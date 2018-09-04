В Троицком медресе «Расулия» начался учебный год

4 Сент. 08:00 2018-09-05T15:54:36+03:00

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Для 15 будущих мусульманских религиозных деятелей начался учебный год. Все они — студенты единственного в УрФО духовного училища, открывшегося в Троицке. Медресе «Расуля» построено по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

4 сентября в медресе по поручению губернатора начался учебный процесс. Студентами стали жители Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также с Дальнего Востока. Важно, что обучение для студентов бесплатным.

Поступить в медресе можно как после окончания средней школы, так и после 11 классов. В первом случае обучение займет три года 10 месяцев, во втором — чуть больше двух лет.

Выпускники медресе будут владеть двумя профессиями. Кроме религиозной специфики студенты получат второе, светское, образование Потому учебное заведение сотрудничает с вузами города. Будущие имамы смогут дополнительно обучаться в Южно-Уральском государственном университете, филиале ЧелГУ или педагогическом колледже.

Напомним, что реконструкция здания медресе в Троицке стала возможна благодаря решению губернатора Бориса Дубровсколго. Большие работы начались в 2015 году.

Открытие обновленного медресе «Расулия» состоялось на VII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения» 6 июля нынешнего года.