«У меня голова треснет!»: на шоу «Удивительные люди» все в шоке от человека-компьютера из Челябинска

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-09T19:53:38+03:00

Инженер Дмитрий Борисов запросто вычисляет в уме корень в 499-степени из 1775-значного числа

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Можете перемножить числа 924867 и 391278 в уме за три минуты?

Дмитрий Борисов сосредоточенно смотрит на цифры. Шевелит пальцами на руке, будто набирает на калькуляторе...

Честно признаться, я и с помощью вычислительной машинки не с первой попытки справилась. Мы — гуманитарии — такие. А вот 29-летний инженер из Челябинска посчитал за две с половиной минуты. И не просто посчитал, а держал получившееся число 361 миллиард 880 миллионов 110 тысяч 26 в уме до конца всех математических испытаний.

А это было только начало...

СУМАСШЕДШИЕ ЦИФРЫ

— По одной из многочисленных версий название города Челябинск происходит от слова «челеби» — с турецкого «одаренный Богом». Наш герой родом из Челябинска, и он, действительно, удивительно одарен. Человек-компьютер! — представил участника шоу «Удивительные люди» ведущий Александр Гуревич.

29-летний инженер Дмитрий Борисов обладает уникальными математическими способностями. Первое задание для него было такое: за три минуты вычислить произведение шестизначных чисел и удержать ответ в памяти до завершения всех испытаний.

Второе: за две минуты запомнить число из 145 цифр и извлечь из него корень в 77-й степени. Дмитрий ответил почти мгновенно, но назвал 85 вместо 75. Это было волнение.

Третье задание оказалось самым сложным. Для Дмитрия приготовили настолько огромное число, что его невозможно было показать на экране студии. Зрители просто не разглядели бы цифр. Поэтому их написали на двух больших полотнах — всего 1775 знаков!

Из них Дмитрий должен был вычислить корень в 499-й степени. За пять минут.

Человек-компьютер справился за четыре. Его ответ 3599 оказался верным. Зрители взорвали зал удивленным ликованием. Дмитрий продолжал водить взглядом по невероятно огромному числу, будто перепроверяя уже объявленный ответ.

Одно из заданий для Дмитрия. Стоп-кадр записи программы "Удивительные люди"

НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ

— Это что-то сумасшедшее! — поделилась эмоциями из кресла жюри Ольга Шелест.

Ее коллега по шоу — ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований, профессор Василий Ключарев поделился своими знаниями о том, что в вычислительной системе есть определенные закономерности. И знатоки быстро делят варианты на правдоподобные и невозможные.

— И все равно это какая-то невероятная логика, — заключил профессор и, словно смутившись от невозможности объяснить, добавил: А бог его знает!

Операции с такими большими числами не могут выполнять обычные калькуляторы. Для этого нужно специализированное программное обеспечение. Или мозг, как у Дмитрия.

Как ему это удается?!

— Я придумал свою вычислительную систему. В ее основе лежат не привычные всем числа, а математические ряды, состоящие из огромного количества цифр. Поэтому заданное число меня не удивляет. Я вижу в нем своих соседей и друзей, — улыбается Дмитрий.

Это мнемотехника: Борисов раскладывает комбинации цифр на поля. Но судьи, как и большинство зрителей, ничего не поняли из этого объяснения.

— Моя система находится не в десятичной системе вычислений, — сделал еще одну попытку Дмитрий...

Члены жюри сказали, что у них сейчас треснут головы от попыток понять, и решили просто восхищаться.

Есть ли еще люди, способные вычислять в уме огромные числа, подобно Дмитрию?

— Я лично не встречал, но такие случаи описываются в литературе, — ответил специалист по машинному обучению и искусственному интеллекту Сергей Марков.

К сожалению, Дмитрий не прошел в финал шоу. Уступил всего одно очко девушке, которая запомнила сто двухзначных чисел, стоя в колбе со льдом. Но, бесспорно, Дмитрий Борисов — удивительный человек.

РОДНЫЕ НЕ ПОНИМАЮТ

Дмитрий Борисов работает инжинером. Фото из личного архива Дмитрия, соцсети.

Дмитрий Борисов работает инженером. Его уникальные математические способности помогают ему создавать образы будущего оборудования. Человек-компьютер считает, что такие навыки можно использовать в экономике, медицине, космосе.

Да и вообще это каждому нужно, так как развивает абстрактное мышление. А оно помогает в жизни: как в работе, так и в бытовых ситуациях. Однако, близкие Дмитрия не понимают его увлечения.

— Родственники и друзья считают это неинтересным. Они не видят в этом никакого смысла, — поделился челябинский гений.

СПРАВКА «КП»

Ментальная арифметика — так называется то, что продемонстрировал Дмитрий на федеральном канале. Это сложные вычисления без использования техники и даже листа бумаги, а только лишь благодаря возможностям разума. И сегодня устный счет очень популярен. В городах немало курсов по ментальной арифметике как для взрослых, так и для детей.

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