Грибные места в Челябинске: где собирать урожай

СЕГОДНЯ 19:28 2018-09-09T19:28:54+03:00

Куда отправиться любителям «тихой охоты» и как вырастить грибы на даче без теплицы

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Началось! Летние месяцы не баловали нас грибочками. Да и само лето из-за июньских холодов сдвинулось на месяц. Зато в начале сентября торговые «пятачки» завалены груздочками, белыми, сыроежками, подберезовиками, маслятами.

— Летом дожди шли «полосами». Не накрывали всю территорию области. И там, где сохранялась влага, грибы появлялись. А сейчас влага появляется из-за того, что ночные и дневные температуры существенно разнятся. Появляется обильная роса. Это прекрасные «витамины» для роста грибницы, — рассказал директор госучреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Александр Лагунов корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— На какие грибы сейчас урожай?

— Сейчас грибы должны пойти дружно по всему Южному Уралу. До урожая товарных опят еще неделька, а вот белые, грузди, подберезовики, маслята полезли дружно. Червивых мало.

— Как правильно искать грибы?

— Грибники делятся на две категории: «гонщики», которые пытаются быстро обежать все леса в округе, и «следопыты», которые тщательно осматривают каждый участок. Сложно сказать, какой метод лучше. Это зависит от личных предпочтений.

Сегодня за один раз люди больше собирают. Фото: Мария Ленц.

— А где отыскать и как добраться до грибных мест под Челябинском?

— Лукошко можно набрать и в Шершневском бору, — говорит краевед и путешественник Леонид Волков. — Но, если вы хотите прогуляться по неизведанным маршрутам, то добро пожаловать в лесостепную зону в радиусе 30-70 км от Челябинска. Туда можно добраться на автобусе или на электричке.

КУДА ЕХАТЬ ПО ГРИБЫ

1. В сторону Кургана

За селом Миасское. Между поселками Шумово и Попово (Поповские леса). 48 км

Как добраться: с автовокзала у ДС «Юность», направление на Курган через Бродокалмак или до поселка Шумово. Остановки: п. Шумово, или на повороте на Попово.

Где, какие грибы: грибные леса справа и слева от трассы; опята, грузди, подберезовики, белые.

2. В сторону Кыштыма

Аргаяшский район. 40-55 км

Как добраться: с автовокзала у ДС «Юность» или «Северный», направление до Кыштыма, Новогорного, Карабаша. Остановки: Ишалино, Аргаяш.

Где, какие грибы: грибные леса справа от поселка Ишалино (по направлению к Аргаяшу), а также от Аргаяша в сторону поселка Новогорный — Норкино, Байрамгулово; преимущественно маслята, грузди, белые, сыроежки, опята.

3. В сторону Чебаркуля

Бишкиль, Тактыбай, Шахматово. 50-70 км

Как добраться: на электричке с ж/д вокзала, направление Миасс, Златоуст. Остановки: Бишкиль, Тактыбай, Шахматово.

Где, какие грибы: грибные леса справа и слева от железной дороги; можно собрать урожай всех видов грибов.

Вот ты какой! Полезай в кузов. Фото: Светлана Маковеева.

4. В сторону Южноуральска

Поселок Коелга. Варламовский сосновый бор. 75 км

Как добраться: с автовокзала у ДС «Юность», с автостанций ж/д вокзала или областной больницы, маршрут до поселка Коелга, Попово или Варламово.

Где, какие грибы: Варламовский государственный природный биологический заказник считается одним из самых грибных мест в Челябинской области. Здесь растет сосновый белый гриб, подберезовик, осиновик, сырой и сухой груздь, подгруздок белый, масленок, рыжик, волнушка, сыроежки, шампиньон.

5. В сторону Чебаркуля

Травники. 65 км

Как добраться: с автовокзала у ДС «Юность», с автостанций ж/д вокзала или областной больницы, маршрут до поселка Травники.

Где, какие грибы: грибные места преимущественно за Травниками (на юг), нужно пройти через сам поселок и двигаться в лесной массив; опята, грузди, маслята, рыжики, волнушки, белые.

6. В сторону Чебаркуля

Томинский. 35 км.

Как добраться: от автовокзалов ДС «Юность», ж/д вокзала, автостанции у областной больницы, маршрут до поселка Томино.

Где, какие грибы: грибные места от поселка Томинский на юг; в густых березовых рощицах за короткое время можно набрать ведро подберезовиков, груздей и опят.

7. В сторону Кургана

Поселок Курейное (через село Миасское). 40 км

Как добраться: с автовокзалов ДС «Юность» до села Миасское (направление Бродокалмак, Курган, Далматово).

Где, какие грибы: на восток от Миасского по дороге в сторону поселка Курейное; эти леса тоже богаты волнушки, грузди, белые, опята, подберезовики.

Привет, гриб! Фото: Светлана Маковеева.

КСТАТИ

Как вырастить грибы на даче

Нужно найти в лесу грибы с перезревшими шляпками, даже червивыми: в них развиваются споры — семена грибов. Возьмите емкость с водой, желательно речной либо дождевой, разведите несколько столовых ложек сахара или закваску от кваса. Размяв шляпки руками, добавьте их в эту воду. Должна получиться однородная масса. Ее следует настаивать не менее трех дней, регулярно помешивая.

Использовать шляпки для закваски нужно не позднее чем через 10 часов после сбора.

Перед посадкой в почву закваску следует процедить, и полученную жидкость влить в чистую воду (1:10). Разбавленным концентратом спор полейте выбранный участок на своей даче. Осыптье опавшей листвой.

Для посадки грибов на участке нужно выбрать место, максимально напоминающее лес: там должны расти те деревья (лиственные или хвойные), рядом с которыми предпочитает находиться выбранный вами вид.