В челябинском роддоме нашли замурованное в стене послание потомкам

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-07T11:25:22+03:00

Автор письма в бутылке из-под водки просит найти его. О чем он рассказал в своем послании

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Удивительная находка порадовала и озадачила работников роддома №3. В здании идет ремонт, и 3 сентября бригада рабочих обнаружила в стене бутылку водки. Алкоголя в ней не было. Но зато была записка из прошлого.

Письмо. Фото Натальи Цветковой.

Публикуем текст письма:

«1980 год. 16 октября. Здесь работала бригада плотников Горланова Николая. Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко Михаил, Аникин Федор и другие. Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда: 180 — 200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджии, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку, сообщите. Пока все. До свидания. Лавренов».

Прошло почти 40 лет. Сотрудники роддома решили найти тех плотников и опубликовали письмо в соцсети. Может, кто узнает этих людей, принимавших участие в строительстве роддома, и откликнется.

Послание потомков вызвало горячие обсуждения. Некоторые просто не поверили. Пишут: мол, вброс это, не мог в то время плотник столько получать, а бутылочка так вообще выглядит свеженькой. Но в ответ специалистом в области водочных бутылок мы нашли сотрудницу родильного дома, которая видела все своими глазами.

— Рабочие снимали дверные косяки и сверху обнаружили нишу. В ней и лежала эта бутылка с письмом, закрытая выструганной деревянной пробкой. Она была обернута в клочок пожелтевшей газеты. Я находилась в это время рядом и видела, как достали находку — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» акушерка ГБУЗ ОКБ № 3 Наталья Цветкова.

В этом месте и обнаружили бутылку с письмом. Фото Натальи Цветковой.

«ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ ВОДКИ — ЭТО ТАК СИМВОЛИЧНО!»

Пользователи соцсети разделились во мнениях, стало ли жить лучше. Есть у нашего народа любимая присказка «А вот раньше-то было...». Однако, так думают далеко не все.

— Ага, мы ж за продуктами стоим в многочасовых очередях, у нас жесткий дефицит всего, и все по талонам, и все как инкубаторские ходим… — саркастично ответила пессимистам в комментариях Екатерина Гусельникова. — Я родилась в 88 году, и слава Богу, что я и мои дети об этом всем знают только из рассказов бабушек, и живем под мирным небом.

Бутылка с посланием потомкам. Фото Натальи Цветковой.

— Как символично,что записка в бутылке из под водки. Да еще такой, которую уже не выпускают — качественной. Спасибо плотникам. Интересно было окунуться в этот кусочек прошлого, где свои проблемы и заботы, — написал Владислав Александрович.

В группе «Челябинск online» в «ВКонтакте» некоторые челябинцы удивились: зачем искать этих плотников? Что им с того?

— Думаю, им было бы приятно узнать, что нашли их записку, и вспомнить то время, — ответил подписчик группы Роман Овчаренко.

Если вы знаете автора письма или других людей, строивших роддом, напишите Наталье Цветковой.