился ребенок. Он был с ним на недавней игре «Трактора», — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» бывший директор ХК «Трактор» Марк Винницкий.

По словам Винницкого, Лазарев всегда считался одним из безусловных лидеров команды. Успел поиграть за различные клубы, за сборную страны. В 1998 стал чемпионом страны в составе «Ак Барса», в начале 90-х завоевал вместе с «Трактором» медали чемпионата России.

— «Пахал» и на тренерском поприще в командах ВХЛ. А в последние годы решил поработать с детишками в спортшколе «Мечел». Паша мне часто звонил, писал SMS. Будто искал какой-то поддержки, опоры. Я ему советовал делать так, как душа подсказывает. Решил попробовать потренировать мальчишек — прекрасно. Дело это благое. Ты видишь, как они растут, поднимаются все выше и выше. И у него получалось. Думаю, в душе Паша был ранимым человеком. Жалко, что в последние годы уходят челябинские игроки его поколения. Недавно хоронили Валерия Карпова, потом Вадима Гловацкого. Тренеров, которые работали с этими парнями, провожали — Валерия Белоусова, Геннадия Цыгурова, — вспоминает Марк Винницкий.

КАК ХОККЕИСТЫ ЗАРПЛАТУ ОДЕЖДОЙ ПОЛУЧАЛИ

Лазарев начал профессионально играть в хоккей в начале 90-х. В одном из интервью он отмечал, что игроки в то время подписывали контракты со своими клубами, даже не читая текста. Денег не было. Никто просто не знал, что будет завтра. Всем просто давали бумаги и говорили — подписываем. Уже позже Лазарев узнал, что его кандидатурой интересовались и в НХЛ.

По словам ветеранов, в 90-е зарплату в «Тракторе» даже предложили отдать аргентинскими дубленками. У кого были проблемы с деньгами, согласились на такой вариант. А потом эти самые дубленки перепродавали по знакомым, на рынке или через «комиссионку».

В те же года во время домашних матчей «Трактора» собирали деньги на команду «всем миром». Пускали шапку по трибунам дворца спорта «Юность».

— Надо воспитывать и удерживать своих игроков. Не так как сейчас — пригласят на один-два сезона иностранцев за бешеные деньги, а своим платят меньше. Мы в свое время играли почти бесплатно. Но при этом мы были командой, — так в одном из последних интервью Павел Лазарев прокомментировал сегодняшнее отношение к большому хоккею.