Есть первая победа: «Трактор» после поражения от ЦСКА убедительно разделался со «Слованом»

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-04T19:34:25+03:00

Матч с братиславской командой (3:0) стал зеркальным отражением поединка с московским клубом, подведем итоги двух стартовых туров нового чемпионата КХЛ

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В стартовом поединке с армейцами, напомним, челябинцы уступили, пропустив по шайбе в каждом из трех периодов (0:3). Второй домашний матч со «Слованом» стал полной реабилитацией «Трактора». Те же три шайбы черно-белые забросили аккурат в каждом отрезке матча.

Голы на свой счет записали новички «Трактора» — игроки первого звена. На 18-й минуте отличился швед Александр Бергстрем, на 27-й — Александр Полыгалов, и он же сделал дубль в конце третьего периода.

— На самом деле, есть еще над чем работать. Довольно много ошибок допускаем в своей зоне. Даем сопернику развернуться. Но ребята проделали сегодня большой объем работы. Молодцы. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Мы просто не имели права проигрывать, — прокомментировал итог матча главный тренер «Трактора» Герман Титов.

11 сентября в Челябинске прогремит южноуральское дерби. На своей площадке «Трактор» сыграет с магнитогорским «Металлургом» (начало в 19.00).

Будем разбираться

Конечно, домашнее поражение «Трактора» на старте нового сезона КХЛ от ЦСКА (0:3) вызвало много мнений и разговоров.

Главный тренер «Трактора» Герман Титов после матча так прокомментировал итог встречи:

— Была полная арена, спасибо, что пришли и поддержали нас. В первом периоде играли здорово, ни в чем не уступали. Не знаю, что произошло во втором периоде. Стали проигрывать все

единоборства. Будем разбираться, что случилось. Индивидуальные ошибки повлияли на результат. Нам остается работать и работать, сезон только начинается.

Даешь комбинационный хоккей

Эту тему обсудили накануне матча со «Слованом» и в эфире челябинского радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Гостями студии стали бывший игрок челябинского «Трактора», ныне — директор компании по производству профессиональных хоккейных клюшек «ЗаряД» Иван Савин и экс-директор ХК «Трактор» Марк Винницкий.

Наши хоккейные эксперты были единодушны во мнении — первая игра у «Трактора» не получилась, но при этом не нужно ориентироваться на результат лишь одного стартового матча.

— Бывает, что команда еще не отошла от предсезонной подготовки, немного «перегорела» перед стартовой игрой в родных стенах. Тренерский штаб сделает правильные выводы и команда наберет ход. С другой стороны, ЦСКА показал добротную, комбинационную, креативную игру, чем всегда славилась отечественная хоккейная школа. На такие команды лично мне приятно смотреть. Они, как это принято говорить в хоккейных кругах, показывают системный хоккей. К сожалению, сейчас хоккей становится более прямолинейным. Креативных игроков, сложных, хитрых комбинаций все меньше и меньше. Такая тенденция. Отрадно, что руководство и тренерский штаб «Трактора» декларируют о приверженности к яркому, зрелищному, атакующему комбинационному хоккею. И мы это, уверен, еще увидим. Очень надеюсь на нашего талантливого воспитанника Виталия Кравцова. Он должен показать хорошую, результативную игру. Антон Глинкин, который вернулся в команду из «Ак Барса» в звании чемпиона КХЛ. Но напомню, что хоккей — это командная игра, и только из действий всего коллектива складывается результат, — отметил во время эфира на радио «КП-Челябинск» Иван Савин.

Марк Винницкий в свою очередь подчеркнул, — команда в прошлом сезоне высоко подняла планку, заняв третье место в финальной части турнира КХЛ.

— Накануне каждого сезона перед клубом, перед командами, которые входят в клубную систему ставятся задачи. Это ведь не первенство завода, а открытый чемпионат страны. Тут нужно обозначать цели. И

губернатор области, президент клуба Борис Дубровский поставил такую задачу — выход в плей-офф не обсуждается, нужно снова нацелиться на медали. В этом сезоне в команде сформированы новые звенья, в том числе, и тройки нападения. Парням нужно сыграться, почувствовать, как говорят, «локоть друг друга». Впереди еще больше 60 матчей, — сказал Марк Винницкий.

Выиграй призы от Бобровского

Кстати, в четверг 6 сентября в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) в передаче «Голы, очки, секунды» мы разыграем комплекты наших фирменных сувениров — майку и кружку с пожеланиями и автографом одного из лучших вратарей мира, чемпиона планеты, ныне голкипера клуба НХЛ «Коламбус» Сергея Бобровского.

Напомним, Сергей стал участником недавней хоккейной «дуэли» с актером и шоуменом, нашим земляком Стасом Ярушиным. Из 10 буллитов Стас смог забить Бобровскому только один. Если бы парочку, что вратарь «Коламбуса» должен был играть в пяти матчах чемпионата НХЛ в шлеме с надписью «Ярушин the best». А если нет, то Стас на протяжении недели ходит в майке с надписью «Бобровский №1». Ясное дело, реализован будет второй вариант.

Итак, звоните в прямой эфир радио «Комсомольская правда» в четверг, 6 сентября с 8.00 до 8.30 и выигрывайте призы от Бобровского.

СПРАВКА «КП»

Что почем в арене «Трактор» (в рублях)

Брелки — от 50

Шарфы — от 500

Полотенце — 300

Бейсболка — 1000

Фуфайка хоккейная (профи) — 3500

Пиво — 100

Хот-дог — 150

Пирог с мясом — 150

Курник — 150

Чай — 30

Газвода — 100

ВАЖНО

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